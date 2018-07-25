Полиция просит не распространять слухи о подозреваемых в убийстве Дарьи Махортовой
"После публикации официальной информации об убийстве 18-летней девушки, - отмечается в пресс-релизе, распространенном сегодня, 25 июля, пресс-службой ДВД Костанайской области, - в социальных сетях стали появляться и распространяться различные непроверенные данные и фото о лицах, якобы подозреваемых в совершении указанного преступления".
Дарья Махортова / Фото из соцсетей
Как отметили в ведомстве, сейчас полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие особо тяжкого преступления.
"Просим жителей не распространять непроверенную информацию. Официальные сведения по указанному уголовному делу, в том числе о подозреваемых лицах: распространены в СМИ через официальные источники (ведомственные социальные сети, СМИ)" - сообщили в пресс-службе.
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Полиция просит не распространять слухи о подозреваемых в убийстве Дарьи Махортовой
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