Президент заявил, что молодая работающая семья сможет рассчитывать на двухкомнатную квартиру площадью 50-60 квадратных метров, передает Informburo.kz.
Квартиру по программе "7-20-25" сможет приобрести каждый казахстанец, не имеющий жилья, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец. Мы всё посчитали. Двухкомнатные квартиры, 50-60 квадратных метров. Если двое работают, то это будет очень малая нагрузка для семейного бюджета", – сказал Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Он подчеркнул, что возможность приобрести квартиру получит каждый, кто не имеет жильё, и в особенности молодые семьи.
Ранее сообщалось, что по программе "7-20-25" в Астане можно приобрести жильё до 86 квадратов. Это лучший вариант в столице за 25 млн тенге – максимальную сумму, которую можно взять по новой жилищной программе в Астане, Алматы, Актау и Атырау.
5 марта Нурсултан Назарбаев объявил о запуске новой жилищной программы "7-20-25" для казахстанцев.
План реализации социальных инициатив Президента представили в Правительстве 13 марта. Основные мероприятия касаются утверждения программы "7-20-25".
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