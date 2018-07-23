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Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой распространила полиция
23 июля 2018, 13:14 | Криминал
Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, в убийстве 18-летней Дарьи Махортовой подозревается мужчина в возрасте около 20-30 лет, одет в белую футболку и шорты в клетку. Составлен фоторобот предполагаемого преступника.
В случае получения какой-либо информации полиция просит сообщить незамедлительно по тел: 8 (7142) 52-60-21, 52-61-05, 52-61-12 факс: 52-61-04, или 102.
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