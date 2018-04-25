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Житель города
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
В ЖССБК можно взять заем от 5% и ниже, главное начать копить не менее 3 лет. Жилье сейчас активно строят. Мкрн. Аэропорт очень хороший район становится
25.04.18 17:30
112
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
С одной стороны конечно при перекрытии дорог станет много неудобно, еще и велопробег. С другой стороны мой дед, а он Герой Советского Союза, прошел путь пешим практически от Москвы до Варшавы.. Может...
25.04.18 17:27
nik58
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
ну и кому это,при реальных доходах а не тех что выписывают с больной головой :-)
25.04.18 17:25
nik58
Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане
профобразование хорошая штука,только для него страну надо другую и экономику,все другое !А так пустое это все!Катают,переливают
25.04.18 17:22
Прохожий_С
Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
Я не имею ничего против спорта, НО половина дорог закрыта на ремонт, в городе бесконечные заторы, нельзя это провести в нерабочее время в выходной день, или в другом месте? нельзя собраться на...
25.04.18 17:20
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"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов

25 апреля 2018, 17:17 |  Государство

Предельные суммы кредитов по программе "7-20-25" определили в Казахстане, передает корреспондент Tenginews.kz.

По словам заместителя председателя Национального Банка РК Олега Смолякова, для больших городов максимальная стоимость жилья составит 25 миллионов тенге, для регионов - 15 миллионов тенге.

"Мы сейчас зафиксировали предельные суммы жилья. Мы ожидаем, что 25 миллионов тенге будет для крупных городов. Это Алматы, Астана, Атырау, Актау. Для всех регионов - 15 миллионов тенге. Исходя из этих данных можно посчитать, что при данной стоимости жилья с учетом первоначального взноса кредит для населения при 25 миллионах составит 20 миллионов тенге, при 15 миллионах - 12 миллионов тенге. Это те базовые вещи, которые мы уже определили", - рассказал заместитель Нацбанка перед заседанием комиссии при фракции партии "Нұр Отан" в Мажилисе Парламента РК.

Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков добавил, что запуск программы ожидается во второй половине года.

"Ожидается принятие программы в мае. То есть, в принципе, сейчас мы какие-то условия проверяем с банками. И, начиная со второй половины года, мы ожидаем, что она запустится. К этому времени мы создадим дочернюю организацию, которая будет выкупать эти кредиты", - отметил Олег Смоляков.

Ранее Президент страны Нурсултан Назарбаев предложил запустить программу под названием "7-20-25", которая позволит каждому работающему жителю страны купить квартиру в кредит. Утверждение программы ипотечного кредитования "7-20-25" планируется в мае 2018 года. Ожидается, что в проекте будут участвовать все банки второго уровня.

Позже была озвучена примерная стоимость выплат по новой программе "7-20-25".

"К примеру, если квартира стоит 12 миллионов тенге, то потребуется 2,4 миллиона тенге на первоначальный взнос (20 процентов), а оставшаяся сумма в размере 9,6 миллиона тенге будет выдана банком под 7 процентов на 25 лет. В итоге сумма ежемесячного платежа составит 68 тысяч тенге", - рассказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жайымбетов.
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Комментарии к новости

nik58
Re: "7-20-25". Названы предельные суммы кредитов




Отправлено: 25.04.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и кому это,при реальных доходах а не тех что выписывают с больной головой :-)

Житель города
Re: "7-20-25". Названы предельные суммы кредитов




Отправлено: 25.04.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЖССБК можно взять заем от 5% и ниже, главное начать копить не менее 3 лет.
Жилье сейчас активно строят. Мкрн. Аэропорт очень хороший район становится

Гость
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов




Отправлено: 25.04.18 - 17:32
Комментарий проходит проверку.

Гость
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов




Отправлено: 25.04.18 - 17:34
Комментарий проходит проверку.

* 112
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
112


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Отправлено: 25.04.18 - 17:35
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Гость
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов




Отправлено: 25.04.18 - 17:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов




Отправлено: 25.04.18 - 17:37
Комментарий проходит проверку.

Гость
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов




Отправлено: 25.04.18 - 17:38
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