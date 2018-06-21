По фактам убийства преподавателя КСТУ и самоубийства ее мужа полиция Костаная проводит досудебное расследование
Татьяна НАЗАРУК
Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Возбуждено сразу два уголовных дела: по ст.99 УК РК «Убийство» и ст.105 ч.1 УК РК «Доведение до самоубийства».
Фото из соцсетей
Больше никаких подробностей полиция не сообщает.
Известно, что покончившему жизнь самоубийством мужу убитой Ольги Исеновой было 36 лет.
Трагедия произошла вчера, 20 июня, в здании КСТУ. Мужчина пришел на работу к своей жене, заведующей кафедрой инженерно-технологического факультета Ольге Исеновой и нанес ей ножевые ранения. После он выпрыгнул из окна 8 этажа.
Ведется расследование.
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