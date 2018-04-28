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Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25" получит каждый казахстанец

28 апреля 2018, 16:31 |  Государство

Президент заявил, что молодая работающая семья сможет рассчитывать на двухкомнатную квартиру площадью 50-60 квадратных метров, передает Informburo.kz.

Квартиру по программе "7-20-25" сможет приобрести каждый казахстанец, не имеющий жилья, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец. Мы всё посчитали. Двухкомнатные квартиры, 50-60 квадратных метров. Если двое работают, то это будет очень малая нагрузка для семейного бюджета", – сказал Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он подчеркнул, что возможность приобрести квартиру получит каждый, кто не имеет жильё, и в особенности молодые семьи.

Ранее сообщалось, что по программе "7-20-25" в Астане можно приобрести жильё до 86 квадратов. Это лучший вариант в столице за 25 млн тенге – максимальную сумму, которую можно взять по новой жилищной программе в Астане, Алматы, Актау и Атырау.

5 марта Нурсултан Назарбаев объявил о запуске новой жилищной программы "7-20-25" для казахстанцев.

План реализации социальных инициатив Президента представили в Правительстве 13 марта. Основные мероприятия касаются утверждения программы "7-20-25".
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Комментарии к новости
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Аноним
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...




Отправлено: 28.04.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бороданули 112-го - и не молодой, и не работающий, и хат нахапал уже.

Бывалый
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...




Отправлено: 28.04.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если двое работают

Так... эта... в молодой семье жена как минимум пару-тройку раз уйдет в декрет...
Или предлагается отложить это дело на 25 лет?

* 112
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.04.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Бороданули 112-го - и не молодой, и не работающий, и хат нахапал уже.

Ну..
Мне только ведь на руку повышение цен..
Насчет бородонули..
Квартиры я брал согласен, очень дорого в Рудном, по 45 тысяч тенге начинал с однушек, хотя были и по 10 тысяч двушки..
Так что кто там меня бородонул, мне непонятно..
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* 112
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.04.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, молодые семьи..
Мне нужно чтобы мои молодые клиентики получили быстрей..
Две семьи..
Одна семья уже практически с ребенком практически на руках..
Цену не подымаю ведь я, а другим уже подороже сдам хоть..
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§ Dron
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 28.04.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это сколько нужно будет в месяц платить за квартиру допустим в 15000000?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2693
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.04.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 лямов отдавать двадцать лет , так ежемесячно надо почти по сто тысяч нести в банк , а жить на что , хотя бы съездить в боровое и питаться сносно и на текущие расходы , надо зарплату больше двесте тысяч , что мало вероятно
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Аноним
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...




Отправлено: 28.04.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Цитата:
Позже была озвучена примерная стоимость выплат по новой программе "7-20-25".
"К примеру, если квартира стоит 12 миллионов тенге, то потребуется 2,4 миллиона тенге на первоначальный взнос (20 процентов), а оставшаяся сумма в размере 9,6 миллиона тенге будет выдана банком под 7 процентов на 25 лет. В итоге сумма ежемесячного платежа составит 68 тысяч тенге", - рассказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жайымбетов. Источник: ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30702

Аноним
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...




Отправлено: 28.04.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
надо зарплату больше двесте тысяч , что мало вероятно

Так и фатера в Астане или Алматы, а там з/п другие.

* 112
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.04.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Это сколько нужно будет в месяц платить за квартиру допустим в 15000000?

Возьми любой ипотечный калькулятор и по годам вбей..
Профайл

Аноним
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...




Отправлено: 28.04.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В банке берём взаймы 9 600 000 тенге, а отдаём 68 000 х 12 месяцев х 25 лет = 20 400 000 тенге. Такая вот простая арифметика...

* 112
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.04.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
сколько нужно будет в месяц платить за квартиру допустим в 15 000 000?

На 20 лет 116 295 у меня показывает..
На 15 - 134 824.
Только этот ипотечник на 0,14 процента по моему ошибается..
Но практически примерно так..
Профайл

* 112
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.04.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 375 000 брал на 15 лет под 13 в 2006м, для сравнения, к 2021му должен отдать 3 131 474.
Переплата 1 756 474 тенге по 17 397 в месяц.

Если брать под 7.20.25, то переплата всего 850 тысяч или 12 379 тенге в месяц..
900 000 экономия..
Хотя..
Подорожает на столько же недвижимость..
Профайл

* 112
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.04.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ипотека от 2007го года..
Смотрим..
Брал 2 164.500 на костанайскую квартиру на 7 лет под 11.6.
Переплата ровно миллион и в месяц 37 747

Тогда как под 7.20.25 переплата 580 000 и 32 600 в месяц..
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Казахстан
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...




Отправлено: 28.04.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В микрорайон "Аэропорт" выдавайте людям кредиты по программе "7-20-25".
На первичное жилье. И с возможностью досрочного погашения без штрафов.

§ CrazyBeaver
Re: Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25"...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 28.04.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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