Полиция просит не распространять слухи о подозреваемых в убийстве Дарьи Махортовой

"После публикации официальной информации об убийстве 18-летней девушки, - отмечается в пресс-релизе, распространенном сегодня, 25 июля, пресс-службой ДВД Костанайской области, - в социальных сетях стали появляться и распространяться различные непроверенные данные и фото о лицах, якобы подозреваемых в совершении указанного преступления".

Дарья Махортова / Фото из соцсетей

Как отметили в ведомстве, сейчас полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие особо тяжкого преступления.

"Просим жителей не распространять непроверенную информацию. Официальные сведения по указанному уголовному делу, в том числе о подозреваемых лицах: распространены в СМИ через официальные источники (ведомственные социальные сети, СМИ)" - сообщили в пресс-службе.