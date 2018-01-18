В Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается", - сообщил корреспонденту официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.
Как уточнили в ДЧС Актюбинской области, среди погибших есть граждане Узбекистана.
При этом он уточнил, что пяти пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. Телефоны горячей линии: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.
В Сети появились фотографии и видео с места возгорания автобуса.
На кадрах видно, что горящий автобус находился на проезжей части.
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Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
А вот и причины названы: Как рассказал водитель, ехавшие в салоне пассажиры (55 человек) пытались согреться с помощью паяльной лампы. По непонятным причинам, из-за канистры с бензином началась драка...