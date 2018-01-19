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Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли выбраться из горящего автобуса

19 января 2018, 09:40 |  Государство

Причина возгорания автобуса в Актюбинской области, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, скорее всего, станет известна в пятницу. Об этом вечером 18 января на брифинге в Актобе заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает Tengrinews.kz.

- Визуально идентифицировать тела не представляется возможным. Поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания. В то же время хотел бы добавить, что салон автобуса выгорел почти полностью. Поэтому мы привлекли к расследованию судебных медиков и других специалистов. Работает пожарно-техническая лаборатория. В связи с большим объемом работы в дневное время не уложились и продолжили в ночное время. Надеемся, что завтра к утру или ближе к обеду эти работы будут завершены и станет ясна причина возгорания, - сказал он.

В то же время Тургумбаев назвал случившееся несчастным случаем и рассказал, почему люди не смогли выбраться из салона авто.

- Хотел бы особо отметить, что там не было дорожно-транспортного происшествия. Автобус стоял на проезжей части в нормальном, технически исправном состоянии. Никаких криминальных последствий мы не видим. То есть это, скорее всего, был несчастный случай. Это подтверждается предварительными показаниями пяти выживших. Все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины. В начале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление, что является первой причиной почему все не спаслись. И второе - когда открылась дверь, был доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри. Это не дало возможности пассажирам выйти из салона. Кроме этого, было очень много багажа внутри. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж - на первом. Багаж полностью сгорел. То есть было большое пламя, большое возгорание, - сообщил замминистра МВД.

Напомним, утром 18 января на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай Актюбинской области, произошло возгорание пассажирского автобуса марки Setra. Из 57 человек, находившихся в салоне, 52 человека погибли, выжили пятеро. Все погибшие - граждане Узбекистана. Автобус направлялся в российский город Казань.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.01.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у представителя узбекского землячества вчера в прямом эфире ктк была совсем другая версия из его источников... да, вчкбаева?
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знаток жизни
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...




Отправлено: 19.01.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Справа на обочине виден четкий след от джипа. Что в салоне до сих пор роетесь? Там жертвы лежат разборок.

§ Сергей_я
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.01.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток жизни:
Справа на обочине виден четкий след от джипа.

и что с этого? Кто-то подъехал в ЛЮБОЕ время, не обязательно же это должно быть связано именно с этим автобусом.
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Дальнобой.
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...




Отправлено: 19.01.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Узнаем правду когда выжившие узбеки приедут домой,в Узбекистан.Двери открыты,стёкла бей и спасайся.

§ аргентина -ямайка
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 19.01.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мутное чп. Помню как то ехал в автобусе и пассажир выдавил стекло своей спиной . здесь вообще не понятно . автобус взорвали ?
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§ Volonter
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобус остановился, а потом загорелся что-ли? При возгорании на ходу любой водитель бы экстренно затормозил и автобус бы или повело или как минимум на проезжей части были бы видны следы тормозного пути... А тут ощущение, что он на момент возгорания стоял на месте, заблаговременно прижавшись к правой обочине... Да и окна! Никому не пришло в голову разбить окно? Думаю такое случается при моментальном возгорании по всему салону, что маловероятно... В общем странно всё это...
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1952/доктор СИЗО
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...




Отправлено: 19.01.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Кто-то подъехал в ЛЮБОЕ время, не обязательно же это должно быть связано именно с этим автобусом.

расскажи все это узбекам. Нам водителям с опытом можешь ничего не говорить. Пусть тогда узбеки подают иски на автобусный завод, который выпустил такие опасные автобусы.

§ Сергей_я
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.01.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Никому не пришло в голову разбить окно?

Хм.. Но версия, что при открытии дверей пламя резко вспыхнуло имеет место быть. В любой огонь питается за счет кислорода. Второй фактор, автобус был перегружен+паника.
Но я тоже не понимаю одного, неужели никто не успел окно выбить. Но и верить в то, что людей там целенаправленно сожгли тоже бред. Смысл? обычные люди, обычные эмигранты. Кому они нужны? Мы ж не в Европе или в СШП, где терракты на это направлены. Да и тут совсем другое дело.
Профайл

§ аргентина -ямайка
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 19.01.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Хм.. Но версия, что при открытии дверей пламя резко вспыхнуло имеет место быть.

Т.е они сидели ждали пока огонь так разгориться чтоб пламя могло резко вспыхнуть ?
Профайл

гость
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...




Отправлено: 19.01.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
Т.е они сидели ждали пока огонь так разгориться чтоб пламя могло резко вспыхнуть ?

наверное Кто не спал - уснули (угорели) от отсутствия кислорода еще до возгорания.

§ Volonter
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Но версия, что при открытии дверей пламя резко вспыхнуло имеет место быть

Согласен. Но тогда выходит, что пока двери не открыли - повсеместного пламени ещё не было, т.к. при такой версии оно распространилось моментально именно при поступлении кислорода в момент открытия двери. А открыли её как раз таки для эвакуации, так понимаю... Значит выходит, что к моменту открытия двери люди просто были уже не в состоянии покинуть автобус... Учитывая месторасположение автобуса относительно проезжей части и все эти непонятки с окнами мне в голову приходит лишь одна более-менее логичная мысль: автобус остановился на ночлег, все спали когда в салоне начал тлеть какой-либо пластиковый предмет и просто задохнулись во сне от едкого дыма - именно поэтому на момент горения салона выбить окно было уже просто некому... Ну это моя личная точка зрения, подождём заключения экспертов.
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;-)
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...




Отправлено: 19.01.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы бы прежде чем дискутироать, саму новость прочли бы что ли:
- Хотел бы особо отметить, что там не было дорожно-транспортного происшествия. Автобус стоял на проезжей части в нормальном, технически исправном состоянии. Никаких криминальных последствий мы не видим. То есть это, скорее всего, был несчастный случай. Это подтверждается предварительными показаниями пяти выживших. Все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины. В начале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление, что является первой причиной почему все не спаслись. И второе - когда открылась дверь, был доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри. Это не дало возможности пассажирам выйти из салона.

§ аргентина -ямайка
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 19.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
непонятки с окнами мне в голову приходит лишь одна более-менее логичная мысль: автобус остановился на ночлег, в

врядли , кто в таком месте остановиться на ночлег . кстати там один или два было водителя ?
Профайл

§ Сергей_я
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.01.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
Т.е они сидели ждали пока огонь так разгориться чтоб пламя могло резко вспыхнуть ?

Любое авто, в том числе и автобусы, состоят из пластика и ткани. Выгорает моментально. Цитата:
1952/доктор СИЗО:
иски на автобусный завод, который выпустил такие опасные автобусы.

При чем тут завод, когда автобусам уже по ...цать лет? Писали же что он ТО проходил последний раз два года назад. Одному богу известно что там в не было неисправно.
Цитата:
Volonter:
автобус остановился на ночлег

Маловероятно. Ведь не зря по два водителя в автобусах. Именно для того, что б автобус не останавливался на ночлеги.
Я думаю что просто везли в автобусе что-то запрещенное. Горючку там или еще что-то легкогорючее. Может кто-то что-то вез в багажном отделении. И поэтому все там произошло в считанные минуты. Иначе просто не представляю как ВСЕ почти пассажиры умерли. Цитата:
Volonter:
подождём заключения экспертов.

Ну вот тут мы правду точно не узнаем. У нас власти не привыкли говорить правду. Иначе придется списывать все автобусы в Казахстане.
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§ аргентина -ямайка
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 19.01.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
начал тлеть какой-либо пластиковый предмет и просто задохнулись во сне от едкого дыма - им

Помню ехали с Москвы в Костанай , год 1995 автобус Лаз Турист переделан в грузовой челнок, только впереди 10мест пассажирских. За товаром мотались в те годы . так вот у нас произошло возгорание в моторном отсеке на ходу . конечно сначала повалил дым , автобусу аварийная остановка .нам аварийная эвакуация .Мы со скоростью света вылетели из салона . Быстро побежали схватили тряпки огнетушитель потушили пожар . вот не помню точно что загорелось . В итоге благополучно доехали домой .
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