"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
Предельные суммы кредитов по программе "7-20-25" определили в Казахстане, передает корреспондент Tenginews.kz.
По словам заместителя председателя Национального Банка РК Олега Смолякова, для больших городов максимальная стоимость жилья составит 25 миллионов тенге, для регионов - 15 миллионов тенге.
"Мы сейчас зафиксировали предельные суммы жилья. Мы ожидаем, что 25 миллионов тенге будет для крупных городов. Это Алматы, Астана, Атырау, Актау. Для всех регионов - 15 миллионов тенге. Исходя из этих данных можно посчитать, что при данной стоимости жилья с учетом первоначального взноса кредит для населения при 25 миллионах составит 20 миллионов тенге, при 15 миллионах - 12 миллионов тенге. Это те базовые вещи, которые мы уже определили", - рассказал заместитель Нацбанка перед заседанием комиссии при фракции партии "Нұр Отан" в Мажилисе Парламента РК.
Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков добавил, что запуск программы ожидается во второй половине года.
"Ожидается принятие программы в мае. То есть, в принципе, сейчас мы какие-то условия проверяем с банками. И, начиная со второй половины года, мы ожидаем, что она запустится. К этому времени мы создадим дочернюю организацию, которая будет выкупать эти кредиты", - отметил Олег Смоляков.
Ранее Президент страны Нурсултан Назарбаев предложил запустить программу под названием "7-20-25", которая позволит каждому работающему жителю страны купить квартиру в кредит. Утверждение программы ипотечного кредитования "7-20-25" планируется в мае 2018 года. Ожидается, что в проекте будут участвовать все банки второго уровня.
Позже была озвучена примерная стоимость выплат по новой программе "7-20-25".
"К примеру, если квартира стоит 12 миллионов тенге, то потребуется 2,4 миллиона тенге на первоначальный взнос (20 процентов), а оставшаяся сумма в размере 9,6 миллиона тенге будет выдана банком под 7 процентов на 25 лет. В итоге сумма ежемесячного платежа составит 68 тысяч тенге", - рассказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жайымбетов.
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