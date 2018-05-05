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Рудничанин
Кто наведет порядок в Автовокзале
Да на черта нужны эти платные парковки, когда есть на точно таком же расстоянии бесплатная. Кароче, мой друган всегда так делает: с ул. Арыстанбекова есть поворот вдоль многоэтажных домов,...
05.05.18 15:11
###
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
А остальному населению, которое составляет процентов семьдесят, грехом не является платить тридцать - пятьдесят косарей в месяц, он об этом предпочёл скромно умолчать :-(
05.05.18 15:04
Гость
Возле Октябрьского вода пошла через дорогу
Ща ономасты начнут радостно потирать руки, дескать без бутика с черной икоркой мы не останемся, вот вам ещё один объект для работы.
05.05.18 14:53
Vital
Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
Этот зилок круче любого китайского нового грузовика. В чимкенте,таразе в каждом втором дворе такой стоит . Людям служит, кому за углем, за дровами.
05.05.18 14:51
Аноним
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
112: Эти размышляющие так что, мать похоронят свою где то в глухом пустыре или в братской могиле может? Где об этом говорилось? Чё утрировать сразу, переворачивать с ног на голову? Простой призыв...
05.05.18 14:50
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Разрушение кровли здания отдела образования Узункольского района прокомментировали в ДЧС

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

5 мая 2018, 11:27 |  Происшествия

По данным КФ "Казгидромет" на 18:00 пятницы, 4 мая, скорость ветра в Костанайской области достигала 20 метров в секунду.

В Узунколе в результате порыва ветра сорвало крышу на двухэтажном здании отдела образования. Площадь здания - 1 599 кв. м, площадь сорванной кровли составила 323 кв. м.

Как сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе ДЧС Костанайской области, на работу отдела образования происшествие не повлияло. Жертв и пострадавших нет. Под сорванной крышей оказался стоявший возле здания легковой автомобиль Daewoo Matiz.

Сегодня на территории отдела образования производится уборка остатков кровли. На месте работает комиссия в составе сотрудников акимата и районого отдела ЧС.

Как сообщали читатели "НГ", в Костанае на улице Лермонтова вечером 4 мая ветер уронил на проезжую часть железный прилавок базара.


А на улице Арыстанбекова в областном центре порывами ветра были повреждены автобусные остановки.

 


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Комментарии к новости

§ Медный
Re: Разрушение кровли здания отдела образования Узункольского...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2137
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.05.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бетонную как по Маяковского возле ГК "Берёзка" не снесёт. А главное и красивая, и функциональная остановка 8-)
При ком она там "встала"? Кулагине?!

[Исправлено: Медный, 05.05.2018 - 11:44]
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