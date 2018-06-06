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Seviriya
Как видят в России современный Казахстан.
Змея Подколодная: Вот тебя таращит, болезная, все в маразме бьешься. самокритика это хорошо. продолжайте в том же духе :-P
06.06.18 16:54
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Упс, насчет письменности ошибочка. День русского языка, так правильно. :lol:
06.06.18 16:47
Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Сейчас же это модно, вон акимы вообще в голубых чистых кросовках грязь по субботникам убирают.. это те, которые потом в прохарях зону под Уськаманом топтали?)))) Дык, скажу больше, скоро оне...
06.06.18 16:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Горожанин_kst: Сегодня еще и А.С. Пушкин родился. И день русской письменности.
06.06.18 16:36
Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 3)
Господа, только шта на Законе.KZ вычитал какой сёдня знаменательный для нашей области (а для определённого круга лиц так и подавно!) денёк. А именно: В 1972 году в этот день родился Архимед...
06.06.18 16:32
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Уже месяц работает без крыши отдел образования Узункольского района

Артём МАРУСИЧ

6 июня 2018, 14:32 |  Происшествия

Крышу здания ГУ “Отдел образования Узункольского района” сорвало ураганным ветром 4 мая. Как ранее сообщала пресс-служба ДЧС Костанайской области, “на работу отдела образования происшествие не повлияло”.

Прошел месяц, но сотрудники отдела образования все еще работают в антисанитарных условиях.

- Начались дожди, - сообщила "НГ" пользователь сайта под ником Лилия, которая прислала нам фотографии, сделанные внутри здания. - В кабинетах второго этажа, коридорах, на лестнице, ведущей на второй этаж, начало течь с потолка. Крыша течет. Вонь стоит жуткая - спасибо голубям на крыше. В кабинетах с потолка отваливается плитка, мебель и техника под угрозой. Все сотрудники работают в сыром кабинете. Кто несет ответственность за это?

6 июня "НГ" обратились в акимат Узункольского района с вопросом о том, когда отремонтируют кровлю.

- Порядка 5 млн тенге необходимо на ремонт этой крыши, - сообщил заместитель акима района Бауржан МУХАМЕДЯРОВ. - Мы нашли деньги, сейчас мы будем ремонтировать её. Просто дожди мешали, мы не могли выйти. Ветра сильные были. Ориентировочно планируем начать в эту пятницу, 8 июня. Думаю, на следующей неделе мы этот вопрос закроем.
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Комментарии к новости
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§ Медный
Re: Уже месяц работает без крыши отдел образования Узункольского...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2359
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.06.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы не сдуло :oops:
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* лимон
Re: Уже месяц работает без крыши отдел образования Узункольского...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 700
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.06.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, дожди мешали, а если лето дождливое и ветреное к зиме сделают?
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* Seviriya
Уже месяц работает без крыши отдел образования Узункольского района
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 16:57
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