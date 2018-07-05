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Дело о драке возле клуба West: свидетель подтвердила, что у потерпевшего была крупная сумма денег

Артём МАРУСИЧ

4 июля 2018, 19:32 |  Криминал

Во вторник, 3 июля в суде Костаная № 2 продолжили допрос свидетелей по делу о драке возле ночного клуба West. Подсудимый Дамир ЕСЫМГАЛИЕВ обвиняется в ограблении Жаслана РАМАЗАНОВА во время драки. По словам Есымгалиева, на помощь к Жаслану Рамазанову приехал его брат - Руслан Рамазанов сотрудник УБОП и зять бывшего заместителя прокурора Костанайской области Адилхана Ерекешева.

На стороне Есымгалиева выступали бывший сотрудник полиции Роман РОТОВ, а также бывший сержант специализированной службы МВД РК Серик КИНЕБАЕВ, признавший вину и получивший 5 лет условно.

Суд допросил администратора ночного клуба West Ксению СЕМЕНОВУ.

- Ребята (Есымгалиев с друзьями - “НГ”) пришли ранее, потом пришел молодой человек в серой футболке (Жаслан Рамазанов - “НГ”) в компании своих друзей, - сообщила она. - Он был, как всегда, подпитый изрядно и говорил “Я сегодня гуляю, друг приехал из Америки”. Он когда заходил - он платил. У него были с собой деньги, иностранная валюта, это мы видели. Он рассчитывался на гардеробе, забирал деньги из куртки - перекладывал к себе в штаны. Не каждый день мы видим такие суммы денег, которые люди приносят с собой в заведение и так открыто демонстрируют. Были и тенге - он купил билет за тенге.

Также в этот день прослушали записи телефонных разговора потерпевшего со службой 102. Адвокат подсудимого Снежанна КИМ в связи с этим отметила несколько моментов.

- Обращаю внимание на то, что второй человек, который в разговоре участвует - он говорит: “Не украли, а открыто похитили”, - прокомментировала запись адвокат. - То есть настраивает таким образом потерпевшего на соответствующую квалификацию деяния и настаивает на этой квалификации. А человек, который представляется тем человеком, у которого украли деньги, говорит “Они у меня выпали из кармана, он подобрал. Он ударил два раза в лицо и украл”.

Допрос свидетелей продолжается.

Фото Артема МАРУСИЧА
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§ Menden1968
Re: Дело о драке возле клуба West: свидетель подтвердила, что у...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесятся бесы от безделия вот и морды друг другу бьют........Браво!!!!

“Я сегодня гуляю, друг приехал из Америки”

Надо так попробывать погулять друг приедет из Талапкера....вот дадим жару может и в газету попадём..
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