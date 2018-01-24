Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы
С 15 января такую услугу запустила госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с Министерством внутренних дел, сообщает пресс-служба госкорпорации.
С 2014 года автовладельцы имели возможность покупать так называемые «зеркальные» номера с характерным цифровым обозначением. Теперь же разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв и стать обладателем желаемых номерных знаков на платной основе.
Например, номерные знаки ряда 010, 020, 030, 077, 707 и тому подобные обойдутся желающим в 5 700 МРП, а такие же номера вместе с симметричными буквенными знаками – 11 400 МРП.
В 2017 году в казахстанские автовладельцы приобрели более 4 500 номеров повышенного спроса на сумму около 1,5 млрд тенге.
В случае отсутствия желаемых номерных знаков в спецЦОНе граждане могут заказать цифровые или буквенные обозначения, заполнив заявку и оплатив госпошлину за их изготовление.
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