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kbkz1980
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Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина зарезал свою жену и выпрыгнул из окна

Татьяна НАЗАРУК

20 июня 2018, 22:18 |  Криминал

Трагедия случилась сегодня, 20 июня, в здании Костанайского социально-технического университета. Прямо на рабочем месте была убита заведующая кафедрой инженерно-технологического факультета 35-летняя Ольга Исенова.

Фото из соцсетей

Как стало известно "НГ", к ней на работу пришел муж. По неизвестным причинам он ударил супругу ножом, а затем выпрыгнул из окна 8 этажа. Мужчина разбился насмерть.

У супругов осталось двое детей.

Этот факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, но подробности пока не разглашаются. Официальная информация будет завтра.

По сообщению сайта Tengrinews.kz, мужчину на входе в университет на наличие оружия и запрещенных предметов не досматривали, так как знали его лично. 

Погибшая Ольга Исенова училась в Казахской академии транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева в Алматы. В КСТУ проработала три года.

В социальной сети Вконтакте у Ольги размещены фотографии ее семьи и детей. В сети в последний раз она была  в 13.53.
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Комментарии к новости
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§ Seviriya
Re: Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хех, это вы должны через 15 дней взять в пресс службе комментарий а они вам его могут и не дать . тайна следствия , не все и всем можнодавать.
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§ Seviriya
Re: Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Охрана"? хех, это два матерящихся старика которые всем тыкают и лезут драться?
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§ Seviriya
Re: Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мужчину на входе в университет на наличие оружия и запрещенных предметов не досматривали,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31413#768167
у них нет этого права , лазить по карманам и сумочкам, в странги не хотите залезьть?
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§ 112
Re: Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети святое..
Но если уже довели и дети не имеют никакого значения..
Тут понять в принципе мне можно..
Любовь, убийственная штука..
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§ Seviriya
Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина зарезал свою жену и выпрыгнул из окна
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 01:25
Комментарий проходит проверку.
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