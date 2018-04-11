Акишев дал советы казахстанцам в связи с колебанием тенге

Глава Национального Банка Данияр Акишев посоветовал населению не принимать сиюминутных решений из-за реакции валютного рынка на санкции против России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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- Есть информация о том, что санкции могут быть либо ужесточены, либо расширены, либо предложены какие-то новые решения. Скорее всего, неопределенность на этом рынке будет продолжаться. Это означает, что тенге может также рефлексировать, то есть колебаться в ответ на эти изменения. Но я отмечу, что это может быть движение как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления обменного курса, - заявил Акишев.

Он заверил, что иностранной валюты в обменных пунктах страны достаточно и ажиотажа нет. Высокие цены на нефть, экономический рост страны и снижение инфляции, по его словам, говорят о том, что тенге имеет достаточно высокий потенциал к укреплению.

- Я бы все-таки советовал населению не принимать сиюминутных решений. Если кто-то хочет хеджировать свои риски, пожалуйста, покупайте, продавайте валюты и так далее. Но в моменте, когда вы начинаете считать, что вы сохранили свои сбережения, в перспективе их можно проиграть. (...) Сейчас на бирже курс торгуется на уровне 331 тенге 20 тиын. Мы видим, что сейчас на рынке идет баланс спроса и предложения, потому что экспортеры, которые работают, им нужно продавать валюту, они продают ее. Поэтому эта ситуация в данном случае вызвана исключительно внешним шоком, ситуацией в Российской Федерации, в Казахстане никаких причин для того, чтобы что-то изменялось, нет. Поэтому я думаю, что эта ситуация изменится, - сказал глава Нацбанка.

Ранее Данияр Акишев сообщил, что российский рубль ослаб за два дня на 10 процентов по отношению к доллару, тогда как тенге за три дня ослаб всего на три процента.

Накануне, 9 апреля, средняя стоимость инвалюты достигала 320 тенге. За день инвалюта подорожала на 14 тенге.

Курс нацвалюты составил 330,68 тенге за доллар по итогам утренних торгов 11 апреля.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что в первый торговый день после объявления санкций в отношении России 6 апреля рынок отреагировал достаточно нервно.

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