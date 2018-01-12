Подозреваемого в убийстве пенсионерки задержали в Аулиекольском районе
В ночь на 1 января 2018 года в дежурную часть ОВД Аулиекольского района поступил звонок с сообщением о том, что горит дом по улице Мира в поселке Аманкарагай. После ликвидации пожара полицейские обнаружили в доме труп 76-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Иллюстративное фото
Как сообщила сегодня, 12 января, пресс-служба ДВД Костанайской област, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий был задержан 28-летний сосед погибшей.
Выяснилось, что подозреваемый в новогоднюю ночь, в период с 2 до 3 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к соседке и стал просить спиртное. Не получив желаемого, набросился на пожилую женщину и задушил ее. Из дома пенсионерки похитил два сотовых телефона: Samsung galaxy Grand neo и Samsung galaxy J1. Для сокрытия преступления поджег дом.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Аулиекольского РОВД. Проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство) и ст. 188 ч. 1 УК РК (кража). Следственные мероприятия продолжаются.
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