Аким сельского округа «жонглировал» меморандумами о сотрудничестве с предпринимателями

Дело об оказании предпочтения одному предпринимателю в ущерб другому стало первым для антикоррупционного проектного офиса по защите инвесторов, открытого недавно в Костанае. Сегодня, 16 июня, там прошла пресс-конференция.

АО «Заря», полный правопреемник одноименного колхоза, 21 год использовало в мендыкаринском селе Архиповка пастбищные угодья, которые относятся к землям населенных пунктов. Предприятие занималось и занимается на этих землях выращиванием кормовых трав, заготовкой кормов, обеспечивая ими жителей 226 дворов, имеющих почти 600 голов скота. До недавнего времени ситуация всех устраивала, о чем свидетельствовали регулярно проводимые сходы.

- В меморандуме об управлении пастбищами и создании кормовой базы на территории сельского округа, который мы подписали в мае 2017 года, есть пункт, который определяет: если к нам претензий нет, действие документа автоматически пролонгируется, - рассказывал на пресс-конференции президент АО «Заря» Александр КЛИМКО. - Претензий нам никто не предъявлял, мы в апреле провели все необходимые полевые работы. А 18 мая получили уведомление, что срок действия меморандума истек и с нами его не продлевают. Звоню, спрашиваю, почему. Нет объяснений. Истек - и все.

Не ставя никого в известность, не советуясь с сельским сообществом, аким Михайловского сельского округа Адильбек Какимбеков подписал меморандум с КХ «Сулейменов», которое хозяйствует на землях другого сельского округа. Архиповцы забеспокоились. АО «Заря» подсчитало, сколько средств оно вложило в весенние полевые работы на землях, с которых его вынуждают уйти, - 10 млн тенге.

В ситуацию вмешался аким Мендыкаринского района, его решением от 5 июня 2018 года меморандум между аппаратом акима Михайловского сельского округа и КХ «Сулейменов» отменен. Меморандум с АО «Заря» продлен. Материалы по данному факту были направлены в департамент агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области, который провел служебное расследование. 12 июля по инициативе департамента аким сельского округа был временно отстранен от исполнения должностных полномочий.

- Это первый шаг офиса по защите инвесторов и, надеемся, понятный сигнал от нас для госорганов, - сказал, открывая встречу, руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ. - Акимы должны понять: время, когда они могли вести себя, как князьки, прошло.

Дисциплинарное дело Адильбека Какимбекова будет рассмотрено завтра, 17 июля, на заседании Совета по этике.