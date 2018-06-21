Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина зарезал свою жену и выпрыгнул из окна

Трагедия случилась сегодня, 20 июня, в здании Костанайского социально-технического университета. Прямо на рабочем месте была убита заведующая кафедрой инженерно-технологического факультета 35-летняя Ольга Исенова.

Фото из соцсетей

Как стало известно "НГ", к ней на работу пришел муж. По неизвестным причинам он ударил супругу ножом, а затем выпрыгнул из окна 8 этажа. Мужчина разбился насмерть.

У супругов осталось двое детей.

Этот факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, но подробности пока не разглашаются. Официальная информация будет завтра.

По сообщению сайта Tengrinews.kz, мужчину на входе в университет на наличие оружия и запрещенных предметов не досматривали, так как знали его лично.

Погибшая Ольга Исенова училась в Казахской академии транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева в Алматы. В КСТУ проработала три года.

В социальной сети Вконтакте у Ольги размещены фотографии ее семьи и детей. В сети в последний раз она была в 13.53.