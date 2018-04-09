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112
В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
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В Костанае вынесли приговор по делу о драке, в которой был смертельно ранен студент колледжа

Татьяна НАЗАРУК

9 апреля 2018, 12:03 |  Криминал

Приговор огласили сегодня, 9 апреля, в суде № 2 Костаная. 25-летний Сабит Анапин обвинялся в том, что из-за его действий погиб 18-летний студент политехнического колледжа Виталий Бабенко.

Согласно обвинительному заключению, парни познакомились в ночь с 8-го на 9 ноября 2017 года возле магазина, куда оба пришли за выпивкой. Бабенко привел Анапина в свою компанию на съемную квартиру. Гулянка закончилась под утро смертельной дракой. Сабит Анапин ударил Виталия Бабенко ножом в живот. Парень скончался в больнице от большой потери крови.

Во время следствия и судебного процесса Анапин и его мать Гульжан Искендирова, признанная общественным защитником, утверждали, что компания парней была агрессивно настроена против Сабита. Ему угрожали расправой, оскорбляли и били. Когда в драке Бабенко стал душить Анапина, тот достал нож и нанес ему несколько ударов. Представители подсудимого настаивали, что парень оборонялся. Однако суд эту версию назвал несостоятельной.

- Подсудимый вину признал частично, - зачитал приговор судья Еримхан КАДЫРБАЕВ. - Суд счел доказательства, полученные в ходе следствия, достоверными и в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. По мнению суда, доводы стороны защиты о том, что Анапин превысил пределы самообороны, не соответствуют собранным и исследованным доказательствам.

Главным свидетелем в этом деле стал Андей Федоров, который был другом Виталия Бабенко и находился с ним в одной компании. По словам судьи, Федоров в ту ночь был трезвее остальных очевидцев, поэтому его показания сыграли решающую роль при вынесении приговора.

- Федоров опровергает показания Анапина о том, что Бабенко вел себя агрессивно по отношению к подсудимому, - отметил судья Кадарбаев. - Анапин сам вел себя враждебно, выражался нецензурной бранью, чем спровоцировал дальнейший конфликт. Бабенко на улице догнал Анапина не с целью его избить, а загладить произошедший конфликт между ним и Медетом Сейлханом. Однако Анапин неправильно воспринял действия Бабенко: достал нож и, находясь лицом к лицу, нанес удар в живот Бабенко. Это подтверждают показания Федорова. Последний бросил его на землю и, возможно, стал душить. В этом положении Анапин нанес еще несколько ударов. Согласно выводам эксперта Каменской, по силе удара, скорее всего, он был нанесен в положении стоя, когда Анапину ничего не угрожало.

Отметим, что в отношении самого Федорова и Медета Сейлхана тоже заведено дело - по ст. 293 ч.1 УК РК (хулиганство), так как Анапин в день задержания отправился в больницу по месту жительства в Сарыкольский район и зафиксировал побои.

Но в данном случае суд посчитал Сабита Анапина полностью виновным по ст. 106 ч. 3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека) и назначил ему 8 лет тюрьмы в колонии средней безопасности. При вынесении приговора сыграло роль смягчающее обстоятельство:  у подсудимого есть малолетний ребенок.

Матери и сестре погибшего Сабит Анапин должен будет выплатить в совокупности более 2 млн тенге.

Сторона потерпевших решением суда осталась довольна.

- Главное, что его осудили не по ст. 112 (причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны - «НГ»), - рассказала после приговора сестра погибшего Марина БАБЕНКО.

- Сколько бы он ни отсидел, сына все равно не вернуть, - высказалась мать Виталия Наталья БАБЕНКО.

Присутствовавшие в зале суда родственники Сабита Анапина плакали и, когда осужденного вывели из клетки, обнимали его. Мать Анапина Гульжан Искендирова заявила, что приговор они будут обжаловать.

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Комментарии к новости

§ Дантист
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о драке, в которой был...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 09.04.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С каких это пор нетрезвое состояние стало смягчающим обстоятельством? Я что то не понимаю?
Профайл

§ лимон
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о драке, в которой был...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.04.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
С каких это пор нетрезвое состояние стало смягчающим обстоятельством? Я что то не понимаю?


да-да, очень удивил это момент :-x
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Народный контроль
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о драке, в которой был...




Отправлено: 09.04.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно конечно тут виновата водка. Если бы не выпивали, и парень жив был бы и обвиняемый был бы на свободе. Ведите трезвый образ жизни!

§ Ольга Колоколова
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о драке, в которой был...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2239
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 09.04.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С каких это пор нетрезвое состояние стало смягчающим обстоятельством? Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=752934&topic_id=33943&forumid=1#752934
Исправлено, спасибо
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* 112
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о драке, в которой был...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10825
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.04.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, по молодости с кем только не бухаешь..
У меня конечно до такого не доходило, всегда с девчонками бухал, а пасанов незнакомцев не тащил к себе домой..
Зачем?
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Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о драке, в которой был смертельно ранен студент колледжа




Отправлено: 09.04.18 - 14:30
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о драке, в которой был смертельно ранен студент колледжа




Отправлено: 09.04.18 - 14:34
Комментарий проходит проверку.

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