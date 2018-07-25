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Полиция просит не распространять слухи о подозреваемых в убийстве Дарьи Махортовой

25 июля 2018, 16:47 |  Криминал

"После публикации официальной информации об убийстве 18-летней девушки, - отмечается в пресс-релизе, распространенном сегодня, 25 июля, пресс-службой ДВД Костанайской области, - в социальных сетях стали появляться и распространяться различные непроверенные данные и фото о лицах, якобы подозреваемых в совершении указанного преступления".

Дарья Махортова / Фото из соцсетей

Как отметили в ведомстве, сейчас полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие особо тяжкого преступления.

"Просим жителей не распространять непроверенную информацию. Официальные сведения по указанному уголовному делу, в том числе о подозреваемых лицах: распространены в СМИ через официальные источники (ведомственные социальные сети, СМИ)" - сообщили в пресс-службе.
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§ drakon
Re: Полиция просит не распространять слухи о подозреваемых в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14173
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказал же Генерал, волну - не гоните... :-o
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