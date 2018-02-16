Быстрее не бывает

Форум
drakon
газ в доме в микрорайоне Аэропорт
Всего то и надо человеку для счастья- чтобы через 5 лет,после вселения в квартиру - ГАЗ подали... :lol: :lol: :lol: :lol:
16.02.18 21:50
Димон
Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км свободным стилем на Олимпиаде-2018
borisvolley@mail.ru: зато хитромудрые борцы и боксеры лыжники и конькобежцы вкупе с цинушами определили как бы " опорные виды" спорта и пилят бюджет, а область к стыду на данной Олипиаде...
16.02.18 21:36
Рутений
Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во избежание краж
Какая фееричная хрень! Стесняюсь узнать, а что с квартирными кражами и угонами автотранспорта уже покончено? Остались только неуловимые воришки сотовых телефонов? На поимку которых брошены все...
16.02.18 21:31
elektron
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Бывалый: это правило для тех кто едет по главной дороге или для всех? и отменяет главную и второстепенную?1. Оно для всех. Во как, может проведёшь экзекуцию по правилам дорожного движения для...
16.02.18 21:29
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
1952/доктор СИЗО: хочешь от него чего то добиться в постели. Дохтер,эта миссия для Марика невыполнима. Сами посудите в его коммуналке квартире чел 30 родни проживает,тут уж не до интима. Да и с...
16.02.18 21:06
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Когда автономера можно будет получать "Казпочтой", рассказал Абаев

16 февраля 2018, 13:40 |  Государство

Оформление документов на авто и получение госномера без посещения ЦОНа станет возможным во второй половине 2018 года. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Иллюстративное фото Турара Казангапова

- Мы знаем, есть проблемы в специализированных ЦОНах, есть очереди при оформлении автомобилей. И мы с МВД интересную работу проводим. До конца полугодия реализуем (систему - прим. автора), когда оформление автомобилей будет осуществляться без прихода в спецЦОН - через Интернет заказываете, получаете через "Казпочту, - рассказал Абаев на коллегии министерства.

Напомним, "Правительство для граждан" планирует полностью в электронный формат перевести осуществление сделки, проведение всех необходимых проверок, возможность выбора госномера и оплаты. Гражданину останется приехать в спецЦОН, осуществить сверку агрегата, забрать уже готовые документы, техпаспорт и автономер, либо заказать доставку через "Казпочту".

Таким образом, процесс перерегистрации автотранспорта сможет занимать не более 20 минут.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.02.18 20:25 Ходом подготовки к весеннему паводку в Костанае заинтересовались общественники
16.02.18 17:27 Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км свободным стилем на Олимпиаде-2018
16.02.18 16:50 На следующей неделе в Костанайской области ожидается усиление ветра
16.02.18 16:13 Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во избежание краж
16.02.18 15:12 Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо удостоверений - Оспанов
16.02.18 14:22 ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК разделил очки с "Иртышом"
16.02.18 12:52 9 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане в прошлом году
16.02.18 11:34 Более чем на 3 процента за месяц подорожало для казахстанцев электричество
16.02.18 10:53 В Костанае активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции
16.02.18 10:31 Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт «Костанай» тоже не удалась

Комментарии к новости

1952/доктор СИЗО
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем мечтают эти людишки в министерствах? Я, наверное , попал в какой то другой в Автоцон. Поехал месяц назад, что бы проверить, сколько нужно доплатить транспортного налога. Не нашел нигде такого справочного бюро в таком огромном здании. В углу ютился какой то киоск, где мне подсчитали налог по кубатуре двигателя. И могли принять на месте оплату наличными или по карточке. Я ходил и спрашивал, сколько я должен конкретно в этом году? Никто ничего не знает, и знать не хочет. Разные министерства. А машина то одна.((((((

ха-ха
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 14:27
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даж не могу представить кому такая услуга нужна и какая от неё польза. Других проблем у министра нет?

Аноним
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Я ходил и спрашивал, сколько я должен конкретно в этом году?

Можно было со смартфона зайти на egov.kz и по ИИН посмотреть задолженность по налогам. Делается это за минуту, вы свой пост дольше печатали. Там же и оплатить можно.

1952/доктор СИЗО
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Можно было со смартфона зайти на egov.kz и по ИИН посмотреть задолженность по налогам. Делается это за минуту, вы свой пост дольше печатали. Там же и оплатить можно.

мне нужна конкретная раскладка в теньге по годам. Там ее нет. Зато в налоговой ежедневняя пеня крутится. Если хоть 10 тенге должен остался.

Аноним с ББ
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
зайти на egov.kz и по ИИН посмотреть задолженность по налогам.


вот именно- задолженность.
а сколько налога заплатить за этот год
вы там не увидите. сто раз уже об этом говорили.

1952/доктор СИЗО
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним с ББ:
вот именно- задолженность.
а сколько налога заплатить за этот год
эх молодо зелено. Даешь советы старому волчаре. На заре предпринимательства мой бух ошибся на 7 тысяч теньге в выплате местного налога на перевозку сотрудников на городских автобусах. В следуещем квартале ошибку исправил. Закинул дополнительно эти 7 тысяч теньге. Прошло почти 10 лет. Эта ошибка всплыла в виде 350 тысяч теньге с пенями. Которые были удержаны с нашего счета в без нашего ведома. Оператор банка, который принимал платежку на 7 тысяч, и безобразно с ней распорядился, давно уволился. Соседнее предприятие заплатило 2 миллиона теньге задолженности по этому же налогу. И по этой же ошибке компьютера.

ale
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
мне нужна конкретная раскладка в теньге по годам. Там ее нет. Зато в налоговой ежедневняя пеня крутится. Если хоть 10 тенге должен остался.

так ты в налоговую сходи там тебе весь расклад и дадут. с кай бы радости им там сидеть
Цитата:
Аноним с ББ:
вот именно- задолженность.
а сколько налога заплатить за этот год

и ты тож в налоговую иди

Цитата:
гость:
Даж не могу представить кому такая услуга нужна и какая от неё польза.

а польза есть, теперь лавочка бакемакесаке по продаже "бесплатных" нормальных номеров закроется. каждый сможет себе выбрать нормальный номер. обеими руками ЗА

Бывалый
Re: Когда автономера можно будет получать "Казпочтой",...




Отправлено: 16.02.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

Любитель "дайте справочку"?

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 1
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх