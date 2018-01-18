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18.01.18 17:50
КГСПС
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
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18.01.18 17:48
КГСПС
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
1952/доктор СИЗО: Здесь была похожая ситуация. Ты там был?! Какой кювет?!
18.01.18 17:45
Victor Yang
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
А вот и причины названы: Как рассказал водитель, ехавшие в салоне пассажиры (55 человек) пытались согреться с помощью паяльной лампы. По непонятным причинам, из-за канистры с бензином началась драка...
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Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли

18 января 2018, 13:31 |  Происшествия

В Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается", - сообщил корреспонденту официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Как уточнили в ДЧС Актюбинской области, среди погибших есть граждане Узбекистана.

При этом он уточнил, что пяти пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. Телефоны горячей линии: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.

В Сети появились фотографии и видео с места возгорания автобуса.

На кадрах видно, что горящий автобус находился на проезжей части.
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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2336
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.01.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как уточнили в ДЧС Актюбинской области, среди погибших есть граждане Узбекистана.

Судя по новостям Актюбинска почти все были граждане Узбекистана.
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§ nik-rock n roll
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
nik-rock n roll


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 30.05.14
Отправлено: 18.01.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что горючее в салоне видимо
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§ 112
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
112


(Пользователи)
Сообщений: 8814
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гонять пора уже, отбирать лицензии и тд. наверно..
Особенно на межгородах..
Хотят возить, пусть покупают автобусы за 100 тысяч евро и возят людей.
Нет, так пусть люди на такси гоняют, хотя и там своих аварий полно..
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Народный контроль
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли




Отправлено: 18.01.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik-rock n roll:
что горючее в салоне видимо

Скорее всего так и было. Взяли с собой запас топлива в салон. Хотя Икарусы ведь на дизельном топливе. И как это так столько людей не могли покинуть салон через окна .Или в салоне что то взорвалось?

Народный контроль
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли




Отправлено: 18.01.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные люди,селфи снимают,нет бы бежать людей спасать.

Марк Стаканыч
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли




Отправлено: 18.01.18 - 14:43
Комментарий удален модератором.

§ Николай
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Николай


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 27.02.09
Отправлено: 18.01.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старые автобусы, взятки, плохие дороги.. Вот небольшой перечень влияющий на ДТП..
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Народный контроль
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли




Отправлено: 18.01.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А возможно газ взорвался. Наверное всё таки водитель спася и через него установят фабулу происшествия.

§ Сергей_я
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2336
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.01.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik-rock n roll:
что горючее в салоне видимо

Интересно, неужели так все быстро произошло, что НИКТО из пассажиров не спасся? Если верить новости то спаслись оба водителя и один пассажир.
Ведь можно, ну не знаю, как минимум, если пожар был в начале автобуса, то задние должны были выбить окна хотя бы. Или наоборот, если возгорание началось сзади, то часть пассажиров просто бы вышла из передних дверей.
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Гость
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли




Отправлено: 18.01.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде в 17м году тоже что то было похожее на нашей территории с узбеками в автобусе.

Начальник
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли




Отправлено: 18.01.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на таких автобусах пассажиры на втором этаже, на первом багажное отделения.
как там не было просто ужас 52 человека.

§ Vital
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5312
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.01.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень много жертв. Непонятно. Походу была большая паника. Наверно нужно на уровне закона обезать межгород всем выдавать на посадке брашурки. Там у окон висят спецмолоточки для стекла. Еще как правило 2-3 стекла имеют аварийный выход, за кольцо дернул и шнур вылез и стекло можно выдавить. Руками неразбить если ты не боксер. Ногами можно, ну тоже тяжело.
Соболезнование всем родственикам.
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1952/доктор СИЗО
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли




Отправлено: 18.01.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Очень много жертв. Непонятно. Походу была большая паника. Наверно нужно на уровне закона обезать межгород всем выдавать на посадке брашурки. Там у окон висят спецмолоточки для стекла. Еще как правило 2-3 стекла имеют аварийный выход, за кольцо дернул и шнур вылез и стекло можно выдавить. Руками неразбить если ты не боксер. Ногами можно, ну тоже тяжело.

если автобус лег в кювет головой вниз, и по ногам льется горящая солярка. Много ты поработаешь молоточком до окна, до которого еще нужно дотянуться 2,5 метра. Даже разбив стекло, как выбраться вверх. Нужно быть гимнастом.

§ Сергей_я
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2336
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.01.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Вроде в 17м году тоже что то было похожее на нашей территории с узбеками в автобусе.

вроде с поездом автобус столкнулся
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§ сайлау курманов
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.01.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знакомая ходила машину с учета снять, видела и мне сказала - начальника ГАИ рудного вывели под ручки , а остальным велели остаться на местах , посетителей выгнали на улицу и закрылись снутри ,ничего не объяснили , простояв три часа вернулась домой
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