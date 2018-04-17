В Костанае пройдет “Библионочь-2018”
Артем МАРУСИЧ
Четвертая по счету "Библионочь" пройдет в областной библиотеке им. Толстого 20 апреля. В программе - презентация нового отдела библиотеки, караоке-клуб, иллюзион-шоу и шоу мыльных пузырей, викторины и конкурсы, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Начало - в 18:00, вход свободный.
Планируется провести встречи с чемпионом XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане Александром Колядиным и руководителем джаз-бэнда Александром Евсюковым. Психоаналитик и практический психолог Ольга Чемерис представит свою книгу “Протяни к себе руки”.
Также проведут мастер-классы по созданию орнаментов, оригами, мыловарению, бисероплетению и изготовлению деревянных ложек. Для детей организуют развлекательную программу в пиратском стиле, а для художников будут работать зоны рисования.
Фото из архива "НГ"
- Ориентировочно мероприятие продлится до 23 часов, - сообщила "НГ" ученый секретарь библиотеки Айжан АМАНБАЕВА.
Впервые “Библионочь” в “Толстовке” провели в 2015 году.
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