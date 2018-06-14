 
Форум
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском При чем тут это? Наш главный спонсор обещал Советское шампанское , наше родное.. Ты еще на молекулы его разбей.. И за 40 евро...
14.06.18 21:34
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия...
14.06.18 21:31
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: посмотри в зеркало Ну и? И что там? Я говорю укажи мне, кто обещал настоящее французское, кроме тебя разумеется.. И да, у нас 96 процентов контрафакта по 120 тысяч за 0.5, настоящее...
14.06.18 21:24
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112: Кто то обещал настоящее французское? А что есть не настоящее? 112: Интересно посмотреть кто этот человек? посмотри в зеркало :lol: День сурка ей богу ;-)
14.06.18 21:21
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: просто констатировал факт. Никакого факта не было. Кто то обещал настоящее французское? Интересно посмотреть кто этот человек? Или это не факт, а вранье?
14.06.18 21:16
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

14 июня 2018, 13:32 |  Общество

Из-за того, что площадь перед областным акиматом открыли для движения автомобилей, традиционно проводившийся там выпускной вечер в этом году перенесут на площадь перед КГУ им. А. Байтурсынова.

Фото из архива "НГ"

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.

Выпускной состоится завтра, 15 июня. Начало праздничной программы - в 19.00.

Около университета уже вчера начали устанавливать сцену. Рабочие заканчивают менять там брусчатку.

В областном управлении образования "НГ" рассказали, что праздничная программа рассчитана примерно на час. За это время с речью выступит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, наградит отличников нагрудными знаками "Алтын белги", перед выпускниками и гостями с песенно-танцевальной программой выступят творческие коллективы.

- Традиционно будет последний танец с классными руководителями, в небо запустят шары, - отметила руководитель отдела воспитательной работы управления образования Юлия МИНЕЕВА. - Планируется, что на празднике соберутся около 2 400 человек, из них 1 253 - родители.

В этом году 11 классов закончили 1 029 школьников.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.06.18 17:36 Обвиняемые в краже из квартиры костанайского фотографа заключат с прокурором сделку о признании вины
14.06.18 17:15 Более полумиллиарда тенге выделили бюджеты Костанайской области на мероприятия в честь 20-летия Астаны
14.06.18 16:02 Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию над детьми в РК
14.06.18 15:06 В Костанае прошел традиционный шахматный турнир памяти Уфимцева
14.06.18 14:36 Самые "пьяные" области Казахстана назвал глава МВД
14.06.18 13:10 Обвиняемому в убийстве и расчленении своей сестры мужчине вынесли приговор в Костанае
14.06.18 12:44 Жителя Костаная, скрывавшегося больше года в Азербайджане, судят за кражу 65 млн тенге
14.06.18 12:39 Холодную воду отключат в центре Костаная
14.06.18 12:05 В Facebook рассказали, как следят за пользователями
14.06.18 11:08 Начало реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Костаная не повлияет на авиарейсы

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Seviriya
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет мало закончили, поди половина ушла после 9 класса? :-)
Профайл

* 112
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где мои годы, когда я вот так тоже, встречал рассвет за деревней у другого края озера на дороге с одноклассниками..
Еле отходящие от выпитого алкоголя, кто то уже спал там же..
Но перед акиматом мы не встречали..
Профайл

* drakon
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13980
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где мои годы, когда я вот так тоже, встречал рассвет

А мой выпускной был в 1969 году.
Помню,как будто это было - вчера.
Шампанское пили - официально... :lol:
Профайл

* 112
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Шампанское пили - официально..

У нас водку, в спортзале отмечали, под столами наливали и в раздевалке девчонки нажирались..
Такие стали все страшные когда напились..
Я наверно тоже далеко не ушел, но не пил особо..
Профайл

* 112
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
поди половина ушла после 9 класса?

Ты сколько закончила, Севирия?
Профайл

* 112
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня выпуск 1987.
Время практически советское, но уже что то там начинало надламываться..
Выучились по советски, выйдя из школы, оказались не готовы к переменам..
В школах этому не учат оказывается, и вообще никто этому не учил..
А потому лихие 90е, которые мы делали сами, не зная порой что делать и куда идти..
А идти нужно было только вперед, теряя друзей, товарищей, просто отказываясь от знакомых..
Профайл




Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх