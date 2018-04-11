Какие интересы попавшие под санкции российские олигархи имеют в Казахстане
6 апреля США расширили санкции, касающиеся России, распространив их на еще 26 фамилий, а также 15 организаций. Ранее под них уже попали 114 парламентариев, чиновников и глав госкомпаний, а также 96 олигархов. Корреспондент Tengrinews.kz изучил, какие интересы в Казахстане имеют попавшие под санкции богатейшие люди России.
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Алексей Лихачев, генеральный директор "Росатом"
Госкорпорация "Росатом" включает в себя международный горнорудный дивизион Uranium One, который объединяет зарубежные уранодобывающие активы. Uranium One - одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с активами в Казахстане, США и Танзании.
В Казахстане Uranium One Inc. имеет 70-процентную долю участия в СП "ЮГХК", которое владеет рудниками Акдала и Южный Инкай, 50-процентную долю в СП "Каратау", которое владеет рудником Каратау, 50-процентную долю в СП "Акбастау", которое владеет рудником Акбастау, 49,98-процентную долю в СП "Заречное", которое владеет рудником Заречное, и 30-процентную долю в СП "Хорасан-U", которое владеет рудником Хорасан.
Олег Дерипаска, предприниматель, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании "Базовый элемент". Президент объединенной компании "Русал", президент En+ Group
Фото ©РИА Новости
"Русал" является акционером одного из крупнейших предприятий в мире, ведущего добычу угля открытым способом, - "Богатырь Комир" - на двух разрезах в Казахстане: "Богатырь" и "Северный". По данным, имеющимся в открытом доступе, суммарные промышленные запасы компании составляют около трех миллиардов тонн угля. Другим акционером "Богатырь Комир" является АО "Самрук-Энерго".
Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО "Северсталь" (77,03 процента), член совета директоров Nord Gold N.V. (90,7 процента), председатель совета директоров "Силовые машины" (100 процентов)
В начале 2007 года "Северсталь" приобрела рудники "Суздаль" и "Жерек" в Казахстане. В августе 2008 года "Северсталь" купила контролирующую долю рудника "Балажал".
Александр Несис и Александр Мамут, акционеры Polymetal
Александр Несис.Фото ©РИА Новости
Александр Мамут. Фото ©РИА Новости
Polymetal - ведущая компания по добыче золота и серебра в России и РК. Ей принадлежат старейшее и крупнейшее месторождение Варваринское в Костанайской области и проект "Кызыл", который включает в себя месторождения "Бакырчик" и "Большевик", расположенные на северо-востоке РК.
По данным из открытых источников, Варваринское включает в себя карьер и современную перерабатывающую фабрику производительностью 4,2 миллиона тонн в год.
Отметим, что еще один фигурант санкционного списка, Сулейман Керимов, семье которого принадлежат 82,44 процента акций компании "Полюс" и международный аэропорт Махачкалы, в 2013 году выкупал 3,05 процента акций казахстанской горнодобывающей интегрированной группы ENRC. Также он какое-то время был основным владельцем пакета акций Polyus Gold International Ltd (российская золотодобывающая компания) - одного из лидеров на рынке золотодобычи Казахстана.
К слову, также попавший под санкции владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин владел какое-то время Polyus Gold International Ltd до Керимова.
Елена Батурина, председатель наблюдательного совета Inteco Management
Фото ©РИА Новости
Сферами интересов богатейшей женщины России по версии Forbes являются недвижимость и инвестиции. Ее компанией был построен бизнес-центр "Москва" в Астане. Его изображение размещено на новой банкноте номиналом 500 тенге.
Бизнес-центр "Москва" находится в левобережной части города, около Дома Президента, зданий Верховного суда, Сената и Мажилиса Парламента и "Байтерека". Общая площадь бизнес-центра Батуриной достигает 70 тысяч квадратных метров.
Михаил Фридман, основной владелец группы LetterOne Holdings (немецкая нефтегазовая компания Dea, телекоммуникационная компания Vimpelcom - 56,2 процента, телекоммуникационная компания Vimpelcom Turkcell - 13,22 процента)
Фото ©РИА Новости
Vimpelcom (ныне VEON - прим. автора) владеет акциями сотового оператора ТОО "Кар-Тел" (бренд Beeline) с 2004 года.
Вагит Алекперов, президент и совладелец нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"
"ЛУКОЙЛ" участвует в Казахстане в разработке месторождений Карачаганак с долей 13,5 процента (с 1997 года), Кумколь с долей 50 процентов (с 1995 года) и проекта Тенгиз с долей 5 процентов.
Месторождение Карачаганак расположено в Западно-Казахстанской области и имеет запасы в 1,2 миллиарда тонн нефти и конденсата и более чем в 1,35 триллиона кубометров газа.
Месторождение Кумколь расположено в Кызылординской области, в 200 километрах от Кызылорды. Входящие в проект Тенгиз месторождения Тенгизское и Королевское расположены в Атырауской области Казахстана, в 150 километрах от Атырау. Ожидается, что во втором квартале 2019 года в Алматинской области состоится запуск завода смазочных материалов "ЛУКОЙЛ".
Алексей Миллер, глава российской госкомпании "Газпром"
Фото ©РИА Новости
На территории Казахстана действует дочернее предприятие "Газпром нефть" - "Газпром нефть - Казахстан", которое осуществляет оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов производства Омского нефтеперерабатывающего завода.
В управлении предприятия находится сеть из десятков АЗС под брендом "Газпромнефть", расположенных по всему Казахстану.
Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России
Фото ©РИА Новости
В Казахстане действует дочерний банк "Сбербанка" - ДБ АО "Сбербанк России". По данным Нацбанка РК, на 1 марта 2018 года банк имеет объем активов 1,679 триллиона долларов и занимает четвертую строчку в финансовом рейтинге среди всех банков второго уровня в Казахстане.
Андрей Костин, президент и председатель правления Банк ВТБ
Фото ©РИА
Новости Крупнейший российский ОАО "Банк ВТБ" также имеет в Казахстане дочерний банк - ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)". По данным Нацбанка, по состоянию на 1 марта 2018 года банк в финансовом рейтинге, составленном на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня, занимает 22-е место с активами в размере 146,55 миллиарда тенге.
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