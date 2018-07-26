Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за смерть рудничанина Дмитрия Дядюна, вынесли в Костанае

Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда заново рассматривала дело 21-летнего Диара Кожакова, которого в марте 2018 года осудили на 8 лет за причинение смерти рудничанину Дмитрию Дядюну.

Он подал апелляционную жалобу на приговор. 19 июня суд огласил решение по этому делу

Как рассказал «НГ» брат погибшего Владимир ДЯДЮН, областной суд оставил срок отбывания наказания Кожакову прежним — 8 лет в колонии средней безопасности.

Такое решение было принято после получения результатов экспертизы, которая должна была выявить прямую причину смерти Дмитрия — удар Кожакова или халатность травматолога Юрия Стручкова.

- Это все наконец закончилось, - сообщил он корреспонденту «НГ» в день заседания. - Главное, что его осудили. Экспертиза показала, что ранняя госпитализация не даёт гарантию спасения Димы в связи с тяжестью травмы. Халатность со стороны врача усматривается, но прямой причинно-следственной связи между его действиями и смертью Димы нет.

Приговор изменили только в части гражданского иска. Теперь вместо 1 млн тенге морального вреда Кожаков должен будет выплатить матери Дмитрия Ольге Дядюн 1,5 млн тенге. Плюс к этому он, согласно постановлению суда, должен возместить имущественный ущерб в размере 646 000 тенге.

- Мы просили увеличить Кожакову срок, так как Рудненский суд в качестве смягчающего обстоятельства посчитал выплату морального вреда, - рассказал «НГ» Владимир Дядюн. - Но по факту он не платил ничего. В январе этого года родственники скинули переводом более 1 млн тенге, но мама сказала, что не будет ничего брать до приговора. Деньги ушли обратно к отправителю, так как мы их не снимали. Но суд посчитал эту сумму как выплаченную и смягчил приговор.