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17.04.18 15:30
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В Костанае пройдет “Библионочь-2018”

Артем МАРУСИЧ

17 апреля 2018, 12:23 |  Культура

Четвертая по счету "Библионочь" пройдет в областной библиотеке им. Толстого 20 апреля. В программе - презентация нового отдела библиотеки, караоке-клуб, иллюзион-шоу и шоу мыльных пузырей, викторины и конкурсы, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Начало - в 18:00, вход свободный.

Планируется провести встречи с чемпионом XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане Александром Колядиным и руководителем джаз-бэнда Александром Евсюковым. Психоаналитик и практический психолог Ольга Чемерис представит свою книгу “Протяни к себе руки”.

Также проведут мастер-классы по созданию орнаментов, оригами, мыловарению, бисероплетению и изготовлению деревянных ложек. Для детей организуют развлекательную программу в пиратском стиле, а для художников будут работать зоны рисования.

Фото из архива "НГ"

- Ориентировочно мероприятие продлится до 23 часов, - сообщила "НГ" ученый секретарь библиотеки Айжан АМАНБАЕВА.

Впервые “Библионочь” в “Толстовке” провели в 2015 году.

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Комментарии к новости

Бывалый
Re: В Костанае пройдет “Библионочь-2018”




Отправлено: 17.04.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шоу мыльных пузырей

Презентация микрофинансовых организаций?

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