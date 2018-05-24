Убившему пенсионерку за смартфон мужчине огласили приговор в Костанае
К 17 годам лишения свободы приговорил Талгата Кожахметова Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе суда. Приговор 28-летнему парню огласили сегодня, 24 мая.
Фото из архива "НГ"
Напомним, Кожахметов обвинялся в убийстве 75-летней пенсионерки Марии Ерошенко, произошедшем 1 января в п.Аманкарагай Аулиекольского района. Согласно материалам дела, Мария Емельяновна отмечала Новый год в гостях у соседей - матери и бабушки Талгата. После полуночи к ним присоеденился и сам подсудимый. Он попросил у соседки мобильный телефон, чтобы отправить поздравления друзьям в социальных сетях.
По версии следствия, смартфон очень понравился Талгату, поэтому он решил его украсть. Глубокой ночью подвыпивший парень попытался вынуть стекло из окна на входной двери дома соседки, шум разбудил хозяйку.
Кожахметов то ли от неожиданности и испуга, то ли от ярости несколько раз ударил женщину по голове, а потом стал ее душить: прижал к себе, закрыл руками рот и нос... Через 3 минуты пенсионерка скончалась. Парень поджег постельное белье, украл телефон вместе с зарядкой и скрылся. Когда соседи вызвали пожарных, половина дома уже сгорела.
Согласно приговору, Кожахметов осужден сразу по трем статьям: п. 3 ч. 2 ст. 192 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилое помещение), п. 8 ч. 2 ст. 99 (убийство из корыстных побуждений), п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 202 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, причинившее крупный ущерб) УК РК.
На первом слушании подсудимый заявил, что не признает вину ни по одной из трех предъявленных ему статей.
Отбывать наказание ему предстоит в учреждении максимальной безопасности.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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