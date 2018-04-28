Президент заявил, что молодая работающая семья сможет рассчитывать на двухкомнатную квартиру площадью 50-60 квадратных метров, передает Informburo.kz.

Квартиру по программе "7-20-25" сможет приобрести каждый казахстанец, не имеющий жилья, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец. Мы всё посчитали. Двухкомнатные квартиры, 50-60 квадратных метров. Если двое работают, то это будет очень малая нагрузка для семейного бюджета", – сказал Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он подчеркнул, что возможность приобрести квартиру получит каждый, кто не имеет жильё, и в особенности молодые семьи.

Ранее сообщалось, что по программе "7-20-25" в Астане можно приобрести жильё до 86 квадратов. Это лучший вариант в столице за 25 млн тенге – максимальную сумму, которую можно взять по новой жилищной программе в Астане, Алматы, Актау и Атырау.

5 марта Нурсултан Назарбаев объявил о запуске новой жилищной программы "7-20-25" для казахстанцев.

План реализации социальных инициатив Президента представили в Правительстве 13 марта. Основные мероприятия касаются утверждения программы "7-20-25".