Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой распространила полиция

Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, в убийстве 18-летней Дарьи Махортовой подозревается мужчина в возрасте около 20-30 лет, одет в белую футболку и шорты в клетку. Составлен фоторобот предполагаемого преступника.

В случае получения какой-либо информации полиция просит сообщить незамедлительно по тел: 8 (7142) 52-60-21, 52-61-05, 52-61-12 факс: 52-61-04, или 102.