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24.01.18 19:41
112
Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы
Гость: У меня новая красивая машина на сегодня. Если тебе 15 лет и у тебя ВАЗ 99, с номерами 999, то девчонка будет без ума.. Но если тебе уже 40 и вот Это вот с Этими номерами, девчонка лучше...
24.01.18 19:38
kop
Флуд и оффтопик (часть 3)
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24.01.18 19:35
112
Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы
Народный контроль: Ты так рассуждаешь потому что у тебя таких денег нет! Есл Еще раз. Деньги тут ни при чем.. Что есть деньги, если нет статуса? Если ты уязвим и сам зависишь от таких, у кого...
24.01.18 19:30
коматозник
Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы
112: Раньше например давали 001 авторитетам, настоящим и стоящим.. Сейчас у каждого извиняюсь за выражение куска богатого Г., чьего то сыночка, будет такой номер.. Прав,112,до начала 2000х вапще...
24.01.18 19:30
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Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы

24 января 2018, 13:06 |  Государство

С 15 января такую услугу запустила госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с Министерством внутренних дел, сообщает пресс-служба госкорпорации.

С 2014 года автовладельцы имели возможность покупать так называемые «зеркальные» номера с характерным цифровым обозначением. Теперь же разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв и стать обладателем желаемых номерных знаков на платной основе.

Например, номерные знаки ряда 010, 020, 030, 077, 707 и тому подобные обойдутся желающим в 5 700 МРП, а такие же номера вместе с симметричными буквенными знаками – 11 400 МРП.

В 2017 году в казахстанские автовладельцы приобрели более 4 500 номеров повышенного спроса на сумму около 1,5 млрд тенге.
В случае отсутствия желаемых номерных знаков в спецЦОНе граждане могут заказать цифровые или буквенные обозначения, заполнив заявку и оплатив госпошлину за их изготовление.
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Комментарии к новости
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Архимед
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позор нашему государству, кончились источники дохода для бюджета?
Людям с нашим менталитетом нельзя приобретать "особые" номера. Не отличающийся особым умом сей приобретатель престижного номера чувствует королём трассы и плевать он хотел на других водителей. Когда один, не зная куда девать деньги покупает номера, другой не знает, чем будет обедать, властям надо об этом заботиться и снижать социальные различия, а не озлоблять народ. Куда действенней было, если бы такие номера давали исключительно спортсменам, призёрам соревнований и т.д.

Вова
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не 11400 МРП, а 11 400 % от МРП (276 792 тенге). А то получается 11400*2405=27 417 000 тенге за красивый на номер)))

гость
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все это специально продумано и культивируется.

777
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 14:11
Комментарий удален модератором.

§ Baraken
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 24.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять радость пришла откуда и не ждали! Покажите этого человека кто предложил это, наши жирики для себя законы пишут, чтоб лучше и красивее жить наверное. Даже 276 тыс за номер это на 2 года бензина.
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§ Volonter
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 24.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите, не в тему: такое ощущение, что на разных фото к аналогичным статьям позируют разные люди с одним и тем же номером - рука 13 UUU 01. Просто уже на третьем источнике вижу этот номер))
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§ Volonter
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 24.01.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Это вот с Майл.ру
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§ Vital
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько стоит номер 001vit01 ? отдам 500 000 больше это уже круто . Хочу такой себе. Как только решу все тонкости , обезательно куплю.
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§ Volonter
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 24.01.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Регистрировать в Астане придётся... С Бывалой простынью договорись - на него оформите и всего делов))
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1952/доктор СИЗО
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
все это специально продумано и культивируется.

маленькие радости Подлеца. Есть такая книга? Случайно, не об этом?

* 112
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8993
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь будем жЫть как в развитых странах..
По васапу кто то скинул..
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Марк Стаканыч
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 14:56
Комментарий удален модератором.

Марк Стаканыч
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 15:52
Комментарий удален модератором.

1952/доктор СИЗО
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сколько стоит номер 001vit01 ? отдам 500 000 больше это уже круто . Хочу такой себе. Как только решу все тонкости , обезательно куплю.

за жестянку полмиллиона..... а 20 тысяч погорельцам.....две квартиры имеешь....а Марику предлагаешь отдать одну квартиру.... сплошные не стыковки в комментариях.....утомляешь нас((((((( :-o :oops: :-P :-x может ляжешь, поспишь?

§ Vital
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

Где не стыковки? Пакистанец ты чё? Я не сдаю хаты. Я не олигарх как Вася Розинов. ты Чё меня пристыдить решил? То что я пожертвовать решил и за это меня ещё стыдять.

[Исправлено: Gljuk, 24.01.2018 - 16:35]
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