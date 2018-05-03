В убийстве пенсионерки из-за смартфона обвиняют жителя Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 3 мая, началось рассмотрение дела об убийстве 75-летней Марии Ерошенко, которое произошло 1 января 2018 года в п. Аманкарагай Аулиекольского района.
По версии обвинения, женщину убил ее сосед, 28-летний Талгат КОЖАХМЕТОВ.
Мария Емельяновна встречала Новый год в гостях у соседей - с матерью и бабушкой Талгата Кожахметова. После полуночи к ним присоединился и обвиняемый. У соседки он попросил телефон, чтобы зайти в соцсети и отправить новогодние поздравления друзьям. Ерошенко активно пользовалась мессенджерами и по Интернету созванивалась со своими детьми, живущими в России.
Согласно материалам дела, молодому человеку, видимо, так понравился смартфон пенсионерки, что он решил его украсть. Глубокой ночью Кожахметов проник к ней в дом и хотел незаметно забрать смартфон. Подвыпивший парень попытался вынуть стекло из окна на входной двери, шум разбудил хозяйку.
Кожахметов то ли от неожиданности и испуга, то ли от ярости несколько раз ударил женщину по голове, а потом стал ее душить: прижал к себе, закрыл руками рот и нос... Через 3 минуты пенсионерка скончалась. Парень поджег постельное белье, украл телефон вместе с зарядкой и скрылся. Когда соседи вызвали пожарных, половина дома уже сгорела.
Талгата Кожахметова задержали 6 января. Ему предъявили обвинение сразу по трем статьям: в разбое, убийстве и уничтожении чужого имущества. Ни одной из них обвиняемый парень не признает, о чем он и заявил на суде.
После трагедии в п. Аманкарагай из России приехали сын и дочь погибшей. Еще двое ее сыновей, Василий ЕРОШЕНКО и Игорь ПАВЛОВ, жили с матерью в одном районе. Павлов судом признан потерпевшим, Ерошенко - его представителем.
Сегодня все четверо детей Марии Ерошенко присутствовали в зале судебного заседания. Даже мужчинам с трудом удавалось сдерживать эмоции. Когда дети погибшей услышали, что Кожахметов не согласен с обвинением, по залу прокатился гул негодования.
- Простите, я расстроился, не могу, - сказал Василий Ерошенко, когда его попросили зачитать свой гражданский иск.
В ходе допроса потерпевших суд выяснил, что никто из них до трагедии Кожахметова никогда не видел. Игорь Павлов, который живет в той же деревне, знает семью парня, но с ним самим не знаком. В последний раз Игорь видел маму за 3-4 месяца до трагедии, потому что постоянно в разъездах и командировках. Созванивался с ней в ту новогоднюю ночь.
- Сначала мы с женой до нее дозвониться не могли, потом она сама набрала мне, это было примерно в 00.20, - рассказал суду о последнем разговоре с матерью Игорь Павлов. - Она говорила, чтобы я приходил чаще. Мол, ей уже за 70... Кто знает, сколько ей осталось. Потом она заторопилась куда-то и положила трубку. До этого говорила, что Новый год собирается встречать у соседей.
Василий Ерошенко живет в Аулиеколе, но приезжал до матери гораздо чаще - 3-4 раза в неделю. Он был дома у Кожахметовых, ставил им антенну, но Талгата тогда там не было.
- Я его впервые увидел 2 января - когда приехал в морг, у соседей оставил свою жену, - рассказал Ерошенко. - Талгат как раз там то ли на диване, то ли на кровати был. Я даже лицо его толком не рассмотрел. С мамой в последний раз я тоже говорил за несколько часов до ее смерти... Позвонил поздравить. Она еще расплакалась, расстроилась, что без нас Новый год встречала... Я был на смене, сказал ей, что после приедем с женой и посидим у нее...
Семья хочет добиться справедливого наказания для убийцы, а также получить компенсацию морального вреда и возмещение материального ущерба.
- Сколько вы хотите получить средств от обвиняемого? - обратился к Василию Ерошенко судья Абай РАИСОВ.
- Я не знаю... Когда мать свою теряешь, как можно ущерб оценить? - растеряно ответил тот.
В иске потерпевшие указали сумму морального вреда в 8 млн тенге, а также 2 млн тенге - за сгоревший дом и расходы на погребение.
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