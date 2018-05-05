Казахстанцы смогут бесплатно выбирать госномер на автомобиль

При регистрации автомобиля в СпецЦОНах можно будет выбрать любой свободный номерной знак, кроме «престижных» номеров, сообщил первый заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев, передает Sputnik.kz.

Автовладельцы смогут получить желаемые цифры и буквы на госномер, заплатив лишь за оформление документов.

По словам Кениспаева, такая возможность появится в текущем году и она позволит исключить коррупционные риски в деятельности административной полиции.

«В настоящее время номер генерируется случайным образом, а с нововведениями граждане смогут выбрать любые числовые и буквенные обозначения госномера из тех, которые есть в системе», — пояснил Кениспаев, добавив, что в систему не будут вноситься номера повышенного спроса, по которым предусмотрена отдельная госпошлина, а также те, которыми уже пользуются владельцы авто.

При регистрации автомобиля, согласно данным портала «Электронного правительства», необходимо заплатить 1,25 МРП (3 007 тенге) за получение свидетельства о регистрации транспортного средства, а также 2,8 МРП (6 734 тенге) — за госномер.

За прошлый год казахстанцы приобрели более 4,5 тысячи ВИП-номеров на сумму около 1,5 миллиарда тенге. Больше всего таких номеров было выдано в Алматы (1 468 штук) и Астане (910 штук).

С 15 января текущего года «красивые» номера на авто можно покупать не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и с буквенными комбинациями.

С начала 2018 года госномера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями стоят 274 170 тенге, или 11 400 процентов МРП; 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями — 466 570 тенге; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями — 685 425 тенге.

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