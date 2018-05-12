Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы

Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова-Алтынсарина, которую власти города решили использовать для проезда транспорта, будет открыта только в определенные часы. Об этом "НГ" сообщили в акимате Костаная.

- Она будет открываться для движения легковых автомобилей с 7.00 до 19.00, - уточнили в пресс-службе акимата города. - И только в будние дни. В выходные дни эта часть Аль-Фараби будет полностью закрыта для транспорта. Это позволит горожанам использовать ее, как прогулочную зону, как обычно.

Решение об открытии пешеходной зоны Аль-Фараби с 14 мая для движения легковых автомобилей в акимате Костаная приняли в связи с большим объемом ремонтов дорог. В частности, в связи с перекрытием ремонтируемой ул. Тауелсиздик.

Улица Пушкина, которую сейчас используют для проезда, с автомобильной нагрузкой не справляется.