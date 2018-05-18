Вакансию заместителя прокурора Костанайской области занял Асхат Ибраев

О назначении его на должность приказом Генерального прокурора РК, сообщила пресс-служба прокуратуры области. Стаж работы старшего советника юстиции Ибраева в органах прокуратуры - более 15 лет.

В прокуратуру области, где начинал работать, Ибраев сейчас вернулся в новом качестве из Генеральной прокуратуры РК.

Асхат Ибраев родился в Костанае в 1981 году. Окончил КГУ имени Ахмета Байтурсынова по специальности «правоведение».

- С 2002 года начал службу в органах прокуратуры Костанайской области. Последовательно занимал должности помощника прокурора Карасуского района, прокурора управления облпрокуратуры, заместителя прокурора Костанай, прокурора Жангельдинского района, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры Костанайской области, - сообщает пресс-служба. - С июля 2017 года до настоящего назначения работал начальником управления по обращениям и делопроизводству Генеральной прокуратуры.

Напомним, что 27 апреля 2018 года один из заместителей прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев был уволен «по выслуге лет и по достижении им предельного возраста пребывания на службе». Таково официальное обоснование его ухода с должности.

«НГ» сообщала, что фамилия Ерекешева накануне прозвучала в связи со скандальным уголовным делом о драке возле ночного клуба West.