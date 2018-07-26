Аким Михайловского сельского округа лишился должности

Аким Мендыкаринского района выполнил рекомендацию совета по этике, на котором 17 июля было рассмотрено дисциплинарное дело Адильбека Какимбекова.

На заседании совета по этике Адильбек Какимбеков ни одну претензию не признал обоснованной /Фото из архива "НГ"

Аким Михайловского сельского округа, говорилось на заседании совета, безосновательно расторг меморандум с одним предпринимателем и подписал его с другим, не советуясь с местным сообществом. Между тем вопрос стоял о том, кто будет управлять территориями пастбищ в селе Архиповка, и он точно интересовал большинство населения.

Совет по этике рекомендовал сельского акима уволить. Сам аким при рассмотрении дела не признал обоснованной ни одну из предъявленных претензий.

Информацию о состоявшемся увольнении «НГ» подтвердил заместитель акима района Курмангазы САДВАКАСОВ. Добавил, что с увольнением аким округа не согласен, вероятно, будет его обжаловать.