Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как прижились пересаженные из-за строительства общепита деревья

В апреле 2017 года для расчистки места под строительство ресторана «Макдональдс» на ул. Тауелсиздик, за ТРЦ MART, пересадили 72 дерева: 14 берез, 6 елей, 50 сосен и 2 лиственницы. Разрешение на пересадку выдал отдел ЖКХ Костаная, инициатором проекта выступило ТОО «Food Solution KZ».

Как сообщала «Нашей Газете» весной прошлого года пресс-служба акима Костаная, деревья должны были рассадить в парке Победы, в районе притобольского парка в районе КЖБИ, вдоль пр. Абая и ул. Гашека. Но позже пересаженные деревья появились возле областной больницы - на ул. Амангельды, между ул. Шаяхметова и ул. Баймагамбетова, а также на пр. Абая, между ул. Наримановской и Фролова, и в парке Победы. Почему изменили место пересадки, в отделе ЖКХ не пояснили.

Летом 2017 года корреспонденты «НГ» осматривали и пересчитывали пересаженные деревья, чтобы убедиться, что их число на бумаге совпадает с реальным количеством. По нашим подсчетам, больше всего - 6 елей, 11 сосен, 7 берез и 1 лиственницу - пересадили в парк Победы. Еще 27 сосен и 5 берез оказались на ул. Амангельды вдоль областной больницы, а 26 сосен и 2 березы - на пр. Абая. Не досчитались мы только одной лиственницы и двух берез, а сосен почему-то получилось больше.

Пересаженные деревья, в отличие от прочих, с прошлой весны и по сей день стоят подвязанными. Это нам и помогло найти их среди остальных. Делать прогноз о дальнейшей судьбе деревьев сразу после пересадки нельзя - им сначала нужно было пережить зиму. Прошлым летом, когда мы обследовали деревья, большинство выглядело вполне здоровыми, хотя у многих были поломаны ветки. Очевидно, это произошло во время транспортировки.

Особый интерес у нас вызывали взрослые голубые ели, которые посадили в парке Победы, недалеко от памятника Ленину. Ведь чем старше дерево, тем сложнее ему прижиться на новом месте.

Через год после пересадки, в июне 2018 года, корреспонденты «НГ», как и обещали, снова проверили состояние этих деревьев. На рейды мы вышли вместе с нашим корреспондентом, биологом по образованию Еленой ПИКЕЛЬНОЙ.

Первым делом отправились в парк Победы и выяснили, что там уже нет единственной пересаженной лиственницы. На ее месте осталась только огромная лунка.

Ели у памятника Ленину, в частности - голубые, до сих пор болеют, судя по их виду. В таком состоянии, по прогнозам Елены Пикельной, деревья могут простоять до двух лет.

- Главный признак того, что дерево растет и развивается, это наличие молодой поросли, - объясняет биолог. - На этой голубой ели снизу поросли нет, но на верхних ветках мы видим молодые иголочки. Шанс у этого дерева определенно есть.

Из шести елей, которые пересадили в парк Победы, засохли две. Еще четыре до сих пор болеют - у них заторможен рост и они тяжело просыпаются после весны, однако вероятность того, что они выживут, есть.

Из 11 сосен одна погибла и шесть сильно болеют. А вот состояние берез более оптимистичное: так как большинство из них - молодые деревья, переезд им дался легче.

На стволах многих деревьев до сих пор остался намотанный скотч. Так что ответственному за пересадку и, согласно договору, несущему гарантийные обязательства ТОО «Food Solution KZ» стоит позаботиться о внешнем виде этих деревьев.

На пр. Абая, где в прошлом году появились 26 сосен и 2 березы, мы не досчитались двух сосен, вместо которых остались пустые лунки. Из оставшихся деревьев погибла одна сосна.

Вдоль областной больницы, на ул. Амангельды, из 27 сосен высохли пять и еще одного просто нет. Все пять пересаженных молодых березок не принялись и стоят желтые.

- Хвойное дерево может жить, только если вместе с ним переезжает его микориза - то сообщество микроорганизмов, которое живет на ее корнях, - отметила Елена Пикельная. - Если земля сильно обтрусилась или сильно пересох ком, то эти микроорганизмы погибают и дерево не может питаться. Это, конечно, влияет на приживаемость дерева.

Таким образом, из 72 пересаженных деревьев фактически уже нет пяти. Либо они засохли еще в прошлом году, либо их убрали уже в нынешнем. Еще 14 деревьев - 7 сосен, 5 берез и 2 ели - болеют.

Год назад «НГ» выясняла, что будет в случае гибели пересаженных деревьев.

- В случае гибели или механического повреждения деревьев взамен каждого будет высажено 5 голубых елей, - сообщили 19 апреля 2017 года в пресс-службе акима Костаная. - Кроме этого, дополнительно по городу за счет фирмы будут высажены ели в количестве 100 штук.

На открытии «Макдональдса» 25 ноября 2017 года менеджер по строительству пункта питания Кирилл МЕШКОВ уточнял для «НГ», что за их счет в Костанае высадили не 100, а 86 деревьев, причем места посадки указывал акимат. И заверил, что компания будет следить за саженцами в течение года.

«НГ» направила новый запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная, в котором спросила, высадили ли новые деревья взамен погибших. Нам ответили, что работы намечены на осень. И пояснили, что по 5 голубых елей за каждое неприжившееся дерево... никто не обещал.

- По информации ТОО «Food Solution KZ», оно не снимает с себя ответственность и в рамках закона проведет компенсационную высадку взамен погибших деревьев на аналогичные осенью, - сообщается в ответе отдела ЖКХ. - ТОО не давало обещания высадить за каждое погибшее дерево по 5 голубых елей. Сотрудники отдела ЖКХ выявляют неприжившиеся деревья, направляют претензию подрядной организации и дают задания высадить новые за свой счет. Гарантийные обязательства по уходу за деревьями ТОО «Food Solution KZ» по закону несет 2 года.

На вопрос, действительно ли в Костанае были высажены дополнительно то ли 100, то ли 86 елей, нам не ответили. Не уточнили их количество, не подтвердили и не опровергли факт этой самой высадки.

Видимо, когда поднялся общественный резонанс по поводу уничтожения зеленого уголка, горожанам и журналистам пообещали щедрую компенсацию, чтобы всех успокоить. Но когда волнение стихло, а сам факт забылся, про обещание предпочли забыть.



