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Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП "Костанай-Су" за сброс канализационных стоков в лог

Татьяна НАЗАРУК

28 июня 2018, 09:10 |  Происшествия

Как сообщил "НГ" государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ, проверка по факту сброса нечистот в лог Абиль-сай в Костанае уже подошла к концу.

- ГКП «Костанай-Су» предоставило справку о том, что за время аварии было сброшено 5 140 куб. м, - рассказал он. - Данный объём сбросов рассчитан с помощью соответствующей методики и измерительных приборов. Размер штрафа составляет почти 1,5 млн тенге. Официальной датой порыва трубы считается 12 июня, когда жители района подали заявку, и она была зарегистрирована в журнале обращений ГКП «Костанай Су». Доказательств у жителей данного участка того, что труба течет 3 года, нет.

Ремонтные работы по замене канализационного коллектора в Костанае начались в ночь с 22-го на 23 июня и проводились в течение суток. 25 июня корреспонденты «НГ» приехали на место аварии. Аварийный участок железобетонной трубы длиной около 12 м заменили на стальную диаметром 720 мм.

- Прилежащую территорию засыпали хлорной известью, чтобы обеззаразить, - пояснила пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Майя АКБАСОВА. - Канализационные стоки, попавшие в лог Абиль-сай, мы откачали, в реку Тобол они не попали - наша лаборатория брала пробы воды. Понадобилось демонтировать газопровод и забор, чтобы подъехал автокран, только после этого удалось приступить к ремонтным работам.

В ГКП «Костанай-Су» также сообщили, в ближайшей перспективе реконструкция или капитальный ремонт этого участка канализационного коллектора не предвидится.

Живущие в частных домах на пересечении ул. Чехова - Фролова обратились в «НГ» 18 июня. Они заявили о том, что уже три года в логе Абиль-сай бежит канализация. После нашей публикации ГКП «Костанай-Су» незамедлительно приняло меры.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 28.06.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем повышения тарифов?
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§ Universer
Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП "Костанай-Су" за сброс канализационных стоков в лог
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 28.06.18 - 10:28
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