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Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в убийстве сына, огласили в Костанае
13 апрелЧ, куда торопимся, господа журналисты ? :-x
13.04.18 13:50
Бывалый
Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в убийстве сына, огласили в Костанае
456: Боже, какая несчастная семья. Каждый сам кузнец своего счастья. И несчастья - тоже. Бухать меньше надо. Водка - зло. А то "культура пития... культура пития..." Нафига за нож-то...
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Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в убийстве сына, огласили в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

13 апреля 2018, 12:28 |  Криминал

Сегодня, 13 апреля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА вынесла решение по резонансному делу 46-летней Натальи Казулиной. Женщину судили по ст. 99 ч.1 (убийство).

Согласно обвинительному заключению, подсудимая 1 января 2018 года ножом смертельно ранила своего 25-летнего сына Ивана Казулина, когда тот стал требовать у нее деньги на спиртное.

Во время допроса в суде Наталья Казулина заявляла, что сын был настроен агрессивно. После того, как он толкнул мать и она упала, женщина схватила нож и попыталась обороняться.

Однако суд Наталью Казулину признал виновной в совершении убийства и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. В доход государства Казулина должна будет оплатить процессуальные издержки в сумме 768 000 тенге. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил минимальное наказание, предусмотренное по данной статье.

Судья пояснила, что осужденная искренне раскаялась в содеянном. Это помогло Казулиной смягчить себе приговор. Зато не в пользу Казулиной сыграло то, что во время конфликта с сыном женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На прениях дочь подсудимой Татьяна Довгань, признанная в этом деле потерпевшей, просила суд не лишать матери свободы и проявить снисхождение.

- Судом признано умышленное убийство сына и никакой необходимой обороны не было усмотрено в ее действиях, - прокомментировала судья Жаннара Тлеубаева. - Это тяжкое преступление. К сожалению, сейчас часто происходят подобные конфликты в семьях. У меня сейчас на рассмотрении находятся два таких дела.

Подсудимая приговор выслушала спокойно. Ее муж Сергей Казулин и дочь Татьяна Довгань, тоже старались не демонстрировать эмоций.   Однако после заседания заявили журналистам, что с решением суда не согласны.

- Она же не доживет... - вздохнул Сергей Казулин.

В 2015 году осужденная перенесла операцию в связи с онкологическим заболеванием. Сейчас женщина - инвалид 3 группы. Но, как сообщила судья Жаннара Тлеубаева журналистам после заседания, опасности для жизни Казулиной в настоящее время нет.
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Комментарии к новости

456
Re: Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в...




Отправлено: 13.04.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже, какая несчастная семья.

ооо
Re: Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в...




Отправлено: 13.04.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сегодня, 13 марта,

...

Бывалый
Re: Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в...




Отправлено: 13.04.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
456:
Боже, какая несчастная семья.

Каждый сам кузнец своего счастья.
И несчастья - тоже.
Бухать меньше надо.
Водка - зло.
А то "культура пития... культура пития..."
Нафига за нож-то вообще хваталась?

-_-
Re: Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в...




Отправлено: 13.04.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13 апрелЧ, куда торопимся, господа журналисты ?
:-x

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