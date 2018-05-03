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Дело о краже 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа начали рассматривать в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

2 мая 2018, 19:39 |  Криминал

Сегодня, 2 мая, в суде № 2 Костаная состоялось первое заседание по громкому делу о краже почти 5 млн тенге с незаконным проникновением в квартиру. В совершении преступления обвиняются Аскар Амренов, которого потерпевший называл сотрудником засекреченного подразделения полиции, его брат Азат Касымов и известный спортсмен, чемпион Казахстана и Азии по боксу Мукаш Тулкенов.

Согласно материалам дела, ночью 10 февраля 2018 года они обворовали квартиру костанайского фотографа Кирилла ФИЛИППЕНКОВА, который в это время вместе с супругой находился в Москве. Аскар Амренов, бывший в состоянии опьянения, попытался скрыться, выпрыгнул из окна 4-го этажа и получил переломы рук и ног. Тулкенова и Касымова задержали в квартире. Еще одному злоумышленнику удалось скрыться - об этом сообщил прокурор Бахыт КАСЫБАЕВ, когда зачитывал обвинительное заключение. Личность четвертого участника банды следствие не установило.

Из квартиры были похищены наличные деньги на сумму почти 4 млн тенге, дорогой ноутбук, рюкзак, принадлежащие Филиппенкову, и ключ от автомобиля Mitsubishi его тестя Юрия Терпиловского. Изготовление дубликата ключа стоит около 170 000 тенге, поэтому Терпиловский тоже признан потерпевшим.

Еще по одному эпизоду о краже уголовное преследование Амренова и Касымова было прекращено. 14 января они вдвоем проникли в дом госслужащего и вынесли оттуда наличные, украшения, флешки на общую сумму почти 760 000 тенге. Амренов и Касымов возместили ущерб потерпевшему Шокану Тасмагамбетову, поэтому стороны примирились.

Мукашу Тулкенову также предъявили обвинение в хранении наркотиков. Во время обыска в его квартире обнаружили сверток с гашишем. Подсудимый свою вину по этой части признал полностью. По эпизоду с кражей он пояснил, что не согласен с размером ущерба.

Точно так же на вопрос судьи Сатыбалды ОРАЗБАЕВА ответили Амренов и Касымов. Они подтвердили, что в ту ночь были в квартире Филиппенкова, но указанную им сумму не брали.

На первом заседании суд допросил потерпевших.

Кирилл Филиппенков рассказал, что с женой Аскара Амренова Асией знаком около 8-10 лет, раньше они работали в одной организации. В январе 2018 года она попросила бывшего коллегу провести фотосессию своему новорожденному сыну. Два дня подряд Кирилл приезжал в дом к Амреновым, там и познакомился с Аскаром.

- Дружеских отношений у нас не было, но как-то мы разговорились о сетевом маркетинге, которым я занимаюсь, - сообщил суду Филиппенков. - Он хотел приобрести у меня продукцию, спрашивал, сколько на этом можно заработать. Я рассказал ему о своих доходах - до 700 000 тенге в месяц. Я проявил к нему искренность, потому что люблю людей, которые хорошо зарабатывают. У них дома идеальный ремонт. Я спрашивал у Асии, кем работает ее муж. Сначала она не ответила, потом сказала, что он сотрудник...

В это время Асия АМРЕНОВА прокомментировала показания Филиппенкова: «Это неправда».

Фотографии с той фотосессии Филиппенков отдать Амреновым не успел, потому что не закончил работу над ними. «Видимо, они сами пришли за своими фото в нашу квартиру», - иронично заметил потерпевший.

- Когда мы с женой уже сели в бусик и собирались ехать в Челябинск, мне написала на ватсап Асия - мол, как там наши фоточки, - рассказал Филиппенков. - Я ей подробно расписал, что мы будем в Москве 9 февраля, а 14-го возвращаемся обратно. То есть, она все знала. Я не считаю ее сообщение совпадением.

О том, что квартиру обворовали, Филиппенкову сообщила его теща через несколько часов после задержания подозреваемых. У них тогда изъяли только ноутбук, приписав ему примерную стоимость в 100 000 тенге. Филиппенков попросил тещу проверить два тайника в квартире, где, по его словам, хранились деньги: в одном - около 4 млн тенге, во втором - 140 000 тенге вместе с ключом от машины. В тайниках было пусто. Тогда женщина снова обратилась в полицию и переписала свое заявление.

Когда очередь задавать вопросы дошла до адвокатов и общественных защитников подсудимых, создалось впечатление, что они хотели узнать о доходах фотографа не с целью доказать существование той украденной суммы, а чтобы просто посчитать чужие деньги. Они спрашивали, в какой спортзал ходит Филиппенков, какой телефон у него и его жены.

Филиппенков пояснял, что большая часть украденных средств, 2 700 000 тенге, это деньги от продажи автомобиля, еще 900 000 тенге сняты с депозита в банке. Остальные он заработал сам с помощью сетевого маркетинга и услуг фотографа.

Кирилл Филиппенков активно рекламирует свою деятельность в соцсетях, чтобы привлекать новых клиентов. Там же он выставляет чеки с доходами от сетевого маркетинга. Адвокаты подсудимых атаковали потерпевшего вопросами: «Зачем вы выкладывали фото в соцсетях о том, что вы в Москве? Зачем хранили деньги дома? Зачем говорили всем, что занимаетесь прибыльным сетевым маркетингом?» Судя по намекам стороны защиты, можно было сделать вывод, что потерпевший сам виноват в краже - соблазнил своими миллионами злоумышленников.

- Значит, вы в течение трех-четырех месяцев на аудиторию в 5 000 подписчиков в инстаграме выкладываете свои доходы, уезжаете на неделю в Россию и забываете дома 4 млн тенге? - спросила Асия Амренова.

- Не забываю, а оставляю, это мое личное дело, - ответил Филиппенков.

На следующем заседании планируют допросить свидетелей.


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Комментарии к новости

Галина
Re: Дело о краже 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа...




Отправлено: 02.05.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классные друзья !!! Главное надёжные !!! За таких друзей держаться нужно !!!

Народный контроль
Re: Дело о краже 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа...




Отправлено: 02.05.18 - 20:29
Комментарий удален модератором.

первомай
Re: Дело о краже 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа...




Отправлено: 02.05.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый в свое время настаивал, что это неформальная такая работа по получению улик или информации, которая еще не подтверждена, слепо игнорируя тот факт, что совершил ее "сотрудник" в компании друзей, а не коллег в непонятное время, не тихой сапой, а даже под шафе человек был, нашумели, чем привлекли внимание соседей. Даже еще один эпизод с кражей вскрыли следователи (звезды на погоны точно кто-то заслужил). В общем, слепо и на автопилоте защищая любой мундир, игнорирую явные обстоятельства дела, сегодня в теме о судебных слушаниях его не слышно. Стена слишком крепкая даже для его лба.

§ 112
Re: Дело о краже 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11472
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.05.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пришли так и ушли и были ли деньги вообще там..
Сетевой маркетинг, создание пирамид, ну так сказать тоже нечистый на руку бизнес..
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518
Re: Дело о краже 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа...




Отправлено: 02.05.18 - 22:46
Комментарий удален модератором.

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