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Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента

5 марта 2018, 12:58 |  Государство

В ходе оглашения новых инициатив на совместном заседании палат Парламента Нурсултан Назарбаев заявил о снижении налоговой нагрузки на определенную часть граждан страны, представил новую ипотечную программу "7-20-25" и рассказал об изменениях в сфере высшего образования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

Президент Казахстана заявил, что с 1 января 2019 года налоговая нагрузка на определенную часть граждан страны будет снижена в десять раз.

- Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемым работникам. Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1 процента", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент пояснил, что данная мера будет по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц.

- Необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее одной трети наемных работников страны - это более двух миллионов человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей, - сказал глава государства.

- В дальнейшем правительству надо изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога, - дополнил Нурсултан Назарбаев.

Также он представил новую программу "7-20-25", которая должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких масс

- Мы много сделали за последние годы, чтобы расширить возможности наших граждан в приобретении жилья. За прошлый год введено 11,2 миллиона квадратных метров жилья. Это абсолютно рекордные цифры, которых мы никогда раньше не достигали. Однако этого недостаточно. До сих пор немало семей не имеют собственного жилья, - сказал Назарбаев на совместном заседании палат Парламента.

Он поручил создать все условия для решения этой проблемы, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс.

- Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, тогда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот заем с учетом возможностей семейного бюджета. Я предлагаю запустить программу, которую назвал "7-20-25". Каждый рабочий казахстанец будет иметь возможность получить жилищный заем в тенге на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту - не более 7 процентов в год, а не 14-16, как сейчас. Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30 процентов, а иногда 50 процентов, то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20 процентов. Срок кредита не 10-15, а 25 лет, чтобы снизить для людей размеры ежемесячных платежей, - объяснил свою инициативу Назарбаев.

Кроме того, президент поручил повысить качество и доступность высшего образования.

- Предлагается следующие меры: в 2018-2019 году выделить дополнительно еще 20 тысяч грантов, к тем 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч, если необходимо и больше, на обучение бакалавров по техническим специальностям. То есть там, где спрос есть для новой экономики индустриальной программы, которую мы проводим", - обратился к казахстанцам Нурсултан Назарбаев.

Это, по словам главы государства, позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях "Четвертой промышленной революции".

- Речь идет, прежде всего, об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий. И это тоже забота государства о нашей молодежи. Необходимо повысить стоимость новых грантов во всех вузах по техническим, сельско-хозяйственным специальностям до уровня грантов национальных вузов. Эти меры будут способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ, что является общим мировым трендом. Это вложение в человеческие ресурсы, то есть в образование, - заявил президент Казахстана.
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Комментарии к новости
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Бывалый
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1 процента
Кто ему это написал???????
Сейчас все вообще в серые зарплаты начнут ломиться.
Надо наоборот, вводить запредельно высокий налог на ФОТ, если работодатель платит низкие зарплаты, и делать нулевую ставку этого налога если работодатель платит нормальные зарплаты.
Тогда работодателю будет крайне невыгодно платить маленькие зарплаты - ему станет выгоднее заплатить нормальную зарплату чем в три-пять раз больше налога.

[Исправлено: Gljuk, 05.03.2018 - 13:16]

Говорящая голова
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его еще кто то слушает? Позаботился о своей семье, красавчик. Впаривать не надо что за народ переживаешь.

Бывалый
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В результате у не менее одной трети наемных работников страны - это более двух миллионов человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей, - сказал глава государства.

Не вырастет.
На высвобожденные 9% работодатель снизит ставки окладов и заберет себе.

§ Валентин
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7307
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.03.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Президент пояснил, что данная мера будет по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц. - Необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее одной трети наемных работников страны - это более двух миллионов человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей, - сказал глава государства.


Это что же получается, треть наёмных работников страны зарабатывает менее 60 125 тг. в месяц, что ли?!

Неплохо.
Профайл

Бывалый
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это что же получается, треть наёмных работников страны зарабатывает менее 60 125 тг. в месяц, что ли?!

Я уже неоднократно писал: четверть всех работников официально имеют зарплату в минимальном размере.
Это вовсе не означает что они действительно столько получают.
Теперь таковых станет не четверть, а минимум половина, а то и больше.

Бывалый
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Да и с прогрессивным подоходным будет та же фигня.
Раньше чтобы не платить к концу года по повышенной ставке, оформлялись в нескольких "родственных" ТОО-шках и разбивали таким образом доход.
Теперь все опять вернутся к этой практике /*пошел перетирать с шефом*/.

§ сайлау курманов
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.03.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
глава страны ведет себя как плохая свекровь , сделает малость , но за то упреков и хвалы на весь год хватит ,где же вы были изначально делая неподъемные налоги , штрафы, ипотеки и прочую лабуду и преподносите все как манну небесную , когда народ из страны разбегается
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Гир
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многим уже всё ровно на эти нововведения! Только и думают как поскорее уехать от маразма!

Казах
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь я смогу получить ипотеку в Алматы, Астане на 25 лет. Есть уже 20% накопления

§ Victor Yang
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10390
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.03.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Раньше чтобы не платить к концу года по повышенной ставке, оформлялись в нескольких "родственных" ТОО-шках и разбивали таким образом доход.
Теперь все опять вернутся к этой практике

Мы же движемся ко всеобщему декларированию доходов, а при такой схеме - хоть разбивай, хоть не разбивай.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2409
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.03.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм.. Ипотечный вопрос стал интересен. Будет ли работать такая система или будет только на бумаге?
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Егор
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гир:
Многим уже всё ровно на эти нововведения! Только и думают как поскорее уехать от маразма!

прежде чем уехать, поинтересуися у тех к кому ты собираешься, как там, а там то же самое что и у нас. к сожалению...

Алекс
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 14:17
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10390
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.03.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ипотечный вопрос стал интересен. Будет ли работать такая система или будет только на бумаге?

Подозреваю, что будут подводные камни, если вся нагрузка ляжет на БВУ.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2409
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.03.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Подозреваю, что будут подводные камни, если вся нагрузка ляжет на БВУ.

Вот интересно, кто будет оплачивать им остальные %, ведь в эти % зачастую закладываются все риски.
Профайл

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