В Верховном суде ответили на обращение журналиста Вадима Борейко по иску к Ratel.kz

Пресс-секретарь ВС Болат Кальянбеков заявил, что судебный орган не может вмешиваться в решение судьи и наказывать его, передает Informburo.kz.

Журналист Ratel.kz Вадим Борейко / Фото informburo.kz

Пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков публично ответил на заявление журналиста портала Ratel.kz Вадима Борейко о блокировке ресурса и решении Медеуского районного суда по гражданским делам города Алматы. Своё письмо Кальянбеков опубликовал на личной странице в Facebook.

"Как пресс-секретарь Верховного суда хотел бы ответить на открытое письмо Вадима Борейко к председателю Верховного суда. Как вам известно, судебная система по своему устройству кардинально отличается от любой другой государственной структуры. Все судьи равны по своему статусу. У судей нет начальников, в классическом понимании этого термина. Председатель Верховного суда не может отменить решение судьи, наказать или освободить его от занимаемой должности. В соответствии с процессуальным законодательством каждый судья независим при рассмотрении конкретного дела и руководствуется только законом. Это базовый постулат судопроизводства. Никто, в том числе и Верховный суд не может и не должен вмешиваться в процесс отправления правосудия", – написал Болат Кальянбеков.

Поводом для публичного заявления стало решение суда, согласно которому Ratel.kz запретили пользование доменным именем в пространстве казахстанского СМИ в течение одного года. Решение суда содержало также запрет для главного редактора портала Марата Асипова выпускать и распространять статьи от интернет-портала Ratel.kz в СМИ, интернет-ресурсах и на доменных именах Ratel.kz, Balborsyk.kz, wildratel.com, itau.kz и на других доменных именах.

"Я хочу оказать вам посильную помощь в деле реформирования судебной системы Казахстана. В настоящее время дореформенные казахстанские суды являются низкопрофессиональными, несправедливыми и пристрастными, непрозрачными. Трудно с этим не согласиться. И доказательством этого являются два дела, находящиеся сейчас в производстве, о которых вы, возможно, знаете. Первое – гражданское дело по иску прокурора Медеуского района Алматы о прекращении выпуска сетевого издания Ratel.kz. Медеуский суд 28 мая вынес решение удовлетворить частично. Выпуск Ratel.kz прекращён. Второе – по заявлению гражданина Зейнуллы Какимжанова начато досудебное расследование в отношении журналистов Ratel.kz. У меня есть серьёзные основания полагать, что оба дела связаны друг с другом и эта связь имеет непосредственное отношение к иностранному инвестору. Своё стремление вернуть доверие к судам вы можете продемонстрировать на личном примере. В рамках своих полномочий исправьте судебную ошибку – отмените незаконное и несправедливое решение о прекращении выпуска Ratel.kz. Приложите усилия, чтобы досудебное расследование в отношении журналистов Ratel.kz и Forbes Kazakhstan было прекращено", – написал открытое письмо Вадим Борейко в Верховный суд, отметив, что решение является ничем иным, как судебной ошибкой.

В Верховном суде сообщили, что позиция судей высшего судебного органа по делу может быть высказана только при его рассмотрении по существу в кассации. При рассмотрении в вышестоящих инстанциях, в случае выявления грубого нарушения законодательства со стороны судьи, ему должна быть дана соответствующая правовая оценка, отметил Кальянбеков.

Решение о блокировке портала Ratel.kz суд Алматы вынес 28 мая. Истцом в гражданском деле значилась прокуратура Медеуского района. Судебные тяжбы длились полтора месяца.

Сайт казахстанского аналитического портала Ratel.kz неожиданно оказался недоступен для многочисленных пользователей вечером 19 марта. На портал нельзя было зайти ни через VPN, ни иными способами.

Для удобства пользователей все материалы редакции были временно доступны на домене balborsyk.kz. Затем было решено публиковать новости портала в социальной сети Facebook на официальной странице Ratel.kz, но и это органы впоследствии журналистам запретили.

Следом за этим журналистам издания последовали судебные иски от прокуратуры Медеуского района Алматы. Первое заседание суда по делу Ratel.kz прошло за закрытыми дверями, коллег пришли поддержать многочисленные журналисты.

Внезапное отключение популярного казахстанского портала произошло уже не в первый раз. В сентябре 2015 года сайт Ratel.kz без объяснения причин заблокировали и так же внезапно разблокировали спустя пять месяцев.