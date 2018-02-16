23 млн тенге потратили костанайцы на VIP-номера для автомобилей с начала 2018 года
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Особым спросом в спецЦОНе пользуется номерные знаки с цифрами 010 - с начала года продан 31 знак с таким сочетанием. Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, на втором месте по популярности - номера 077, которые приобрели 13 костанайцев.
Всего с начала года в Костанайской области купили VIP-номера на сумму более 23 млн тенге.
- Владельцу транспортного средства также предоставляется право выбрать комбинацию букв при приобретении государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, - отметил заместитель начальника отдела экзаменационно-регистрационной работы УАП ДВД Костанайской области Аслан БАЛГАБАЕВ. - Исключение при этом составляют комбинации из трех одинаковых букв, за получение которых необходимо заплатить повышенную госпошлину.
Пресс-служба ДВД напоминает: согласно ст. 615 Налогового Кодекса РК, ставки госпошлины за выдачу государственных регистрационных номерных знаков с цифрами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 на автомобиль составляют 57 МРП. Если данные номерные знаки будут сопровождаться тремя одинаковыми буквами, цена повысится до 114 МРП.
Номерные знаки с цифрами 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 будут стоить 137 МРП, а вместе с одинаковыми буквами – 194 МРП.
Стоимость номерных знаков 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 на автомобиль составит 228 МРП, а вкупе с тремя идентичными буквами – 285 МРП.
Отдельная цена государственных регистрационных номерных знаков с тремя одинаковыми буквами, за исключением номеров, обозначенных выше, стоит 57 МРП.
Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы
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