Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина зарезал свою жену и выпрыгнул из окна
Татьяна НАЗАРУК
Трагедия случилась сегодня, 20 июня, в здании Костанайского социально-технического университета. Прямо на рабочем месте была убита заведующая кафедрой инженерно-технологического факультета 35-летняя Ольга Исенова.
Фото из соцсетей
Как стало известно "НГ", к ней на работу пришел муж. По неизвестным причинам он ударил супругу ножом, а затем выпрыгнул из окна 8 этажа. Мужчина разбился насмерть.
У супругов осталось двое детей.
Этот факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, но подробности пока не разглашаются. Официальная информация будет завтра.
По сообщению сайта Tengrinews.kz, мужчину на входе в университет на наличие оружия и запрещенных предметов не досматривали, так как знали его лично.
Погибшая Ольга Исенова училась в Казахской академии транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева в Алматы. В КСТУ проработала три года.
В социальной сети Вконтакте у Ольги размещены фотографии ее семьи и детей. В сети в последний раз она была в 13.53.
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