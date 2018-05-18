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Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Балкон у клиентиков.. c.radikal.ru Его заливало уже 12 лет безбожно, из за отсутствия карниза вообще.. Только в том году завершили кладку карниза, спасибо председателю.новому с ПКСК.. Заделали...
18.05.18 16:10
Бывалый
"Неприличные" госномера убрали из списка МВД после языковой экспертизы
amduscias: человек, изучавший анатомию, сразу смекнёт, что МПС можно расшифровать, как "моче-половая система". И много таких, у которых МПС сходу ассоциируется с моче-половой системой?...
18.05.18 16:10
-_-
Новая набережная в Костанае
8-) вот именно "вроде бы сделали", всё как всегда
18.05.18 15:58
Гость
Ходатайство экс-акима Костаная о переводе в местную колонию-поселение удовлетворили
Ау, а чего наши ура-патриоты сторонкой тему обходят? Сверху получили команду не положено ? Не оцифрованных, не хохлов бывалых. Странно как то.
18.05.18 15:55
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: пучками, в русском магазине? Алекс,почему в русском? "NORMе",немецком. a.radikal.ru Вот лежит она контрольных весах... :lol:
18.05.18 15:54
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Вакансию заместителя прокурора Костанайской области занял Асхат Ибраев

Галина КАТКОВА

18 мая 2018, 11:07 |  Государство

О назначении его на должность приказом Генерального прокурора РК, сообщила пресс-служба прокуратуры области. Стаж работы старшего советника юстиции Ибраева в органах прокуратуры - более 15 лет.

В прокуратуру области, где начинал работать, Ибраев сейчас вернулся в новом качестве из Генеральной прокуратуры РК.

Асхат Ибраев родился в Костанае в 1981 году. Окончил КГУ имени Ахмета Байтурсынова по специальности «правоведение».

- С 2002 года начал службу в органах прокуратуры Костанайской области. Последовательно занимал должности помощника прокурора Карасуского района, прокурора управления облпрокуратуры, заместителя прокурора Костанай, прокурора Жангельдинского района, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры Костанайской области, - сообщает пресс-служба. - С июля 2017 года до настоящего назначения работал начальником управления по обращениям и делопроизводству Генеральной прокуратуры.

Напомним, что 27 апреля 2018 года один из заместителей прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев был уволен «по выслуге лет и по достижении им предельного возраста пребывания на службе». Таково официальное обоснование его ухода с должности.

«НГ» сообщала, что фамилия Ерекешева накануне прозвучала в связи со скандальным уголовным делом о драке возле ночного клуба West.
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Комментарии к новости

СКО
Re: Вакансию заместителя прокурора Костанайской области занял...




Отправлено: 18.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удачи и успехов

Кст
Re: Вакансию заместителя прокурора Костанайской области занял...




Отправлено: 18.05.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ак жол

§ Volonter
Re: Вакансию заместителя прокурора Костанайской области занял...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.05.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понял - он в школу в 5 лет пошёл что-ли? Ну дай, Бог, ему успехов в службе!
Профайл

гость
Re: Вакансию заместителя прокурора Костанайской области занял...




Отправлено: 18.05.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ему полехче будет, зятьев еще нету

121***
Re: Вакансию заместителя прокурора Костанайской области занял...




Отправлено: 18.05.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

В шесть лет. Как все в то время. В 1998 закончил школу и поступил в университет. Закончил его в 2002 году. Все правильно выходит.

pro100tak
Re: Вакансию заместителя прокурора Костанайской области занял...




Отправлено: 18.05.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, обязательно упоминать про "официальное обоснование"? Уволен и все тут. А если посчитали таким уж нужным, еще и со ссылкой на драку, то завершающий абзац надо было излагать грамотно.
"Накануне" в данном случае используете как наречие, а надо как предлог и накануне чего (накануне увольнения). Кроме того, в первом предложении запятая к чему? По стилистике и пунктуации за эту запятую была бы двойка сразу.
Ну, а А. Ибраеву - дальнейшего роста и успехов.

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