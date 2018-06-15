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Проезд по пешеходной части пр. Аль-Фараби сегодня закроют раньше обычного в Костанае
15 июня 2018, 12:18 | ЖКХ
Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина сегодня, 15 июня, закроют раньше установленного временного графика. Об этом "НГ" сообщили в пресс-служба акима города.
Такое решение было принято в связи с проведением выпускного вечера на площади перед КГУ, начало которого назначено на 19.00. Поэтому проезд для всех видов транспорта будет закрыт на час раньше - в 18.00
Напомним, пешеходную зону между областным акиматом и сквером открыли для автомобильного движения 14 мая. Тогда в акимате сообщили, что это вызвано большим объемом ремонтов дорог. В частности, в связи с перекрытием ремонтируемой ул. Тауелсиздик.
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лучше- японско- русский. все таки это ближе.
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yudjin: поди пример покажи бурьян вырви голыми руками картошкой засади :-)
Моя Деревенька и её окрестности.
да. возьми еще японско- немецкий разговорник. там японцов с фотиками больше чем французов. если что, помогут.