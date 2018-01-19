Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли выбраться из горящего автобуса

Причина возгорания автобуса в Актюбинской области, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, скорее всего, станет известна в пятницу. Об этом вечером 18 января на брифинге в Актобе заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает Tengrinews.kz.

- Визуально идентифицировать тела не представляется возможным. Поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания. В то же время хотел бы добавить, что салон автобуса выгорел почти полностью. Поэтому мы привлекли к расследованию судебных медиков и других специалистов. Работает пожарно-техническая лаборатория. В связи с большим объемом работы в дневное время не уложились и продолжили в ночное время. Надеемся, что завтра к утру или ближе к обеду эти работы будут завершены и станет ясна причина возгорания, - сказал он.

В то же время Тургумбаев назвал случившееся несчастным случаем и рассказал, почему люди не смогли выбраться из салона авто.

- Хотел бы особо отметить, что там не было дорожно-транспортного происшествия. Автобус стоял на проезжей части в нормальном, технически исправном состоянии. Никаких криминальных последствий мы не видим. То есть это, скорее всего, был несчастный случай. Это подтверждается предварительными показаниями пяти выживших. Все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины. В начале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление, что является первой причиной почему все не спаслись. И второе - когда открылась дверь, был доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри. Это не дало возможности пассажирам выйти из салона. Кроме этого, было очень много багажа внутри. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж - на первом. Багаж полностью сгорел. То есть было большое пламя, большое возгорание, - сообщил замминистра МВД.

Напомним, утром 18 января на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай Актюбинской области, произошло возгорание пассажирского автобуса марки Setra. Из 57 человек, находившихся в салоне, 52 человека погибли, выжили пятеро. Все погибшие - граждане Узбекистана. Автобус направлялся в российский город Казань.