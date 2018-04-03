В Костанае судят 25-летнего парня, который в драке смертельно ранил ножом студента политехнического колледжа

В ночь с 7-го на 8 ноября 2017 года компания парней гуляла в съемной квартире по ул. Пушкина, 175, где жил 18-летний Виталий Бабенко вместе с родной и двоюродной сестрами.

Парни хорошо выпили: на столе у них было пиво, коньяк, водка… Когда алкоголь закончился, пошли в ближайший магазин за добавкой. Там Виталий Бабенко и Медет Сейлхан познакомились с 25-летним Сабитом Анапиным. Тот предложил выпить коньяку, так что домой парни вернулись уже втроем.

Согласно материалам дела, в квартире Бабенко и Анапин разговорились и выяснили, что оба занимаются борьбой. В гостиной решили выяснить, кто из них сильнее, и устроили шуточный поединок, который позже перерос в смертельную драку.

После пьяных стычек, оскорблений и вызова разобраться по-серьезному уже на улице Сабит Анапин столкнулся с Виталием Бабенко. Из показаний свидетелей следует, что Бабенко сел на Анапина и стал его душить. В один момент Сабит достал карманный нож и ранил Бабенко. Удар в живот оказался смертельным. Днем 8 ноября 18-летний парень скончался в больнице после операции.

Сабиту Анапину предъявили обвинение по ст. 106 ч.3 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека) после того, как он обратился в Сарыкольскую больницу по месту жительства и РОВД. Анапин вместе с матерью хотели написать заявление об избиении и подготовили справки о сотрясении мозга и других увечьях, но 9 ноября парня водворили в СИЗО.

Дело рассматривается в суде № 2 Костаная с января. Медет Сейлхан и Андрей Федоров, которые тоже причастны к драке, проходят по делу свидетелями. Однако Сейлхан в суде так и не появился, поскольку живет в Астане.

Очередное заседание прошло сегодня, 3 апреля.

Мать обвиняемого Гульжан ИСКЕНДИРОВА со статьей обвинения не согласна и считает: ее сын оборонялся, а если бы он не воспользовался ножом, погиб бы сам. Женщина пытается добиться, чтобы участвовавшие в драке и избившие Анапина тоже понесли наказание - по ст. 293 ч.1 УК РК (хулиганство). По этой статье до недавнего времени велось досудебное расследование

- У моего сына месяц не принимали заявление, месяц! - рассказала "НГ" Гульжан Искендирова. - Его забрали в СИЗО, хотя ему требовалась госпитализация. 8 декабря заявление, наконец, приняли, но никаких сдвигов не было. 2 апреля должна была состояться очная ставка между Сабитом и Медетом Сейлханом, но он так и не приехал из Астаны. Недавно из прокуратуры Костаная я получила ответ, что 29 марта следователь Бибусунова прекратила расследование из-за отсутствия состава правонарушения.

Действительно ли Анапин защищался или ранил Бабенко умышленно, не смогли сказать и эксперты. Дело в том, что показания свидетелей разнятся: одни говорят, что Анапин достал нож, когда Бабенко его еще не повалил на землю, другие видели лишь то, как Бабенко уже душил Анапина и последний его ранил.

- Эксперты не смогли точно определить, в каком положении был нанесен удар ножом Бабенко, - рассказала адвокат Анапина Валентина МОИСЕЕВА. - Парня оперировали после, проводили хирургические мероприятия, поэтому первоначальных следов не осталось.

Мать погибшего Наталья БАБЕНКО и его родная сестра Марина считают Анапина виновным и намерены взыскать с обвиняемого 5 млн морального вреда и 860 000 тенге материального ущерба, которые потратили на погребение.

- Если бы Виталька остался жив, то мы бы с вами вообще не встретились, - в слезах обращается Наталья Бабенко к Гульжан Искендировой. - Это все его доброта довела, звал всех домой: "Пошлите, пошлите…" Этот выйдет из тюрьмы, будет жить дальше, улыбаться, забудет все, а мне только одна дорога - холм и крест…

По ст. 106 ч. 3 Сабиту Анапину грозит от 8-ми до 12 лет тюрьмы. Прения назначены на 5 апреля.

Дойдет ли все-таки дело по хулиганству до суда, "НГ" выяснит и сообщит позже.

Есть в этой истории еще одна интересная деталь: следователь Даурен Нурпеис, который вел дело о хулиганстве в отношении Федорова и Сейлхана, обещал последнего освободить от уголовной ответственности за 40 000 тенге, в январе был задержан, получил 2 года тюрьмы и пожизненно лишился права работать в правоохранительных органах.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА