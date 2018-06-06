Уже месяц работает без крыши отдел образования Узункольского района
Артём МАРУСИЧ
Крышу здания ГУ “Отдел образования Узункольского района” сорвало ураганным ветром 4 мая. Как ранее сообщала пресс-служба ДЧС Костанайской области, “на работу отдела образования происшествие не повлияло”.
Прошел месяц, но сотрудники отдела образования все еще работают в антисанитарных условиях.
- Начались дожди, - сообщила "НГ" пользователь сайта под ником Лилия, которая прислала нам фотографии, сделанные внутри здания. - В кабинетах второго этажа, коридорах, на лестнице, ведущей на второй этаж, начало течь с потолка. Крыша течет. Вонь стоит жуткая - спасибо голубям на крыше. В кабинетах с потолка отваливается плитка, мебель и техника под угрозой. Все сотрудники работают в сыром кабинете. Кто несет ответственность за это?
6 июня "НГ" обратились в акимат Узункольского района с вопросом о том, когда отремонтируют кровлю.
- Порядка 5 млн тенге необходимо на ремонт этой крыши, - сообщил заместитель акима района Бауржан МУХАМЕДЯРОВ. - Мы нашли деньги, сейчас мы будем ремонтировать её. Просто дожди мешали, мы не могли выйти. Ветра сильные были. Ориентировочно планируем начать в эту пятницу, 8 июня. Думаю, на следующей неделе мы этот вопрос закроем.
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