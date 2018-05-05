Быстрее не бывает

Форум
Рудничанин
Кто наведет порядок в Автовокзале
Да на черта нужны эти платные парковки, когда есть на точно таком же расстоянии бесплатная. Кароче, мой друган всегда так делает: с ул. Арыстанбекова есть поворот вдоль многоэтажных домов,...
05.05.18 15:11
###
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
А остальному населению, которое составляет процентов семьдесят, грехом не является платить тридцать - пятьдесят косарей в месяц, он об этом предпочёл скромно умолчать :-(
05.05.18 15:04
Гость
Возле Октябрьского вода пошла через дорогу
Ща ономасты начнут радостно потирать руки, дескать без бутика с черной икоркой мы не останемся, вот вам ещё один объект для работы.
05.05.18 14:53
Vital
Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
Этот зилок круче любого китайского нового грузовика. В чимкенте,таразе в каждом втором дворе такой стоит . Людям служит, кому за углем, за дровами.
05.05.18 14:51
Аноним
"Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
112: Эти размышляющие так что, мать похоронят свою где то в глухом пустыре или в братской могиле может? Где об этом говорилось? Чё утрировать сразу, переворачивать с ног на голову? Простой призыв...
05.05.18 14:50
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Казахстанцы смогут бесплатно выбирать госномер на автомобиль

5 мая 2018, 10:34 |  Государство

При регистрации автомобиля в СпецЦОНах можно будет выбрать любой свободный номерной знак, кроме «престижных» номеров, сообщил первый заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев, передает Sputnik.kz.

Автовладельцы смогут получить желаемые цифры и буквы на госномер, заплатив лишь за оформление документов.

По словам Кениспаева, такая возможность появится в текущем году и она позволит исключить коррупционные риски в деятельности административной полиции.

«В настоящее время номер генерируется случайным образом, а с нововведениями граждане смогут выбрать любые числовые и буквенные обозначения госномера из тех, которые есть в системе», — пояснил Кениспаев, добавив, что в систему не будут вноситься номера повышенного спроса, по которым предусмотрена отдельная госпошлина, а также те, которыми уже пользуются владельцы авто.

При регистрации автомобиля, согласно данным портала «Электронного правительства», необходимо заплатить 1,25 МРП (3 007 тенге) за получение свидетельства о регистрации транспортного средства, а также 2,8 МРП (6 734 тенге) — за госномер.

За прошлый год казахстанцы приобрели более 4,5 тысячи ВИП-номеров на сумму около 1,5 миллиарда тенге. Больше всего таких номеров было выдано в Алматы (1 468 штук) и Астане (910 штук).

С 15 января текущего года «красивые» номера на авто можно покупать не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и с буквенными комбинациями.

С начала 2018 года госномера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями стоят 274 170 тенге, или 11 400 процентов МРП; 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями — 466 570 тенге; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями — 685 425 тенге.

Читайте также:

Когда автономера можно будет получать "Казпочтой", рассказал Абаев

Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы

23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для автомобилей с начала 2018 года
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.05.18 15:18 Занимавшаяся кражами скота преступная группа задержана в Костанайской области
05.05.18 14:54 Назарбаев подписал поправки в законодательные акты о земельных отношениях
05.05.18 14:09 Услуга по изменению социального статуса стала доступна онлайн
05.05.18 13:35 "Это грех". Депутат обратился к духовным лидерам Казахстана
05.05.18 13:00 Старый ЗИЛ-130 восстановили ко Дню Победы костанайские тепловики
05.05.18 11:48 Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления департамента юстиции Костанайской области
05.05.18 11:27 Разрушение кровли здания отдела образования Узункольского района прокомментировали в ДЧС
05.05.18 09:26 Эксперты высказались о 200 миллиардах тенге ЕНПФ для банкиров и бизнесменов
04.05.18 21:26 Женщине, ударившей ножом свою дочь, вынесли приговор в Костанае
04.05.18 21:08 Обвиняемого в убийстве и расчленении своей сестры мужчину будут судить в Костанае

Комментарии к новости

Сико
Re: Казахстанцы смогут бесплатно выбирать госномер на...




Отправлено: 05.05.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедолага, зачем тебе эти "крутые номера" все равно "круче" не станешь.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 2
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх