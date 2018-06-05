«Может, монтировкой попробуем?» - судья зачитал переписку обвиняемых в краже из квартиры костанайского фотографа
Татьяна НАЗАРУК
В суде № 2 Костаная продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела о краже крупной суммы денег в отношении Аскара Амренова, которого потерпевший называет сотрудником засекреченного подразделения полиции, его брата Азата Касымова и чемпиона Казахстана и Азии по боксу Мукаша Тулкенова.
По версии обвинения, все трое подсудимых 10 февраля вскрыли дверь в квартиру своего знакомого, фотографа Кирилла Филиппенкова, после чего украли находившиеся там деньги - более 4 млн тенге - и ключи от иномарки. Отметим, что ни то, ни другое при задержанных обнаружено не было.
Сегодня, 5 июня, судья Сатыбалды ОРАЗБАЕВ продолжил допрашивать свидетелей и рассматривать некоторые материалы уголовного дела. В частности, он зачитал переписку Аскара Амренова и Азата Касымова в мессенджере от 9 февраля, то есть за день до кражи. Текст переписки приводим дословно, с сохранением орфографии и пунктуации.
Амренов (А): «Может монтировкой попробуем?»
Касымов (К): «Шума не много будет»
А: «Нет. Большого гвоздодера нет»
К: «нет, ну возьми у того паренька веревки на всякий случай... Ну, чтоб план б был»
А: «А если 2 тросса взять»
К: «А че веревки нет»
…
А: «Не знаю. Мантеровку брать нет»
К : «Отвертку большую»
А: «Я думал дверь попробовать... Если дверь пробовать надо Мукаша тянуть он мастер. Че думаешь тянуть»
К: «Не знаю смотри сам. Я думал через изображен рисунок дома с крышей. С улицы. Гвоздодер нужно взять на кройняк»
…
К: «Ты за машиной во скок приедишь»
Когда судья оглашал эти материалы, и подсудимые, и пришедшие их поддержать товарищи не скрывали смеха и улыбок.
По ходатайству адвоката Аскара Амренова Антона КИМА на судебном заседании посмотрели запись с камеры видеонаблюдения из пивного бара, в котором накануне кражи Амренов, Касымов и Тулкенов выпивали.
- Они пришли втроем и ушли втроем, четвертого человека не было, - пояснил судье Антон Ким. - Мой подзащитный потом даст по этому поводу показания.
В этом деле есть еще одно, четвертое, неустановленное лицо. Вместе с отпечатками пальцев трех подсудимых были найдены еще одни, принадлежащие неизвестному. Но полиции этого человека найти так не удалось.
На этом же судебном заседании адвокат Азата Касымова Дмитрий Кученков заявил о намерении заключить процессуальное соглашение с прокурором в форме сделки о признании вины. Ранее защитники подсудимых от аналогичного предложения потерпевших отказались.
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