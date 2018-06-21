По фактам убийства преподавателя КСТУ и самоубийства ее мужа полиция Костаная проводит досудебное расследование

Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Возбуждено сразу два уголовных дела: по ст.99 УК РК «Убийство» и ст.105 ч.1 УК РК «Доведение до самоубийства».

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Больше никаких подробностей полиция не сообщает.

Известно, что покончившему жизнь самоубийством мужу убитой Ольги Исеновой было 36 лет.

Трагедия произошла вчера, 20 июня, в здании КСТУ. Мужчина пришел на работу к своей жене, заведующей кафедрой инженерно-технологического факультета Ольге Исеновой и нанес ей ножевые ранения. После он выпрыгнул из окна 8 этажа.

Ведется расследование.

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