Доступную ипотеку с первоначальным взносом до 10% предлагает только треть банков
Портфель ипотечных кредитов казахстанцев к концу марта 2018 года составил 1,1 трлн тенге – на 10,4% больше, чем годом ранее, передает Informburo.kz со ссылкой на Ranking.kz.
При этом совокупный объём розничных кредитов в целом вырос за аналогичный период на 13,3% (до 4,6 трлн тенге).
Несмотря на рост, удельный вес ипотечных кредитов в общем объёме розничных займов за год сократился с 24,7% до 24,1%.
Среди регионов РК годовой рост ипотечных займов был зафиксирован в 15 из 16 регионов РК, снижение произошло только в Алматы.
По годовому росту среди регионов лидирует ЗКО (плюс 29,5%, до 38,2 млрд тенге). Доля региона от РК выросла с 3% до 3,5%.
Следом идёт Костанайская область (рост на 27,8%, до 33 млрд тенге). Доля от РК выросла с 2,6% до 3%. Замыкает тройку лидеров Астана (рост на 23,2%, до 266,7 млрд тенге).
Ипотечные кредиты на рынке РК предлагают 18 из 32 БВУ, но лишь шесть из них предлагают займы с минимальным первоначальным взносом от 0% до 10%.
Самые низкие ставки по ипотечным продуктам – в сегменте приобретения залогового имущества с баланса банка: у Qazkom – от 8,42%, у АТФ – от 8,5%.
Следом идут ипотечные продукты банков в сотрудничестве с жилыми комплексами: Tengri Bank предлагает недвижимость в ЖК Abay 130 (Алматы) с минимальной ГЭСВ от 10,6%, Народный Банк – в ЖК "Оркендеу" (Алматы) для участников своего зарплатного проекта – от 10,7%.
Максимальную сумму займа указали только три БВУ. У АТФ – до 300 млн тенге, у Tengri Bank – до 50 млн тенге. Qazkom указал максимальную сумму как 90% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Максимальный срок займа варьируется от 36 месяцев (некоторые продукты Сбербанка) до 240 месяцев (Qazkom, Народный и Сбербанк).
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 апреля заявил, что квартиру по программе "7-20-25" сможет приобрести каждый казахстанец, не имеющий жилья.
"Мы всё посчитали. Двухкомнатные квартиры, 50-60 квадратных метров. Если двое работают, то это будет очень малая нагрузка для семейного бюджета", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава Нацбанка Данияр Акишев пояснил, что банки будут выдавать кредит заёмщику только в тенге, затем этот кредит будет выкуплен у банка компанией "Баспана", а коммерческий банк получит средства от продажи этого кредита и направит на кредитование следующих ипотечных заёмщиков. Программа будет таким способом самофинансироваться и дальше развиваться.
Стоимость жилья по программе "7-20-25" не может превышать 25 млн тенге. Максимальный кредит будут выдавать в Астане, Алматы, Атырау и Актау. Для всех остальных регионов – 15 млн тенге. В Астане по программе можно приобрести жильё до 86 квадратов.
Льготную ипотеку по программе "Нурлы жер" закроют в связи с разработкой "7-20-25". При этом все обязательства, принятые государством перед населением по выплате субсидий, будут выполнены в полном объёме.
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