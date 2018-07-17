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Аким сельского округа «жонглировал» меморандумами о сотрудничестве с предпринимателями

Галина КАТКОВА

16 июля 2018, 20:09 |  Государство

Дело об оказании предпочтения одному предпринимателю в ущерб другому стало первым для антикоррупционного проектного офиса по защите инвесторов, открытого недавно в Костанае. Сегодня, 16 июня, там прошла пресс-конференция.

АО «Заря», полный правопреемник одноименного колхоза, 21 год использовало в мендыкаринском селе Архиповка пастбищные угодья, которые относятся к землям населенных пунктов. Предприятие занималось и занимается на этих землях выращиванием кормовых трав, заготовкой кормов, обеспечивая ими жителей 226 дворов, имеющих почти 600 голов скота. До недавнего времени ситуация всех устраивала, о чем свидетельствовали регулярно проводимые сходы.

- В меморандуме об управлении пастбищами и создании кормовой базы на территории сельского округа, который мы подписали в мае 2017 года, есть пункт, который определяет: если к нам претензий нет, действие документа автоматически пролонгируется, - рассказывал на пресс-конференции президент АО «Заря» Александр КЛИМКО. - Претензий нам никто не предъявлял, мы в апреле провели все необходимые полевые работы. А 18 мая получили уведомление, что срок действия меморандума истек и с нами его не продлевают. Звоню, спрашиваю, почему. Нет объяснений. Истек - и все.

Не ставя никого в известность, не советуясь с сельским сообществом, аким Михайловского сельского округа Адильбек Какимбеков подписал меморандум с КХ «Сулейменов», которое хозяйствует на землях другого сельского округа. Архиповцы забеспокоились. АО «Заря» подсчитало, сколько средств оно вложило в весенние полевые работы на землях, с которых его вынуждают уйти, - 10 млн тенге.

В ситуацию вмешался аким Мендыкаринского района, его решением от 5 июня 2018 года меморандум между аппаратом акима Михайловского сельского округа и КХ «Сулейменов» отменен. Меморандум с АО «Заря» продлен. Материалы по данному факту были направлены в департамент агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области, который провел служебное расследование. 12 июля по инициативе департамента аким сельского округа был временно отстранен от исполнения должностных полномочий.

- Это первый шаг офиса по защите инвесторов и, надеемся, понятный сигнал от нас для госорганов, - сказал, открывая встречу, руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ. - Акимы должны понять: время, когда они могли вести себя, как князьки, прошло.

Дисциплинарное дело Адильбека Какимбекова будет рассмотрено завтра, 17 июля, на заседании Совета по этике.
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§ bgb
Re: Аким сельского округа «жонглировал» меморандумами о...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
21 год использовало в мендыкаринском селе Архиповка пастбищные угодья, которые относятся к землям населенных пунктов. Предприятие занималось и занимается на этих землях выращиванием кормовых трав, заготовкой кормов, обеспечивая ими жителей 226 дворов, имеющих почти 600 голов скота. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31700

это земля населенного пункта, которая относится к ведению акимата с/о.
меморандум - просто соглашение. окончился срок - акимат не обязан предъявлять претензии для расторжения, а может это сделать в одностороннем порядке.
лакомый кусок эти земли. это ао выращивает там травы и продает их населению, т.е. имеет выгоду на ровном месте, на чужой (но общественной!) земле. пусть попробует это население выгнать туда скот - поймают, оштрафуют и предъявят ущерб!!!
с населенным пунктом скорее всего, ао рассчитывается за пользование. но нашелся другой инвестор, который пообещал более выгодные условия.
и тут нашла коса на камень!
бедолага аким с/о...
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