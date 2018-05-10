"Мы пытались договориться" - в Костанае продолжился процесс по делу о крупной краже из квартиры фотографа

Сегодня, 10 мая, в суде № 2 Костаная прошло второе заседание по делу о краже почти 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа Кирилла ФИЛИППЕНКОВА.

История получила широкий резонанс из-за того, что 10 февраля на месте преступления задержали Аскара Амренова, которого потерпевший называет сотрудником засекреченного подразделения полиции, его брата Азата Касымова и чемпиона Казахстана и Азии по боксу Мукаша Тулкенова. Причем Аскар Амренов выпрыгнул из окна 4-го этажа и сломал ноги. Как сообщил в суде гособвинитель, были найдены отпечатки пальцев еще одного человека, но его личность установить не удалось.

Кирилл Филиппенков утверждает, что из его квартиры вынесли наличные деньги в сумме почти 4 млн тенге и ценные вещи, в числе которых - ключи от иномарки. Общий ущерб он оценил в 4,5 млн тенге.

Подозреваемые вину не признают. На первом судебном заседании они пояснили, что в квартире находились, но ничего не крали.

Сегодня в суд вызвали свидетелей. Первой допросили Марину ТЕРПИЛОВСКУЮ, тещу Кирилла Филиппенкова. Так как кража произошла во время поездки фотографа с супругой в Москву, на место происшествия приехала именно она.

Марина Терпиловская рассказала, что дверь в квартиру была взломана, а внутри царил хаос: разбросанные вещи в комнатах, открытые настежь шкафы.

- На кухне даже была высыпана крупа из пакетов, - отметила она. - Высыпали и землю, предназначенную для пересадки цветов. Когда я в последний раз, 7 февраля, приходила туда, чтобы помыть посуду, в квартире был небольшой беспорядок, но не такой. При мне сотрудники полиции все фотографировали, снимали отпечатки пальцев, посыпали все красным порошком.

По ее словам, у двери стояли вещи "на выход", которые злоумышленники, видимо, не успели украсть: профессиональный фотоаппарат и ноутбук.

Другой свидетель по этому делу, соседка Филиппенковых Маржангуль ВАЛЕЕВА, выступила понятой при осмотре места преступления и тоже видела, какой беспорядок был в квартире после кражи.

- Утром вместе с сотрудниками полиции мы обошли дом и под окном обворованной квартиры обнаружили серую перчатку, - рассказала она. - Потом и в квартире нашли такую же.

- А пожара в квартире не было? Запах дыма вы чувствовали? - задал неожиданный вопрос адвокат Филиппенкова Олег МАЛЬКОВ.

- Нет, ничего такого, - ответила Валеева.

После заседания Кирилл Филиппенков пояснил журналистам, что во время следствия подозреваемые давали примерно такие показания: мы отдельно друг от друга проходили мимо, увидели в окне квартиры на 4 этаже пламя и решили потушить пожар.

Будут ли придерживаться подсудимые таких же показаний на суде, мы узнаем позже, поскольку их допрос состоится в последнюю очередь.

- Мы пытались договориться и разойтись мирно и заключить процессуальное соглашение, - рассказал Кирилл Филиппенков. - Их адвокаты это предложили, но я должен был сказать, что спустя два месяца нашел якобы украденные деньги в гараже. Они обещали возместить мне 3 млн, но этого мало. Основной ущерб - 4,5 млн тенге. Моральный вред - 3 млн тенге. Перед судом я уже был готов отказаться от морального вреда. Все равно все маски сорваны, им с этим жить. Но когда мы на суде предложили процессуальное соглашение: вернуть мне украденные деньги, а им - условный срок. Они отказались.

Как стало известно "НГ", в материалах дела есть информация о переписке в месседжере Аскара Амренова и его брата Азата Касымова от 9 февраля, в которой они договариваются, какие инструменты они возьмут и будут ли брать с собой Мукаша.

На прошлом заседании потерпевший упомянул и тот факт, что перед самым отъездом жена Аскара Амренова Асия написала ему на ватсап и спросила про обещанные фотографии. Филиппенков ответил, что уезжает из города на такой-то срок. "Я не считаю ее сообщение совпадением", - заявил он.