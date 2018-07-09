52 человека сгорели в автобусе: Дело направили в суд
Прокуратура направила в суд дело по факту возгорания автобуса в Иргизском районе Актюбинской области, повлекшего гибель 52 граждан Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz.
Фото tengrinews.kz
В качестве обвиняемых признаны 5 лиц, из которых 3 водителя автобуса и 2 работника ТОО "Азия транзит сервис" - учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.
Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (статья 254 УК), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 4 статья 348 УК), а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа (ч. 1 и ч. 3 статья 385 УК).
Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч.4 статья 348 УК), а водителей автобуса как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.4 статья 345 УК) и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 статья 292 УК).
В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога.
Кроме того, владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.
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