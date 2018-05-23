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FOMA
С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области
Ватсон: Фома посмотрел видео? Мнение не изменил? Крайний раз тебе скажу "зри в корень" проблемы. Не нужно путать теплое с мягким. Ты увидал жестокое убийство и требуешь с пенкой у...
23.05.18 16:49
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23.05.18 16:42
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С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области

Дмитрий ПЕТРЕНКО

23 мая 2018, 15:27 |  Криминал

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного ребёнка, найденного в мусорном контейнере в Костанае. Ориентирован весь личный состав ДВД, начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребёнка).

- 22 мая в 19:28 в дежурную часть Южного отдела полиции ДВД Костаная поступило сообщение о том, что в мусорном баке, расположенном во дворе дома по ул. Садовой, обнаружен новорожденный ребёнок мужского пола, - сообщила сегодня, 23 мая, на брифинге пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - На момент осмотра сотрудниками полиции он подавал признаки жизни. Вызванной ими бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в отделение областной детской больницы. Сегодня, по сообщению врачей, ребёнок скончался. Мы просим жителям Костанайской области, располагающим какой-либо информацией по данному факту, позвонить по номеру 102.

Брифинг прошел в 11 часов. Перед этим корреспонденты "НГ" выехали на место происшествия, во двор дома № 71 по ул. Садовой, и поговорили с жильцами дома.

- Я шёл из магазина, меня остановили сотрудники полиции и подвели к мусорному баку. Айда, говорит, посмотри - ребёнок там лежит, - рассказал мужчина, который отказался назвать себя. И сообщил о том, как был обнаружен младенец. - Бичи втроём лазили в контейнерах и на дне одного из них нашли ребёнка. Рядом парень стоял, ждал девушку или жену, он был на машине. Ему бомжи сказали, он подозвал женщину, она вызвала полицию. Ребёнок лежал голый, ни во что не завёрнут - ни в тряпку, ни во что. Мусора в ящике не было, ребёнок лежал на ошмётках старого мусора, на дне железного бака. Так же вата была с кровью и послед от той, кто рожала, видать, лежал в коробке из-под обуви. Ребёнок голый лежал прям на дне, полицейский подвёл меня туда, я посмотрел - а он дышит. Потом скорая забрала. Пятна только на нём видел - знаете, как от мусора, со дна прилипло всё, наверное.

Напомним, сегодня утром менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА сообщила, что мальчик азиатской национальности весом более 3 кг был найден в состоянии сильного переохлаждения, откачивали его прямо в реанимобиле. 23 мая в 9.30 ребенок находился в коме, был подключен к аппарату искусственного дыхания. Через полчаса в управлении здравоохранения сообщили, что младенец умер.
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Комментарии к новости

555107
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...




Отправлено: 23.05.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мужик называет вещи своими именами :-)

§ FOMA
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 23.05.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К вечеру должны найти. Быстро не найдут если приезжая. Или вовсе не найдут если с другой страны. Народ в помощь.
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Ватсон
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...




Отправлено: 23.05.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фома посмотрел видео? Мнение не изменил?

§ FOMA
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 23.05.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ватсон:
Фома посмотрел видео? Мнение не изменил?

Крайний раз тебе скажу "зри в корень" проблемы. Не нужно путать теплое с мягким. Ты увидал жестокое убийство и требуешь с пенкой у ротика не менее жесткого наказания. А дальше что? Тут она конечно должна понести наказание и в первую очередь моральное. Я же говорю о первопричине поступка. Почему она так поступила? (страх, ненависть, финансовые проблемы и т.д.) И о возможном спасении в будущем невинных детей. Вот с этим нужно работать, разъяснять. Естественно не сейчас а до того как она выросла и такое сделала. Нравственное воспитание человека, слыхал? Чтоб в будущем не было повально таких поступков. И не нужно быть таким кровожадным, будь добрее. Учись жить ...
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