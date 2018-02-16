Когда автономера можно будет получать "Казпочтой", рассказал Абаев

Оформление документов на авто и получение госномера без посещения ЦОНа станет возможным во второй половине 2018 года. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова

- Мы знаем, есть проблемы в специализированных ЦОНах, есть очереди при оформлении автомобилей. И мы с МВД интересную работу проводим. До конца полугодия реализуем (систему - прим. автора), когда оформление автомобилей будет осуществляться без прихода в спецЦОН - через Интернет заказываете, получаете через "Казпочту, - рассказал Абаев на коллегии министерства.

Напомним, "Правительство для граждан" планирует полностью в электронный формат перевести осуществление сделки, проведение всех необходимых проверок, возможность выбора госномера и оплаты. Гражданину останется приехать в спецЦОН, осуществить сверку агрегата, забрать уже готовые документы, техпаспорт и автономер, либо заказать доставку через "Казпочту".

Таким образом, процесс перерегистрации автотранспорта сможет занимать не более 20 минут.