Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП "Костанай-Су" за сброс канализационных стоков в лог
Татьяна НАЗАРУК
Как сообщил "НГ" государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ, проверка по факту сброса нечистот в лог Абиль-сай в Костанае уже подошла к концу.
- ГКП «Костанай-Су» предоставило справку о том, что за время аварии было сброшено 5 140 куб. м, - рассказал он. - Данный объём сбросов рассчитан с помощью соответствующей методики и измерительных приборов. Размер штрафа составляет почти 1,5 млн тенге. Официальной датой порыва трубы считается 12 июня, когда жители района подали заявку, и она была зарегистрирована в журнале обращений ГКП «Костанай Су». Доказательств у жителей данного участка того, что труба течет 3 года, нет.
Ремонтные работы по замене канализационного коллектора в Костанае начались в ночь с 22-го на 23 июня и проводились в течение суток. 25 июня корреспонденты «НГ» приехали на место аварии. Аварийный участок железобетонной трубы длиной около 12 м заменили на стальную диаметром 720 мм.
- Прилежащую территорию засыпали хлорной известью, чтобы обеззаразить, - пояснила пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Майя АКБАСОВА. - Канализационные стоки, попавшие в лог Абиль-сай, мы откачали, в реку Тобол они не попали - наша лаборатория брала пробы воды. Понадобилось демонтировать газопровод и забор, чтобы подъехал автокран, только после этого удалось приступить к ремонтным работам.
В ГКП «Костанай-Су» также сообщили, в ближайшей перспективе реконструкция или капитальный ремонт этого участка канализационного коллектора не предвидится.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП "Костанай-Су" за сброс канализационных стоков в лог
Ждем повышения тарифов?
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Олени они только в костанайских степях водются то Не олени, а ''алени''. 8-)
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kbkz1980: Мерси Немцам данкешон говорят, эхъ ты ;-) Кстати, бразильянцы еле еле выиграли у сербов, повезло в общем. :-P