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17.07.18 22:01
211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Мне если бы платили как платят в Германиях по 3000 евро за 8ми часовой рабочий день, 22 дня в месяц, премии, всякие надбавки и пенсии, да я бы бросил все хаты и пошел бы сам косить.. Бабло.. А тут на...
17.07.18 21:49
211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Сыкымы: как насчёт того, что человек должен ХОРОШО делать ту работу, за которую ему платят? Хм.. Хорошо платят.. Максимум 120 евро, это с премиями.. За такие Плохие деньги он должен пахать...
17.07.18 21:45
211
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17.07.18 21:38
pandit
Совет по этике рекомендовал уволить акима Михайловского сельского округа
Недоумеваю (давно) - ПОЧЕМУ у нас нет юристов/адвокатов, которые знали бы и понимали институт общественного самоуправления??? Почему у наших многочисленных поселков, сел, деревень нет у...
17.07.18 21:37
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Совет по этике рекомендовал уволить акима Михайловского сельского округа

Галина КАТКОВА

17 июля 2018, 19:26 |  Государство

Дисциплинарное дело Адильбека КАКИМБЕКОВА рассмотрели на заседании Совета по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области сегодня, 17 июля. За увольнение члены совета проголосовали единогласно.

Сам Какимбеков ни с одной из претензий в свой адрес не согласился. Более того, давая пояснения, он фактически обвинил мендыкаринское АО «Заря» в захвате земель населенного пункта, на которых, по его мнению, предприятие не имело права работать.

«НГ» уже сообщала, что причиной дисциплинарного дела в отношении акима сельского округа стало обращение акима Мендыкаринского района Ерлана Теменова в департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции. Он сделал это после того, как аким Михайловского сельского округа не выполнил его протокольное поручение. Такова формальная сторона дела.

По существу сельского акима обвинили в том, что он единолично расторг меморандум с одним предпринимателем и подписал такой же с другим. Документ определял то, как предприятия должны управлять землями населенного пункта, предназначенными для выпаса скота, а также организовывать на них выращивание, производство и заготовку кормов для подворий. По Закону "О пастбищах", аким должен был, затевая перемены, провести сход с жителями. Он же сделал это «негласно», утверждается в материалах служебного расследования.

АО «Заря», правопреемник одноименного колхоза, 21 год использовало земли в селе Архиповка. Предприятие занималось на них залужением, выращиванием кормовых трав, заготовкой сена, сенажа, обеспечивая ими 226 дворов, имеющих почти 600 голов скота. До недавнего времени ситуация всех устраивала.

- В меморандуме, который мы подписали в мае 2017 года, есть пункт, который определяет: если к нам претензий нет, действие документа автоматически пролонгируется, - рассказывал ранее президент АО «Заря» Александр КЛИМКО. - Претензий нам никто не предъявлял, мы в апреле провели все необходимые полевые работы. А 18 мая получили уведомление, что срок действия меморандума истек. И с нами его не продлевают.

На заседании Совета по этике аким округа пояснил, что АО нарушает земельное законодательство, а именно - использует больше земель, чем положено, и не по целевому назначению.

- На пастбищных землях АО «Заря» сеяли зерновые культуры в 2018 году, - заявил Адильбек Какимбеков, - по меморандуму им было передано 825 га, а без меморандума незаконным путем используют 904 га земли, то есть налицо самовольное занятие земель...

Президент АО «Заря» попросил слова и тут же дал членам совета и акиму на трибуне разъяснения.

- Вы несведущи в том, о чем докладываете, - сказал Александр Климко. - Мы сеем не зерновые культуры, а зерносмесь, чтобы делать сенаж, то есть производить корма. Это первое. Второе - мы не работаем на землях сверх положенной площади. Мы, как покровную культуру, сеем, например, донник, двухлетнюю траву. Понимаете? Дважды сеем на одних и тех же площадях, чтобы рационально их использовать. Я же уже объяснял вам. А вы даете везде ложную информацию, во всеуслышание обвиняете нас в нарушении закона. Будете за это отвечать.

После заседания совета Климко, отвечая на вопрос корреспондента «НГ», показал карту, которая прилагается к меморандуму и где все земли четко размечены, перепутать невозможно.

5 июня 2018 года своим решением аким Мендыкаринского района отменил меморандум, подписанный Адильбеком Какимбековым с КХ «Сулейменов». С 12 июля аким сельского округа был временно отстранен от исполнения должностных обязанностей. Теперь глава района должен решить, как поступить с рекомендацией Совета по этике.
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* Инквизитоp
Re: Совет по этике рекомендовал уволить акима Михайловского...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 17.07.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как все было?

Моя версия.
Приходит (или вызывает) аким Михайловского сельского округа к АО «Заря» и говорит "короче, теперь ты должен мне отвешивать процент", а слышит ответ "братюнь, я же главному уже отвесил, не сильно жирно будет еще и тебе платить?"
Аким разозлился , ну и расторг меморандум.
АО пошло к "крыше" своей и Акима скунули.
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§ pandit
Re: Совет по этике рекомендовал уволить акима Михайловского...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 17.07.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недоумеваю (давно) - ПОЧЕМУ у нас нет юристов/адвокатов, которые знали бы и понимали институт общественного самоуправления??? Почему у наших многочисленных поселков, сел, деревень нет у каждой/каждого своего юриста? Где эти все выпускники, которых перевыпуск якобы? Защитил диплом, вникни в эту область, поддерживай несколько поселков - да, миллионов не срубишь, но сыт и пьян будешь в любое время.

Искал в прошлом году такого специалиста... Ноль, НИКОГО. Пища для размышлений кое-кому, однако...
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