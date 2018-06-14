Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Из-за того, что площадь перед областным акиматом открыли для движения автомобилей, традиционно проводившийся там выпускной вечер в этом году перенесут на площадь перед КГУ им. А. Байтурсынова.
Фото из архива "НГ"
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.
Выпускной состоится завтра, 15 июня. Начало праздничной программы - в 19.00.
Около университета уже вчера начали устанавливать сцену. Рабочие заканчивают менять там брусчатку.
В областном управлении образования "НГ" рассказали, что праздничная программа рассчитана примерно на час. За это время с речью выступит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, наградит отличников нагрудными знаками "Алтын белги", перед выпускниками и гостями с песенно-танцевальной программой выступят творческие коллективы.
- Традиционно будет последний танец с классными руководителями, в небо запустят шары, - отметила руководитель отдела воспитательной работы управления образования Юлия МИНЕЕВА. - Планируется, что на празднике соберутся около 2 400 человек, из них 1 253 - родители.
В этом году 11 классов закончили 1 029 школьников.
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elektron: просто констатировал факт. Никакого факта не было. Кто то обещал настоящее французское? Интересно посмотреть кто этот человек? Или это не факт, а вранье?