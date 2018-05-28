В Алматы суд вынес решение по блокировке портала Ratel.kz

Истцом в гражданском деле значилась прокуратура Медеуского района. Судебные тяжбы длились полтора месяца, передает Informburo.kz.

В Медеуском районном суде по гражданским делам города Алматы вынесли решение по иску к порталу Ratel.kz. Истцом в материалах дела значилась прокуратура Медеуского района.

"Иск прокуратуры Медеуского района к сайту Ratel.kz о прекращении выпуска издания Ratel.kz, об отмене перерегистрации доменного имени Ratel.kz и запрете главному редактору Марату Асипову и другим сотрудникам издания публиковать материалы сайта в других СМИ, в том числе и социальных сетях, удовлетворить частично. Прекратить выпуск сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz, запретить пользование доменным именем Ratel.kz в пространстве казахстанского СМИ в течение одного года", – сказала судья Гульмира Бейсенова.

Как сказал главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, они намерены обжаловать решение суда.

История началась с того, что Генеральная прокуратура в марте 2018 года вынесла предписание РГУ "Комитет по информационной безопасности" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности отключить домен Ratel.kz. Домен был зарегистрирован на Геннадия Бендицкого, скончавшегося 3 декабря 2017 года.

Надзорный орган посчитал, что данные, указанные в заявке Бендицкого на регистрацию доменного имени, теперь оказались "неполными или недостоверными", что является нарушением "Правил регистрации, пользования и распределения доменных имён в пространстве казахстанского сегмента интернета".

Сайт казахстанского аналитического портала Ratel.kz неожиданно оказался недоступен для многочисленных пользователей вечером 19 марта. На портал нельзя было зайти ни через VPN, ни иными способами.

Для удобства пользователей все материалы редакции были временно доступны на домене balborsyk.kz. Затем было решено публиковать новости портала в социальной сети Facebook на официальной странице Ratel.kz, но и это органы впоследствии журналистам запретили.

Следом за этим журналистам издания последовали судебные иски от прокуратуры Медеуского района Алматы. Первое заседание суда по делу Ratel.kz прошло за закрытыми дверями, коллег пришли поддержать многочисленные журналисты.

Внезапное отключение популярного казахстанского портала происходило уже не в первый раз. В сентябре 2015 года сайт Ratel.kz без объяснения причин заблокировали и так же внезапно разблокировали спустя пять месяцев.