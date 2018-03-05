Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента

В ходе оглашения новых инициатив на совместном заседании палат Парламента Нурсултан Назарбаев заявил о снижении налоговой нагрузки на определенную часть граждан страны, представил новую ипотечную программу "7-20-25" и рассказал об изменениях в сфере высшего образования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

Президент Казахстана заявил, что с 1 января 2019 года налоговая нагрузка на определенную часть граждан страны будет снижена в десять раз.

- Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемым работникам. Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1 процента", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент пояснил, что данная мера будет по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц.

- Необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее одной трети наемных работников страны - это более двух миллионов человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей, - сказал глава государства.

- В дальнейшем правительству надо изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога, - дополнил Нурсултан Назарбаев.

Также он представил новую программу "7-20-25", которая должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких масс

- Мы много сделали за последние годы, чтобы расширить возможности наших граждан в приобретении жилья. За прошлый год введено 11,2 миллиона квадратных метров жилья. Это абсолютно рекордные цифры, которых мы никогда раньше не достигали. Однако этого недостаточно. До сих пор немало семей не имеют собственного жилья, - сказал Назарбаев на совместном заседании палат Парламента.

Он поручил создать все условия для решения этой проблемы, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс.

- Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, тогда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот заем с учетом возможностей семейного бюджета. Я предлагаю запустить программу, которую назвал "7-20-25". Каждый рабочий казахстанец будет иметь возможность получить жилищный заем в тенге на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту - не более 7 процентов в год, а не 14-16, как сейчас. Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30 процентов, а иногда 50 процентов, то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20 процентов. Срок кредита не 10-15, а 25 лет, чтобы снизить для людей размеры ежемесячных платежей, - объяснил свою инициативу Назарбаев.

Кроме того, президент поручил повысить качество и доступность высшего образования.

- Предлагается следующие меры: в 2018-2019 году выделить дополнительно еще 20 тысяч грантов, к тем 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч, если необходимо и больше, на обучение бакалавров по техническим специальностям. То есть там, где спрос есть для новой экономики индустриальной программы, которую мы проводим", - обратился к казахстанцам Нурсултан Назарбаев.

Это, по словам главы государства, позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях "Четвертой промышленной революции".

- Речь идет, прежде всего, об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий. И это тоже забота государства о нашей молодежи. Необходимо повысить стоимость новых грантов во всех вузах по техническим, сельско-хозяйственным специальностям до уровня грантов национальных вузов. Эти меры будут способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ, что является общим мировым трендом. Это вложение в человеческие ресурсы, то есть в образование, - заявил президент Казахстана.