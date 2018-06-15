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Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как Подглядывание за похоронами иначе как насмешкой не назовешь.. И это не центр города,...
15.06.18 15:37
Добринцофф
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Источник:www.ng.kz Что интересно городское кладбище которое возле аэропорта,на карте гугл никак не обозначено.Я им...
15.06.18 15:34
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
лучше- японско- русский. все таки это ближе.
15.06.18 15:31
Seviriya
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: поди пример покажи бурьян вырви голыми руками картошкой засади :-)
15.06.18 15:30
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
да. возьми еще японско- немецкий разговорник. там японцов с фотиками больше чем французов. если что, помогут.
15.06.18 15:29
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Проезд по пешеходной части пр. Аль-Фараби сегодня закроют раньше обычного в Костанае

15 июня 2018, 12:18 |  ЖКХ

Пешеходную часть пр. Аль-Фараби  в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина сегодня, 15 июня, закроют раньше установленного временного графика. Об этом "НГ" сообщили в пресс-служба акима города.

Такое решение было принято в связи с проведением выпускного вечера на площади перед КГУ, начало которого назначено на 19.00. Поэтому проезд для всех видов транспорта будет закрыт на час раньше - в 18.00

Напомним, пешеходную зону между областным акиматом и сквером открыли для автомобильного движения 14 мая. Тогда в акимате сообщили, что это вызвано большим объемом ремонтов дорог. В частности, в связи с перекрытием ремонтируемой ул. Тауелсиздик.
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§ Сабыр
Re: Проезд по пешеходной части пр. Аль-Фараби сегодня закроют...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот лучше было бы на совсем открыть проезд,сделав качественное покрытие,и иногда закрывать на мероприятия. Очень хорошо бы разгрузили проезд по центру.
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