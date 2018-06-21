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Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Все методы хороши на словах, а в реалиях, не все они дают положительный результат. Одно радует, отмечено-хозяином проекта будет фермер, тут наверное имеются ввиду крестьянские, фермерские хозяйства и...
21.06.18 17:18
Сергей_я
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
yudjin: ложь на лжи сидит и ложью погоняет Девиз нашей страны, наших чиновников. Эту надпись надо установить вместо слов Рухани жангыру на кольце на СХИ.
21.06.18 17:09
112
Пожар в денерной в Костанайской области
Сгонял туда, в принципе ничего страшного.. a.radikal.ru
21.06.18 17:03
Змея Подколодная
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
При средней зп начислением 150 000 А Вы где такие зарплаты видели?))) 60000 тенге на руки, это средняя з\п ))))
21.06.18 17:00
MedVed820607
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
Товарисчи. Давайте посчитаем сколько отдаем в бюджет. 10% подоходника напрямую + 12% НДСа (как конечный плательщик) + 10% Пенсионки которая уходит в бюджет косвенно (т.к. я их походу не увижу а...
21.06.18 16:39
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По фактам убийства преподавателя КСТУ и самоубийства ее мужа полиция Костаная проводит досудебное расследование

Татьяна НАЗАРУК

21 июня 2018, 16:45 |  Криминал

Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Возбуждено сразу два уголовных дела: по ст.99 УК РК «Убийство» и ст.105 ч.1 УК РК «Доведение до самоубийства».

Фото из соцсетей

Больше никаких подробностей полиция не сообщает.

Известно, что покончившему жизнь самоубийством мужу убитой Ольги Исеновой было 36 лет.

Трагедия произошла вчера, 20 июня, в здании КСТУ. Мужчина пришел на работу к своей жене, заведующей кафедрой инженерно-технологического факультета Ольге Исеновой и нанес ей ножевые ранения. После он выпрыгнул из окна 8 этажа.

Ведется расследование.

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