Форум
Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Trueman4400: Дай бог. Такие @#$%^ не должны ходить и жить среди нас. Еще надеюсь от нашей полиции что б (оно )в суде как минимум сидел инвалидом. [Исправлено: Vital, 26.07.2018 - 13:43]
26.07.18 14:42
Trueman4400
Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника будут известны не ранее пятницы
Жара, продукты быстро портятся, а общепит гонится за дешевыми продуктами.
26.07.18 14:30
Trueman4400
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Найдут, по-другому быть не может. Знаю от знакомых, что работают днем и ночью. Вроде, как есть уже зацепки.
26.07.18 14:28
Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Медный: Да. Чет я лишнее начал болтать. Просто до глубины души меня это тронуло. Девченку на ровном месте , на людном месте убили. К тому же я узнал от хороших знакомых что там не просто убили....
26.07.18 14:20
bgb
У государства должна быть идеология
самому молодому на этой встрече больше 60, наверно. ни одного молодого. и что-то пытаются сказать умное об идеологии нынешнего поколения. и бесконечно мусолят советское прошлое... занавес... :-x
26.07.18 13:48
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за смерть рудничанина Дмитрия Дядюна, вынесли в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

26 июля 2018, 11:58 |  Криминал

Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда заново рассматривала дело 21-летнего Диара Кожакова, которого в марте 2018 года осудили на 8 лет за причинение смерти рудничанину Дмитрию Дядюну.

Он подал апелляционную жалобу на приговор. 19 июня суд огласил решение по этому делу

Как рассказал «НГ» брат погибшего Владимир ДЯДЮН, областной суд оставил срок отбывания наказания Кожакову прежним — 8 лет в колонии средней безопасности.

Такое решение было принято после получения результатов экспертизы, которая должна была выявить прямую причину смерти Дмитрия — удар Кожакова или халатность травматолога Юрия Стручкова.

- Это все наконец закончилось, - сообщил он корреспонденту «НГ» в день заседания. - Главное, что его осудили. Экспертиза показала, что ранняя госпитализация не даёт гарантию спасения Димы в связи с тяжестью травмы. Халатность со стороны врача усматривается, но прямой причинно-следственной связи между его действиями и смертью Димы нет.

Приговор изменили только в части гражданского иска. Теперь вместо 1 млн тенге морального вреда Кожаков должен будет выплатить матери Дмитрия Ольге Дядюн 1,5 млн тенге. Плюс к этому он, согласно постановлению суда, должен возместить имущественный ущерб в размере 646 000 тенге.

- Мы просили увеличить Кожакову срок, так как Рудненский суд в качестве смягчающего обстоятельства посчитал выплату морального вреда, - рассказал «НГ» Владимир Дядюн. - Но по факту он не платил ничего. В январе этого года родственники скинули переводом более 1 млн тенге, но мама сказала, что не будет ничего брать до приговора. Деньги ушли обратно к отправителю, так как мы их не снимали. Но суд посчитал эту сумму как выплаченную и смягчил приговор.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.07.18 13:05 Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника будут известны не ранее пятницы
26.07.18 10:28 Евгений ШИБАРШИН: А «зеркало» - кривое
26.07.18 09:41 Горняки массово отравились в Костанайской области
26.07.18 09:07 Аким Михайловского сельского округа лишился должности
25.07.18 21:05 10 килограммов наркотиков изъяли полицейские у костанайца
25.07.18 19:55 Сообщившего о бомбе 9 мая жителя Затобольска осудили в Костанае
25.07.18 18:01 За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
25.07.18 17:32 На две недели закроют часть улицы Урицкого в Костанае
25.07.18 17:14 Охоту на косулю на следующей неделе откроют в Костанайской области
25.07.18 16:47 Полиция просит не распространять слухи о подозреваемых в убийстве Дарьи Махортовой

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* 211
Re: Решение по апелляционной жалобе кикбоксера, осужденного за...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3279
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот два одинаковых убийства..
8 лет пожалуйста..
Тут более умышленней, чем например с фигуристом..
Тут явно боксер пошел на убийство, он хотел этого..
Там примерно такая же ситуация, но классифицировать можно по разному..
Тут дали 8 лет.
Там хотят пожизненное..
Вот тут то и начинаем делить людей по Уважаемости..
Уважаемых садим на 8 лет, а гопоту, которая нищенствует и ровно тоже самое делает, стараемся осудить на пожизненно..
Посмотрим..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 2
Всего: 156

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх