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Zanoza
«Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая в убийстве сына жительница Костаная дала показания в суде
Ни в коем случае не оправдывая убийство... Эта женщина УЖЕ наказана САМЫМ жестоким образом. Каждый день видеть, как твоё дитя умирает от страшной, пагубной привычки... Она бы уже сама тысячу раз...
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«Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая в убийстве сына жительница Костаная дала показания в суде

Татьяна НАЗАРУК

19 марта 2018, 15:12 |  Криминал

В Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области продолжается рассмотрение дела 46-летней Натальи КАЗУЛИНОЙ, которую обвиняют в убийстве собственного сына.

Сегодня, 19 марта, она дала показания, рассказав, что произошло 1 января 2018 года, когда 25-летний Иван Казулин был найден мертвым в своей комнате. Судья учла состояние здоровья Натальи Казулиной и разрешила ей давать показания сидя.

По словам подсудимой, её отношения с сыном были неважными: Иван не имел постоянной работы, часто пил и позволял себе поднимать руку на мать. Наталья пыталась перевоспитать сына и постоянно говорила ему, что нужно взять себя в руки. Иван делал все наоборот.

Перед тем, как произошла трагедия, мать с сыном в очередной раз повздорили.

Наталья Казулина рассказала, что 1 января она встала примерно в 8.00 и пошла на кухню - готовить завтрак и мыть посуду. В это время к ней подошел Иван и стал просить деньги на бутылку. Парень после ночи еще не протрезвел. Услышав, что домашние снова ругаются, глава семьи Сергей Казулин позвал Ивана выйти на улицу - покурить. Тот отказался, и Сергей ушел. Наталья и Иван остались дома одни.

- Я сказала Ване, что не дам денег. Тогда он стал кричать и материться, - рассказала Наталья Казулина. - Ваня был уже одетый - в олимпийке и куртке. Думал, что я дам ему денег и он сразу пойдет в магазин. Он меня толкнул, я отлетела к столу и кухонным шкафам. Ударилась сильно, потому что после этого у меня остались синяки. Тогда я схватила первое, что мне попалось под руку. Это был нож. Думала, Ваня увидит его и не будет ко мне подходить. А он ко мне кинулся, стал забирать нож. Он к себе тянет, я - к себе и не отдаю. Не знаю, сколько продолжалась эта борьба. Минут 5-10, может быть. Потом я увидела, что на олимпийке у него кровь. Я сразу бросила нож, сняла с него куртку и повела в комнату.

Женщина сказала, что момента удара она не помнит. И то, что нож вошел в тело сына, тоже.

- Почему вы схватили именно нож? Разве на столе больше не было никаких предметов? - спросила судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА.

- Нож лежал на краю стола, чуть дальше были тарелки, - отвечала Казулина. - Я даже не подумала ни о чем таком. Просто хотела его напугать. Нож я держала лезвием вниз, он схватил мою руку и мы его крутили то в мою сторону, то в его. Выбежать из кухни я не могла, потому что сын преградил мне выход. А если я бы его толкнула, он сделал бы то же самое в ответ.

Наталья уложила сына на кровать в его комнате и побежала за тряпкой - чтобы промыть небольшую, по ее словам, рану и остановить кровь. На это ушло минут 10. Она дважды ходила из комнаты на кухню. Когда в последний раз споласкивала тряпку от крови, услышала грохот из спальни сына. Вернувшись, увидела, что Иван упал на пол. Его лицо потемнело, сын не двигался.

В это время домой вернулся Сергей, он вызвал полицию и скорую - подумал, что у сына снова поднялось давление и у него не выдержало сердце. Наталья мужу про нож ничего не сказала.

Когда к Казулиным прибыли сотрудники полиции, Наталья и им высказала предположение, что сын умер от сердечного приступа, так как у Ивана были проблемы со здоровьем, он принимал таблетки от давления.

- Когда я вела Ваню из кухни в комнату, он шел сам, не падал, я только ему помогала, - рассказала Наталья Казулина. - И потом такое случилось. Я даже подумать не могла, что он мог умереть от царапины. До меня не могло дойти, что это от ножа. Я просто испугалась, поэтому сначала ничего не рассказала ни мужу, ни полиции.

- Тогда почему вы сразу же выбросили окровавленную футболку сына в мусорное ведро? - спросила судья.

- Потому что она была вся в крови, такое вряд ли отстирается, - ответила подсудимая.

По словам Натальи Казулиной, в момент ссоры она думала, что это рядовая ситуация. Убивать сына или навредить ему она не хотела.

- Хоть я от него и получала тумаки, все равно его любила, - сдерживая слезы, рассказывала она суду. - Я не хотела, чтоб его ругали, поэтому прятала свои синяки и никому не говорила о наших с ним конфликтах. Я ему таблетки всегда приносила от давления. У меня не было злого умысла...

 

На суде также допросили признанную потерпевшей родную сестру погибшего, дочь подсудимой - Татьяну ДОВГАНЬ. Девушка уже три года не живет с родителями и братом, но подтвердила, что конфликты в их семье случались часто.

- Особенно ситуация усугубилась в последнее время: Ваня злоупотреблял алкоголем и не хотел работать, - дала показания Татьяна. - Мама все время пыталась его образумить. Он находил работу, получал деньги и снова срывался.

На следующих заседаниях будут допрошены свидетели.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

пэтриот
Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая...




Отправлено: 19.03.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья на днях была о повышении цен на алкоголь . Большинство увидели ,,спасение,, в самогоне .
,,Зеленый змий,, никому не даст уйти живым .

Zanoza
Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая...




Отправлено: 19.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни в коем случае не оправдывая убийство.... Эта женщина УЖЕ наказана САМЫМ жестоким образом. Каждый день видеть, как твоё дитя умирает от страшной, пагубной привычки... Она бы уже сама тысячу раз умерла, если бы могла помочь своему сыну... Жестоко, нелепо и очень -очень страшно.

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