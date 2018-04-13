Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в убийстве сына, огласили в Костанае

Сегодня, 13 апреля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА вынесла решение по резонансному делу 46-летней Натальи Казулиной. Женщину судили по ст. 99 ч.1 (убийство).

Согласно обвинительному заключению, подсудимая 1 января 2018 года ножом смертельно ранила своего 25-летнего сына Ивана Казулина, когда тот стал требовать у нее деньги на спиртное.

Во время допроса в суде Наталья Казулина заявляла, что сын был настроен агрессивно. После того, как он толкнул мать и она упала, женщина схватила нож и попыталась обороняться.

Однако суд Наталью Казулину признал виновной в совершении убийства и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. В доход государства Казулина должна будет оплатить процессуальные издержки в сумме 768 000 тенге. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил минимальное наказание, предусмотренное по данной статье.

Судья пояснила, что осужденная искренне раскаялась в содеянном. Это помогло Казулиной смягчить себе приговор. Зато не в пользу Казулиной сыграло то, что во время конфликта с сыном женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На прениях дочь подсудимой Татьяна Довгань, признанная в этом деле потерпевшей, просила суд не лишать матери свободы и проявить снисхождение.

- Судом признано умышленное убийство сына и никакой необходимой обороны не было усмотрено в ее действиях, - прокомментировала судья Жаннара Тлеубаева. - Это тяжкое преступление. К сожалению, сейчас часто происходят подобные конфликты в семьях. У меня сейчас на рассмотрении находятся два таких дела.

Подсудимая приговор выслушала спокойно. Ее муж Сергей Казулин и дочь Татьяна Довгань, тоже старались не демонстрировать эмоций. Однако после заседания заявили журналистам, что с решением суда не согласны.

- Она же не доживет... - вздохнул Сергей Казулин.

В 2015 году осужденная перенесла операцию в связи с онкологическим заболеванием. Сейчас женщина - инвалид 3 группы. Но, как сообщила судья Жаннара Тлеубаева журналистам после заседания, опасности для жизни Казулиной в настоящее время нет.