Судьбу детей убитой в Костанае преподавательницы решают органы опеки

Дети преподавательницы Костанайского социально-технического университета (КСТУ) Ольги Исеновой сейчас находятся у родственников в поселке Кушмурун, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя отдела социальной защиты детства Управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканову.

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Женщина была убита супругом 20 июня. После инцидента, по данным СМИ, он выпрыгнул из окна и разбился насмерть.

"Девочка в 4 классе обучается, мальчику три года, посещает ясли-сад. Дети находятся у родственников в поселке Кушмурун. Местные органы опеки Костаная в настоящее время занимаются данной работой совместно с местной полицейской службой. Если родственники будут готовы взять ребенка, они юридически оформляют в органах опеки Костаная: опеку либо патронатное воспитание выбирают. Там уже родственники сами решают. Детей разделять нельзя - в интересах детей они должны быть вместе", - сообщила руководитель отдела социальной защиты детства Управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканова.

Убийство женщины произошло в здании Костанайского социально-технического университета. К женщине на работу пришел муж.По неизвестным причинам он ударил супругу ножом, а затем выпрыгнул из окна восьмого этажа. Мужчина разбился насмерть.