"Ночь в музее" в Костанае превратила часть городского квартала в место праздника

Вечером в пятницу, 18 мая, в Международный день музеев, в Костанае прошла уже 10-я “Ночь в музее”. Юбилейная акция охватила несколько площадок и зданий.

Здание областного историко-краеведческого музея распахнуло главные двери в 6 часов вечера.

Но в нем уже было много гостей, зашедших через ворота. ведущие во внутренний дворик музея. В открытые двери потекла река посетителей.

Людей было настолько много, что звукоусиливающая аппаратура уступала возникшему гулу. Ведущие, встречавшие гостей в холле, пытались говорить максимально громко, но ситуацию это не изменило.

Коротко рассказав о программе, они уступили место танцевальным, музыкальным и вокальным коллективам. Часть гостей смотрела концерт, остальные отправились исследовать “праздничный квартал”.

Во дворе музея нас встречали рыцари из уже знакомого клуба исторической реконструкции “Темир Тумен”.

Руководитель костанайского отделения клуба Михаил ГУТА рассказал “НГ” о том, что они планируют показать этим вечером.

- Мы занимаемся реконструкцией Средневековья, - отметил Михаил. - В основном - 14-15 века, Западная Европа и Центральная Азия. Сегодня у нас несколько несколько рыцарей. Так как площадка позволяет, помимо позирования для фото и демонстрации экипировки, во дворе будем показывать бои. Всего в клубе 8 комплектов доспехов, которые носят 6 человек.

Исторический средневековый бой (ИСБ) - не просто зрелище, а новый вид спорта. Который, по словам Михаила, еще не разрекламирован и находится в таком же положении, как карате в 70-80-е годы 20-го века.

- Нам нужно чаще выступать перед людьми, - продолжает Михаил. - Рассказывать о себе чаще. Тут - не наша целевая аудитория, тем не менее, это отличное место, чтобы показать себя. С нами фотографировалось много людей, не сосчитать. Половина посетителей, наверное.

Двор управления культуры акимата Костанайской области заняла большая юрта. Здесь гостям наливали чай, угощали конфетами и баурсаками, играла домбра.

Очень быстро в юрте собралось большое количество посетителей, организаторы стали запускать их внутрь небольшими группами, чтобы всем хватило места за дастарханом.

На выходе из музея расположился также знакомый нам доктор Айболит, роль которого исполнял старший научный сотрудник отдела природы музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. Как и в прошлом году, он демонстрировал морскую свинку и кролика из контактного зоопарка “Теремок”. А место черепах заняли его собственные питомцы - королевский питон и варан.

- Могу сказать, что к животным интерес стабильный, - отметил Андрей. - Люди, как правило, спрашивают, откуда животные родом и что едят, это два самых популярных вопроса. Я рассказываю, люди спрашивают - вполне живая беседа получается.

Родственники морской свинки - из Южной Америки, она на сто процентов травоядная. И питается один раз в день, но с утра и до вечера, то есть, кушает постоянно. Королевский питон родом из Западной Африки, он, в отличие от морской свинки, может питаться раз в неделю.

Желающие сфотографироваться с животными весь вечер окружали доктора Айболита.

На площадке перед зданием фондохранилища музея было тесно даже самим выступающим. Тут расположилась сцена в виде среза юрты, на которой женщины в национальных костюмах рассказывали о традициях и обрядах казахского народа.

Перед сценой проходили бои рыцарей, позже их сменили показательные выступления курсантов Костанайской академии МВД РК - все выглядело очень травмоопасным.

Поединки разбавляли и более мирные, музыкальные номера.

- Городу не хватает таких мероприятий, - заметил один из гостей праздника Дмитрий. - Я пришел сюда со своим сыном. Мы прокатились на пони, сфотографировались с кроликом, прошлись по залам музея. Ему очень понравились экспозиции на втором этаже, где чучела стоят - там тоже фотографировались. Обязательно постараемся прийти сюда в следующий раз.

Пони конкурировал на площадке с полноразмерной лошадью и детским паровозиком.

Живая тяга конкурировала между собой за поедание газона. Все вместе они пытались не раздавить гостей и женщину, которая готовила баурсаки. По ее словам, 25-килограммовый мешок муки закончился буквально за час.

В самом фондохранилище музея расположился мини-буфет с чаем и печеньем. Тут же армянская община выступала с проектом “Кавказская прогулка” - молодые парни и девушки танцевали в национальных костюмах.

Многие гости на этом моменте уже выглядели выглядели уставшими, а ведь это еще далеко не вся программа "Ночи в музее".

- Мы уже второй раз присоединяемся к этой акции, - сообщила "НГ" заведующая областной картинной галереей Сая КАЛИНОВА. - Сегодня у нас тоже открыты двери. Молодые художники будут рисовать портреты. На столах гости смогут рисовать песком и солью. Сейчас к нам приедут музыканты и они создадут фон - музыку, которая располагает к празднику.

Отдел изобразительного искусства историко-краеведческого музея в этот вечер тоже был заполнен посетителями. Портреты писали преподаватели художественной школы. Музыканты приехали - выступала костанайская группа "Территория Ра". Тут расположился и аквагрим.

На протяжении всего мероприятия между зданиями и конкретными площадками передвигались организованные группы - участники исторического квеста «Городские загадки».

Одна из групп, победившая в конкурсе, рассказала “НГ” о том, как им удалось победить и что им больше всего запомнилось в этот вечер. Отвечали участники одновременно:

- Мы умные! Мы дружная команда! Нас много! Мы быстро передвигались и слаженно действовали! Понравились кролик, змея, рыцари, экспозиции музея в целом. Прикольно, если бы с экспонатами можно было сфотографироваться, с ружьями. В этом году почему-то нельзя было.

На 8 часов вечера в историческом сквере (место возле Расстрельной стены) были запланированы песни у костра.

Песни под гитару там можно было услышать и до этого часа, а в назначенное время подожгли заранее приготовленные дрова. С одной стороны, костер привлекал внимание, с другой - отпугивал дымом и пеплом. Таким образом тут сохранялся некий баланс, который помог избежать столпотворения.

Подводя итог, можно сказать, что в Костанае есть те, кто готов выступать на таких праздниках. Есть то, что они готовы показывать. Огромное количество людей желает на все это смотреть. Маловато только места.

Фото Артема МАРУСИЧА