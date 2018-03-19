«Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая в убийстве сына жительница Костаная дала показания в суде

В Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области продолжается рассмотрение дела 46-летней Натальи КАЗУЛИНОЙ, которую обвиняют в убийстве собственного сына.

Сегодня, 19 марта, она дала показания, рассказав, что произошло 1 января 2018 года, когда 25-летний Иван Казулин был найден мертвым в своей комнате. Судья учла состояние здоровья Натальи Казулиной и разрешила ей давать показания сидя.

По словам подсудимой, её отношения с сыном были неважными: Иван не имел постоянной работы, часто пил и позволял себе поднимать руку на мать. Наталья пыталась перевоспитать сына и постоянно говорила ему, что нужно взять себя в руки. Иван делал все наоборот.

Перед тем, как произошла трагедия, мать с сыном в очередной раз повздорили.

Наталья Казулина рассказала, что 1 января она встала примерно в 8.00 и пошла на кухню - готовить завтрак и мыть посуду. В это время к ней подошел Иван и стал просить деньги на бутылку. Парень после ночи еще не протрезвел. Услышав, что домашние снова ругаются, глава семьи Сергей Казулин позвал Ивана выйти на улицу - покурить. Тот отказался, и Сергей ушел. Наталья и Иван остались дома одни.

- Я сказала Ване, что не дам денег. Тогда он стал кричать и материться, - рассказала Наталья Казулина. - Ваня был уже одетый - в олимпийке и куртке. Думал, что я дам ему денег и он сразу пойдет в магазин. Он меня толкнул, я отлетела к столу и кухонным шкафам. Ударилась сильно, потому что после этого у меня остались синяки. Тогда я схватила первое, что мне попалось под руку. Это был нож. Думала, Ваня увидит его и не будет ко мне подходить. А он ко мне кинулся, стал забирать нож. Он к себе тянет, я - к себе и не отдаю. Не знаю, сколько продолжалась эта борьба. Минут 5-10, может быть. Потом я увидела, что на олимпийке у него кровь. Я сразу бросила нож, сняла с него куртку и повела в комнату.

Женщина сказала, что момента удара она не помнит. И то, что нож вошел в тело сына, тоже.

- Почему вы схватили именно нож? Разве на столе больше не было никаких предметов? - спросила судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА.

- Нож лежал на краю стола, чуть дальше были тарелки, - отвечала Казулина. - Я даже не подумала ни о чем таком. Просто хотела его напугать. Нож я держала лезвием вниз, он схватил мою руку и мы его крутили то в мою сторону, то в его. Выбежать из кухни я не могла, потому что сын преградил мне выход. А если я бы его толкнула, он сделал бы то же самое в ответ.

Наталья уложила сына на кровать в его комнате и побежала за тряпкой - чтобы промыть небольшую, по ее словам, рану и остановить кровь. На это ушло минут 10. Она дважды ходила из комнаты на кухню. Когда в последний раз споласкивала тряпку от крови, услышала грохот из спальни сына. Вернувшись, увидела, что Иван упал на пол. Его лицо потемнело, сын не двигался.

В это время домой вернулся Сергей, он вызвал полицию и скорую - подумал, что у сына снова поднялось давление и у него не выдержало сердце. Наталья мужу про нож ничего не сказала.

Когда к Казулиным прибыли сотрудники полиции, Наталья и им высказала предположение, что сын умер от сердечного приступа, так как у Ивана были проблемы со здоровьем, он принимал таблетки от давления.

- Когда я вела Ваню из кухни в комнату, он шел сам, не падал, я только ему помогала, - рассказала Наталья Казулина. - И потом такое случилось. Я даже подумать не могла, что он мог умереть от царапины. До меня не могло дойти, что это от ножа. Я просто испугалась, поэтому сначала ничего не рассказала ни мужу, ни полиции.

- Тогда почему вы сразу же выбросили окровавленную футболку сына в мусорное ведро? - спросила судья.

- Потому что она была вся в крови, такое вряд ли отстирается, - ответила подсудимая.

По словам Натальи Казулиной, в момент ссоры она думала, что это рядовая ситуация. Убивать сына или навредить ему она не хотела.

- Хоть я от него и получала тумаки, все равно его любила, - сдерживая слезы, рассказывала она суду. - Я не хотела, чтоб его ругали, поэтому прятала свои синяки и никому не говорила о наших с ним конфликтах. Я ему таблетки всегда приносила от давления. У меня не было злого умысла...

На суде также допросили признанную потерпевшей родную сестру погибшего, дочь подсудимой - Татьяну ДОВГАНЬ. Девушка уже три года не живет с родителями и братом, но подтвердила, что конфликты в их семье случались часто.

- Особенно ситуация усугубилась в последнее время: Ваня злоупотреблял алкоголем и не хотел работать, - дала показания Татьяна. - Мама все время пыталась его образумить. Он находил работу, получал деньги и снова срывался.

На следующих заседаниях будут допрошены свидетели.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА