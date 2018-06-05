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«Может, монтировкой попробуем?» - судья зачитал переписку обвиняемых в краже из квартиры костанайского фотографа

Татьяна НАЗАРУК

5 июня 2018, 17:08 |  Криминал

В суде № 2 Костаная продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела о краже крупной суммы денег в отношении Аскара Амренова, которого потерпевший называет сотрудником засекреченного подразделения полиции, его брата Азата Касымова и чемпиона Казахстана и Азии по боксу Мукаша Тулкенова.

По версии обвинения, все трое подсудимых 10 февраля вскрыли дверь в квартиру своего знакомого, фотографа Кирилла Филиппенкова, после чего украли находившиеся там деньги - более 4 млн тенге - и ключи от иномарки. Отметим, что ни то, ни другое при задержанных обнаружено не было.

Сегодня, 5 июня, судья Сатыбалды ОРАЗБАЕВ продолжил допрашивать свидетелей и рассматривать некоторые материалы уголовного дела. В частности, он зачитал переписку Аскара Амренова и Азата Касымова в мессенджере от 9 февраля, то есть за день до кражи. Текст переписки приводим дословно, с сохранением орфографии и пунктуации.

Амренов (А): «Может монтировкой попробуем?»

Касымов (К): «Шума не много будет»

А: «Нет. Большого гвоздодера нет»

К: «нет, ну возьми у того паренька веревки на всякий случай... Ну, чтоб план б был»

А: «А если 2 тросса взять»

К: «А че веревки нет»

А: «Не знаю. Мантеровку брать нет»

К : «Отвертку большую»

А: «Я думал дверь попробовать... Если дверь пробовать надо Мукаша тянуть он мастер. Че думаешь тянуть»

К: «Не знаю смотри сам. Я думал через изображен рисунок дома с крышей. С улицы. Гвоздодер нужно взять на кройняк»

К: «Ты за машиной во скок приедишь»

Когда судья оглашал эти материалы, и подсудимые, и пришедшие их поддержать товарищи не скрывали смеха и улыбок.

По ходатайству адвоката Аскара Амренова Антона КИМА на судебном заседании посмотрели запись с камеры видеонаблюдения из пивного бара, в котором накануне кражи Амренов, Касымов и Тулкенов выпивали.

- Они пришли втроем и ушли втроем, четвертого человека не было, - пояснил судье Антон Ким. - Мой подзащитный потом даст по этому поводу показания.

В этом деле есть еще одно, четвертое, неустановленное лицо. Вместе с отпечатками пальцев трех подсудимых были найдены еще одни, принадлежащие неизвестному. Но полиции этого человека найти так не удалось.

На этом же судебном заседании адвокат Азата Касымова Дмитрий Кученков заявил о намерении заключить процессуальное соглашение с прокурором в форме сделки о признании вины. Ранее защитники подсудимых от аналогичного предложения потерпевших отказались.
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§ Seviriya
Re: «Может, монтировкой попробуем?» - судья зачитал переписку...
Seviriya


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Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
запахло жареным , подумал кучерена и согласился на партисипацию. :-)
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