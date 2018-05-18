Сенатор указал на недостатки жилищной программы "Нурлы жер"

Один из недостатков – возможность аренды жилья без выкупа, которая не гарантирует людям крышу над головой на всю жизнь, передает Informburo.kz.

Депутат Сената Михаил Бортник перечислил проблемы, которые стоят перед жилищной программой "Нурлы жер".

Первый момент – аренда без права выкупа, инструмент программы, направленный на поддержку социально уязвимых слоёв населения. Ориентировочная стоимость аренды квадратного метра в размере 100 тенге – достаточно приемлемая сумма для граждан с невысокими доходами, считает депутат. Потребность в жилье без права выкупа, по его словам, высока – только в Южно-Казахстанской области 54 тысячи человек претендуют на данный вид жилья.

"Цифры достаточно показательны. В то же время надо понимать, что аренда без выкупа не гарантирует жильцам крышу над головой на всю жизнь. Здесь есть ряд дискуссионных вопросов. Как пример, если арендатор жилья без права выкупа скончается, будет ли у членов семьи право арендовать жилье дальше или последует выселение?" – спросил Михаил Бортник во время круглого стола в Сенате.

Есть у депутата и вопросы по техническому обслуживанию таких домов. Временные жильцы, как правило, не стремятся вкладывать собственные средства на содержание домов, подъездов и благоустройство дворовых территорий. Все траты, как отметил Михаил Бортник, лягут на плечи местного бюджета.

"Есть международный опыт. Можно вспомнить ряд проектов в США, где, преследуя благую идею строительства социального арендного жилья, государство за короткое время получило неблагополучные районы, которые снесли через несколько лет. Конечно, прямые параллели проводить не совсем корректно, но стоит учитывать возможные последствия, даже если их вероятность минимальна", – сказал депутат.

Он предложил рассмотреть реализацию жилья по программе "Нурлы жер" путём аренды с выкупом.

"Во-первых, государство вернёт деньги. Во-вторых, семья получит собственное жилье. Отношение к собственному всегда иное чем к временному. По моему мнению, эффект от строительства арендного жилья с правом выкупа будет гораздо больше. Подчёркиваю, что этот инструмент необходимо предложить только социально уязвимым категориям граждан. Их необходимо стимулировать на приобретение собственного жилья, предоставляя доступные способы", – добавил Михаил Бортник.

Другой важный момент – строительство жилья в сёлах. Сегодня основной акцент делают на строительство жилья в областных центрах, городах Астана и Алматы, где потребность всегда высока, отметил Михаил Бортник. Он считает, что не стоит оставлять без внимания посёлки и сёла.

"Сегодня с ростом экономики страны появляются посёлки со значительным потенциалом развития. В то же время жилищный фонд населённых пунктов не соответствует современным требованиям. Думаю, нужно обратить больше внимание на такие сёла и при возможности реализовывать проекты там, не зацикливаясь только на городах. Это касается и пригородных посёлков, где отмечается резкий рост численности населения", – сказал Михаил Бортник.

Это можно видеть на примере Астаны и близлежащих сельских населённых пунктов.

"Люди, переезжая в пригороды, получают доступ к развитой городской инфраструктуре и при этом избегая необходимости приобретать дорогое жильё в самом мегаполисе. При этом необходимо учитывать, что, если эти процессы не будут регулироваться государством, могут появится незаконно хаотично застроенные районы", – предостерёг депутат.

5 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о запуске новой жилищной программы "7-20-25" для казахстанцев.

ставка вознаграждения – не более 7% в год;

первоначальный взнос – не более 20%;

срок кредита – до 25 лет.

Из-за этой новой программы из "Нурлы жер" исключат возможность льготной ипотеки.

В Нацбанке рассказали, что предельная сумма жилья, которое попадает под программу "7-20-25" будет 25 млн тенге для крупных городов – Астана, Алматы, Атырау, Актау, а для всех остальных регионов это будет 15 млн тенге.

Несмотря на критику финансовых аналитиков, в Нацбанке новую программу считают жизнеспособной.