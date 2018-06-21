Судьбу детей убитой в Костанае преподавательницы решают органы опеки
Дети преподавательницы Костанайского социально-технического университета (КСТУ) Ольги Исеновой сейчас находятся у родственников в поселке Кушмурун, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя отдела социальной защиты детства Управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканову.
Фото из соцсетей
Женщина была убита супругом 20 июня. После инцидента, по данным СМИ, он выпрыгнул из окна и разбился насмерть.
"Девочка в 4 классе обучается, мальчику три года, посещает ясли-сад. Дети находятся у родственников в поселке Кушмурун. Местные органы опеки Костаная в настоящее время занимаются данной работой совместно с местной полицейской службой. Если родственники будут готовы взять ребенка, они юридически оформляют в органах опеки Костаная: опеку либо патронатное воспитание выбирают. Там уже родственники сами решают. Детей разделять нельзя - в интересах детей они должны быть вместе", - сообщила руководитель отдела социальной защиты детства Управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканова.
Убийство женщины произошло в здании Костанайского социально-технического университета. К женщине на работу пришел муж.По неизвестным причинам он ударил супругу ножом, а затем выпрыгнул из окна восьмого этажа. Мужчина разбился насмерть.
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