Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае

Из-за того, что площадь перед областным акиматом открыли для движения автомобилей, традиционно проводившийся там выпускной вечер в этом году перенесут на площадь перед КГУ им. А. Байтурсынова.

Фото из архива "НГ"

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.

Выпускной состоится завтра, 15 июня. Начало праздничной программы - в 19.00.

Около университета уже вчера начали устанавливать сцену. Рабочие заканчивают менять там брусчатку.

В областном управлении образования "НГ" рассказали, что праздничная программа рассчитана примерно на час. За это время с речью выступит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, наградит отличников нагрудными знаками "Алтын белги", перед выпускниками и гостями с песенно-танцевальной программой выступят творческие коллективы.

- Традиционно будет последний танец с классными руководителями, в небо запустят шары, - отметила руководитель отдела воспитательной работы управления образования Юлия МИНЕЕВА. - Планируется, что на празднике соберутся около 2 400 человек, из них 1 253 - родители.

В этом году 11 классов закончили 1 029 школьников.