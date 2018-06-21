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Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Все методы хороши на словах, а в реалиях, не все они дают положительный результат. Одно радует, отмечено-хозяином проекта будет фермер, тут наверное имеются ввиду крестьянские, фермерские хозяйства и...
21.06.18 17:18
Сергей_я
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
yudjin: ложь на лжи сидит и ложью погоняет Девиз нашей страны, наших чиновников. Эту надпись надо установить вместо слов Рухани жангыру на кольце на СХИ.
21.06.18 17:09
112
Пожар в денерной в Костанайской области
Сгонял туда, в принципе ничего страшного.. a.radikal.ru
21.06.18 17:03
Змея Подколодная
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
При средней зп начислением 150 000 А Вы где такие зарплаты видели?))) 60000 тенге на руки, это средняя з\п ))))
21.06.18 17:00
MedVed820607
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
Товарисчи. Давайте посчитаем сколько отдаем в бюджет. 10% подоходника напрямую + 12% НДСа (как конечный плательщик) + 10% Пенсионки которая уходит в бюджет косвенно (т.к. я их походу не увижу а...
21.06.18 16:39
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Судьбу детей убитой в Костанае преподавательницы решают органы опеки

21 июня 2018, 15:35 |  Криминал

Дети преподавательницы Костанайского социально-технического университета (КСТУ) Ольги Исеновой сейчас находятся у родственников в поселке Кушмурун, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя отдела социальной защиты детства Управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканову.

Фото из соцсетей

Женщина была убита супругом 20 июня. После инцидента, по данным СМИ, он выпрыгнул из окна и разбился насмерть.

"Девочка в 4 классе обучается, мальчику три года, посещает ясли-сад. Дети находятся у родственников в поселке Кушмурун. Местные органы опеки Костаная в настоящее время занимаются данной работой совместно с местной полицейской службой. Если родственники будут готовы взять ребенка, они юридически оформляют в органах опеки Костаная: опеку либо патронатное воспитание выбирают. Там уже родственники сами решают. Детей разделять нельзя - в интересах детей они должны быть вместе", - сообщила руководитель отдела социальной защиты детства Управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканова.

Убийство женщины произошло в здании Костанайского социально-технического университета. К женщине на работу пришел муж.По неизвестным причинам он ударил супругу ножом, а затем выпрыгнул из окна восьмого этажа. Мужчина разбился насмерть.
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