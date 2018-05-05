Разрушение кровли здания отдела образования Узункольского района прокомментировали в ДЧС

По данным КФ "Казгидромет" на 18:00 пятницы, 4 мая, скорость ветра в Костанайской области достигала 20 метров в секунду.

В Узунколе в результате порыва ветра сорвало крышу на двухэтажном здании отдела образования. Площадь здания - 1 599 кв. м, площадь сорванной кровли составила 323 кв. м.

Как сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе ДЧС Костанайской области, на работу отдела образования происшествие не повлияло. Жертв и пострадавших нет. Под сорванной крышей оказался стоявший возле здания легковой автомобиль Daewoo Matiz.

Сегодня на территории отдела образования производится уборка остатков кровли. На месте работает комиссия в составе сотрудников акимата и районого отдела ЧС.

Как сообщали читатели "НГ", в Костанае на улице Лермонтова вечером 4 мая ветер уронил на проезжую часть железный прилавок базара.





А на улице Арыстанбекова в областном центре порывами ветра были повреждены автобусные остановки.