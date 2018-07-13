Дело о драке, в которой был смертельно ранен студент, заново рассмотрели по апелляционной жалобе осужденного в Костанае

25-летнего Сабита Анапина в апреле 2018 года суд № 2 Костаная приговорил к 8 годам тюрьмы за то, что он в драке ударил ножом 18-летнего Виталия Бабенко, когда тот повалил его на землю и стал душить.

От полученной травмы студент колледжа Бабенко скончался в больнице после операции, а на Анапина завели уголовное дело по ст. 106 ч.3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Осужденный, а также его гражданский защитник и мать Гульжан ИСКЕНДИРОВА с решением суда не согласились и подали апелляционную жалобу в Костанайский областной суд. Ее рассматривали вчера, 12 июля.

Сабит Анапин не согласен со статьей, по которой его осудили. Парень уверяет, что применил нож в качестве защиты и, если бы этого не сделал, погиб бы сам. По результатам судебно-медицинской экспертизы он получил множественные ушибы и сотрясение мозга.

Гульжан Искендирова много раз ходатайствовала о переквалификации дела со ст. 106 на ст. 32 ч.3 УК РК (превышение пределов необходимой самообороны). Однако суд эти доводы счел несостоятельными.

По материалам дела, Анапин познакомился с Виталием Бабенко и его друзьями ночью 8 ноября 2017 года. После того, как все они изрядно выпили, парни начали конфликтовать. Уже на улице завязалась драка. С одной стороны - Анапин, с другой - Бабенко и двое его друзей: Медет Сейлхан и Андрей Федоров.

Смертельный удар в живот произошел, когда Виталий сел сверху на Сабита и стал его душить. Но это только по одной из версий. Показания друзей Бабенко, которые в этом деле выступили главными свидетелями, разнятся: одни говорят, что Анапин достал нож, когда Бабенко его еще не повалил на землю, другие видели лишь то, как Бабенко уже душил Анапина и последний его ранил.



Анапина арестовали, когда он обратился в больницу за помощью и РОВД, чтобы написать заявление об избиении.

Уголовные дела по хулиганству на Сейлхана и Федорова завели, но наказания они практически не получили.

- Так как Сейлхан живет в Астане, дело велось там, - рассказала «НГ» 12 июля Гульжан Искендирова. - Насколько я знаю, его вообще закрыли из-за отсутствия состава преступления. А Федорову дали 1 сутки за избиение моего сына! Приговор ему вынесли в суде по уголовным делам.

Приговор Сабиту Анапину судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда оставила без изменения. Теперь Искендирова намерена обращаться в Верховный суд.

- Сабита даже не пригласили на заседание, ему не дали высказаться, - рассказала Искендирова. - Это грубое нарушение его прав. Мы сдаваться не намерены.

Согласно приговору, Анапин должен выплатить семье погибшего Бабенко более 2 млн тенге. Но, так как Гульжан Искендирова не согласна с решением суда, эту сумму она возмещать не намерена.