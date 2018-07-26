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Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Trueman4400: Дай бог. Такие @#$%^ не должны ходить и жить среди нас. Еще надеюсь от нашей полиции что б (оно )в суде как минимум сидел инвалидом. [Исправлено: Vital, 26.07.2018 - 13:43]
26.07.18 14:42
Trueman4400
Причины массового отравления рабочих Красногорского рудника будут известны не ранее пятницы
Жара, продукты быстро портятся, а общепит гонится за дешевыми продуктами.
26.07.18 14:30
Trueman4400
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Найдут, по-другому быть не может. Знаю от знакомых, что работают днем и ночью. Вроде, как есть уже зацепки.
26.07.18 14:28
Vital
За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге
Медный: Да. Чет я лишнее начал болтать. Просто до глубины души меня это тронуло. Девченку на ровном месте , на людном месте убили. К тому же я узнал от хороших знакомых что там не просто убили....
26.07.18 14:20
bgb
У государства должна быть идеология
самому молодому на этой встрече больше 60, наверно. ни одного молодого. и что-то пытаются сказать умное об идеологии нынешнего поколения. и бесконечно мусолят советское прошлое... занавес... :-x
26.07.18 13:48
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Аким Михайловского сельского округа лишился должности

Галина КАТКОВА

26 июля 2018, 09:07 |  Государство

Аким Мендыкаринского района выполнил рекомендацию совета по этике, на котором 17 июля было рассмотрено дисциплинарное дело Адильбека Какимбекова.

 

На заседании совета по этике Адильбек Какимбеков ни одну претензию не признал обоснованной /Фото из архива "НГ"

Аким Михайловского сельского округа, говорилось на заседании совета, безосновательно расторг меморандум с одним предпринимателем и подписал его с другим, не советуясь с местным сообществом. Между тем вопрос стоял о том, кто будет управлять территориями пастбищ в селе Архиповка, и он точно интересовал большинство населения.

Совет по этике рекомендовал сельского акима уволить. Сам аким при рассмотрении дела не признал обоснованной ни одну из предъявленных претензий.

Информацию о состоявшемся увольнении «НГ» подтвердил заместитель акима района Курмангазы САДВАКАСОВ. Добавил, что с увольнением аким округа не согласен, вероятно, будет его обжаловать.
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§ pro100tak
Re: Аким Михайловского сельского округа лишился должности
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.07.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Климко А.П. - крепкий хозяйственник, урожаи до 35 ц с га бывают, сохранил колхоз с советских еще времен и приумножил. Словами на ветер никогда не бросался. Думаю, что вся деревня готова его на руках носить по сей день. Не может такого быть, в чем его пытался обвинить бывший аким округа. Округ там большой pro100, может, кто-то хотел влезть именно в эту деревню через ... м-м-м, эти пастбища?
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