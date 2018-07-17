Совет по этике рекомендовал уволить акима Михайловского сельского округа
Галина КАТКОВА
Дисциплинарное дело Адильбека КАКИМБЕКОВА рассмотрели на заседании Совета по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области сегодня, 17 июля. За увольнение члены совета проголосовали единогласно.
Сам Какимбеков ни с одной из претензий в свой адрес не согласился. Более того, давая пояснения, он фактически обвинил мендыкаринское АО «Заря» в захвате земель населенного пункта, на которых, по его мнению, предприятие не имело права работать.
«НГ» уже сообщала, что причиной дисциплинарного дела в отношении акима сельского округа стало обращение акима Мендыкаринского района Ерлана Теменова в департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции. Он сделал это после того, как аким Михайловского сельского округа не выполнил его протокольное поручение. Такова формальная сторона дела.
По существу сельского акима обвинили в том, что он единолично расторг меморандум с одним предпринимателем и подписал такой же с другим. Документ определял то, как предприятия должны управлять землями населенного пункта, предназначенными для выпаса скота, а также организовывать на них выращивание, производство и заготовку кормов для подворий. По Закону "О пастбищах", аким должен был, затевая перемены, провести сход с жителями. Он же сделал это «негласно», утверждается в материалах служебного расследования.
АО «Заря», правопреемник одноименного колхоза, 21 год использовало земли в селе Архиповка. Предприятие занималось на них залужением, выращиванием кормовых трав, заготовкой сена, сенажа, обеспечивая ими 226 дворов, имеющих почти 600 голов скота. До недавнего времени ситуация всех устраивала.
- В меморандуме, который мы подписали в мае 2017 года, есть пункт, который определяет: если к нам претензий нет, действие документа автоматически пролонгируется, - рассказывал ранее президент АО «Заря» Александр КЛИМКО. - Претензий нам никто не предъявлял, мы в апреле провели все необходимые полевые работы. А 18 мая получили уведомление, что срок действия меморандума истек. И с нами его не продлевают.
На заседании Совета по этике аким округа пояснил, что АО нарушает земельное законодательство, а именно - использует больше земель, чем положено, и не по целевому назначению.
- На пастбищных землях АО «Заря» сеяли зерновые культуры в 2018 году, - заявил Адильбек Какимбеков, - по меморандуму им было передано 825 га, а без меморандума незаконным путем используют 904 га земли, то есть налицо самовольное занятие земель...
Президент АО «Заря» попросил слова и тут же дал членам совета и акиму на трибуне разъяснения.
- Вы несведущи в том, о чем докладываете, - сказал Александр Климко. - Мы сеем не зерновые культуры, а зерносмесь, чтобы делать сенаж, то есть производить корма. Это первое. Второе - мы не работаем на землях сверх положенной площади. Мы, как покровную культуру, сеем, например, донник, двухлетнюю траву. Понимаете? Дважды сеем на одних и тех же площадях, чтобы рационально их использовать. Я же уже объяснял вам. А вы даете везде ложную информацию, во всеуслышание обвиняете нас в нарушении закона. Будете за это отвечать.
После заседания совета Климко, отвечая на вопрос корреспондента «НГ», показал карту, которая прилагается к меморандуму и где все земли четко размечены, перепутать невозможно.
5 июня 2018 года своим решением аким Мендыкаринского района отменил меморандум, подписанный Адильбеком Какимбековым с КХ «Сулейменов». С 12 июля аким сельского округа был временно отстранен от исполнения должностных обязанностей. Теперь глава района должен решить, как поступить с рекомендацией Совета по этике.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 2
Всего: 124
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
211: Мне если бы платили как платят в Германиях по 3000 евро за 8ми часовой рабочий день, 22 дня в месяц За такую работу и копейки никто не заплатит, выгонят в шею. А за труд, что службы города...
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Мне если бы платили как платят в Германиях по 3000 евро за 8ми часовой рабочий день, 22 дня в месяц, премии, всякие надбавки и пенсии, да я бы бросил все хаты и пошел бы сам косить.. Бабло.. А тут на...
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Сыкымы: как насчёт того, что человек должен ХОРОШО делать ту работу, за которую ему платят? Хм.. Хорошо платят.. Максимум 120 евро, это с премиями.. За такие Плохие деньги он должен пахать...
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Ну и завершающий аккорд.. b.radikal.ru На том с отоплением думаю пока покончено..
Совет по этике рекомендовал уволить акима Михайловского сельского округа
Недоумеваю (давно) - ПОЧЕМУ у нас нет юристов/адвокатов, которые знали бы и понимали институт общественного самоуправления??? Почему у наших многочисленных поселков, сел, деревень нет у...