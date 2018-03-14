Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына

1 января 2018 года 25-летний Иван Казулин был найден мертвым в своей комнате. Отец Ивана решил, что у него случился сердечный приступ, вызвал скорую и полицию. Тело увезли. А через час полицейские задержали мать погибшего - 46-летнюю Наталью КАЗУЛИНУ, которой предъявили обвинение в убийстве.

Сегодня, 14 марта, в СМУС Костанайской области состоялось первое судебное заседание по этому резонансному делу.

Поддержать Наталью Казулину пришли не только родственники, но и коллеги по онкодиспансеру, где она работала. Никто не верит, что она могла убить человека, а тем более -своего сына, которого очень любила...

Обвинительное заключение описывает трагедию очень скупо. В нем сказано, что 1 января, около 8 часов утра, Иван Казулин зашел на кухню и стал требовать у матери деньги на спиртное. Когда та отказала, он разозлился и начал толкать женщину.

- В результате данного конфликта у Казулиной возник умысел, направленный на совершение противоправного умышленного причинения смерти сыну, - зачитал обвинительный акт прокурор. - Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Казулина нанесла потерпевшему ножом один удар в область грудной клетки, от чего он скончался на месте. Причиной смерти стала колото-резаная рана с повреждением внутренних органов, вызвавшая травматический шок.

Потерпевшей по делу проходит дочь подсудимой Татьяна Довгань.

Муж подсудимой - Сергей КАЗУЛИН - выступает свидетелем. Его допросили первым. Мужчина признал, что отношения в семье в последнее время были непростые. Иван развелся пару лет назад и начал пить. Родители внушали сыну, что надо найти работу, завязать со спиртным и помогать бывшей жене, которая воспитывает двух общих дочерей. Однако тот воспринимал критику болезненно и пил еще больше, хотя у него были серьезные проблемы со здоровьем - повышенное давление. Особенно острыми были конфликты с матерью. Один раз ей даже пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить дебошира. Частенько, приезжая из командировок, Сергей замечал на руках жены синяки.

- Она никогда не жаловалась на Ваню, - говорил в суде отец погибшего. - Скрывала от меня, что он ее толкает и хватает за руки. Не хотела, чтобы я его еще больше ругал. Она любила сына.

- Как вы считаете, ваша жена способна убить человека? - поинтересовалась судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА.

- Мы прожили вместе 27 лет. Она спокойная, добрая. Заботилась о сыне. Всегда покупала ему таблетки и следила за его здоровьем.

Как рассказали свидетели, 31 декабря между матерью и сыном произошел очередной конфликт. Вечером они всей семьей пошли поздравлять дочерей Ивана, которые живут с его бывшей женой Анастасией КАЗУЛИНОЙ и ее родителями.

- Я была с детьми в комнате, все остальные выпивали в зале, - рассказала Анастасия в суде. - Первым ушел дядя Сережа. Потом я услышала, как бывший супруг ругается с матерью. Он хотел остаться ночевать и вернуться ко мне, но я отказала, потому что он был в нетрезвом состоянии. Потом они стали шуметь, я вышла и попросила всех разойтись по домам, так как дети ложились спать.

На все дальнейшие расспросы сторон процесса Анастасия отвечала односложно, поэтому судье пришлось зачитать ее первоначальные показания. Согласно этим показаниям, Наталья начала высказывать претензии сыну из-за того, что он не помогает бывшей жене с детьми и не дает этого делать родителям. Как выяснилось, недавно он обманул Анастасию, сказав, что его мать не может посидеть с внучками. Хотя Наталья была в то время свободна, но о просьбе невестки ничего не знала. В разгар ссоры мать влепила сыну пощечину. Тот тоже не остался в долгу.

- Когда мы вышли провожать сватов на улицу, Иван толкнул Наталью и она упала в сугроб, - рассказала мать Анастасии Светлана СКИДАНЕНКО. - Мы хотели ей помочь, но она махнула рукой - мол, все в порядке.

Сергей Казулин рассказал, что уже спал к тому моменту, когда жена и сын вернулись из гостей. Под утро он проснулся и обнаружил, что Наталья и Иван ругаются на кухне. Сказал им, чтобы шли отдыхать. Жена вернулась вместе с ним в постель. Когда Сергей снова проснулся, Натальи в комнате не было.

- Я проходил мимо комнаты сына и видел, что он лежит на полу в одних трико, - дал показания Сергей Казулин. - Подумал, что он был пьяный и упал с кровати. Поставил на кухне, где была в то время Наталья, разогревать еду и пошел будить Ваню. Захожу - а он бледный и не дышит. У меня первая мысль была о том, что у него сердце не выдержало. Я был в шоке. Стал звонить в скорую и полицию. Жена все это время была рядом с Иваном, плакала.

Свидетелю несколько раз задавали вопросы о ране на груди - неужели он мог ее не заметить, тем более, что погибший лежал с голым торсом? Сергей Казулин отвечал, что был в шоке и ничего не видел - даже крови нигде не было. А вот Анастасия Казулина, которая прибежала сразу же после звонка родителей бывшего мужа, рану заметила.

- Она была похожа на царапину, - пояснила бывшая жена Ивана. - Мне объяснили, что он ночью вставал и упал на елку... Кто так сказал, я уже не помню - или дядя Сережа или тетя Наташа.

Полицейским родители рассказали о проблемах сына со здоровьем и предположили, что произошел сердечный приступ. После того, как тело увезли медики, сотрудники полиции вернулись и увезлли Сергея и Наталью Казулиных в УВД. Мужа через сутки отпустили, жену арестовали. Как стало известно «НГ», на следствии она свою вину категорически не признавала.

На аналогичный вопрос судьи Казулина ответила:

- Частично. Я взяла нож, чтобы он не толкал... Я хотела напугать, но не хотела причинять ему вреда...

- Вы хотите сказать, что оборонялись? - уточнила судья.

- Да, - тихо ответила подсудимая.

Подробнее свою версию произошедшего женщина расскажет после допроса всех свидетелей.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА