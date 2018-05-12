Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы
Ольга ЛИХОГРАЙ
Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова-Алтынсарина, которую власти города решили использовать для проезда транспорта, будет открыта только в определенные часы. Об этом "НГ" сообщили в акимате Костаная.
- Она будет открываться для движения легковых автомобилей с 7.00 до 19.00, - уточнили в пресс-службе акимата города. - И только в будние дни. В выходные дни эта часть Аль-Фараби будет полностью закрыта для транспорта. Это позволит горожанам использовать ее, как прогулочную зону, как обычно.
Решение об открытии пешеходной зоны Аль-Фараби с 14 мая для движения легковых автомобилей в акимате Костаная приняли в связи с большим объемом ремонтов дорог. В частности, в связи с перекрытием ремонтируемой ул. Тауелсиздик.
Улица Пушкина, которую сейчас используют для проезда, с автомобильной нагрузкой не справляется.
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Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы
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Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы
Ватсон: А где же комментарии??? Или это нормально? Так выходной же - люди делом заняты.
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