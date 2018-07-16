Два с лишним месяца проработал без крыши отдел образования Узункольского района

Крышу, сорванную 4 мая со здания ГУ “Отдел образования Узункольского района”, починили только на прошлой неделе.

6 июня “НГ” обращалась в акимат Узункольского района, тогда заместитель акима района Бауржан МУХАМЕДЯРОВ сообщил, что деньги необходимые на ремонт найдены. Ремонт планировали закончить до 17 июня.

Но 12 июля читатели сообщили на WhatsApp “НГ” о том, что ремонт крыши до сих пор не завершен. 16 июля мы повторно обратились в акимат.

- Крышу сделали, запенивают швы - и все, - рассказал Бауржан Мухамедяров. - Лаги уже давно положили, ждали профлист. Профлист пришел, они его постелили на выходных. Теперь внутренний ремонт - будем смотреть по экономии бюджетных средств. Будем всеми способами просить, искать - может, в бюджете нашем районном найдутся деньги, за свой счет сделаем.

Сроки внутреннего ремонта пока остаются неизвестными.

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