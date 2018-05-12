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yudjin
Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы
Sonya: Чтоб быстрей брущатку ушатать! А тож... практичные реалисты кустанайцы ловят на вранье, что эта брусчатке только лет 10, а не 18 как заявляют акиматовские и тычат в морду лица, что она там...
12.05.18 21:17
Victor Yang
Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы
Ватсон: А где же комментарии??? Или это нормально? Так выходной же - люди делом заняты.
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Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы
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12.05.18 21:03
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Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 мая 2018, 18:43 |  ЖКХ

Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова-Алтынсарина, которую власти города решили использовать для проезда транспорта, будет открыта только в определенные часы. Об этом "НГ" сообщили в акимате Костаная.

- Она будет открываться для движения легковых автомобилей с 7.00 до 19.00, - уточнили в пресс-службе акимата города. - И только в будние дни. В выходные дни эта часть Аль-Фараби будет полностью закрыта для транспорта. Это позволит горожанам использовать ее, как прогулочную зону, как обычно.

Решение об открытии пешеходной зоны Аль-Фараби с 14 мая для движения легковых автомобилей в акимате Костаная приняли в связи с большим объемом ремонтов дорог. В частности, в связи с перекрытием ремонтируемой ул. Тауелсиздик.

Улица Пушкина, которую сейчас используют для проезда, с автомобильной нагрузкой не справляется.
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Комментарии к новости

Ватсон
Re: Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для...




Отправлено: 12.05.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно... А где же комментарии??? Или это нормально?

Sonya
Re: Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для...




Отправлено: 12.05.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб быстрей брущатку ушатать! :-o

* yudjin
Re: Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.05.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё новое - это хорошо забытое старое...
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Народный контроль
Re: Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для...




Отправлено: 12.05.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильное решение! В часы пик разгрузить улицу Пушкина на период ремонта улицы Тауелсиздик

* Victor Yang
Re: Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10607
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ватсон:
А где же комментарии??? Или это нормально?

Так выходной же - люди делом заняты.
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* yudjin
Re: Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.05.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sonya:
Чтоб быстрей брущатку ушатать!

А тож... практичные реалисты кустанайцы ловят на вранье, что эта брусчатке только лет 10, а не 18 как заявляют акиматовские и тычат в одно место, что она там практически идеальная и не требует замены, в отличие от ста шагов за перекрёстком:

если время не может ушатать, значит пора пустить по ней транспорт...
а называется это освоить любой ценой!

[Исправлено: yudjin, 12.05.2018 - 21:18]
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